Захарян впервые попал в стартовый состав на матч ЛЧ. Арсен проводит 12-ю игру за «Сосьедад»

Арсен Захарян впервые вышел на матч Лиги чемпионов в стартовом составе.

« » принимает « » в 5-м туре группового этапа ЛЧ (0:0, первый тайм).

Российский полузащитник вышел на поле с первых минут. Он попал в стартовый состав своей команды на матч впервые в карьере.

Это 12-я игра Захаряна за «Сосьедад». Статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.

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