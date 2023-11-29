Захарян впервые попал в стартовый состав на матч ЛЧ. Арсен проводит 12-ю игру за «Сосьедад»
Арсен Захарян впервые вышел на матч Лиги чемпионов в стартовом составе.
«Реал Сосьедад» принимает «Ред Булл Зальцбург» в 5-м туре группового этапа ЛЧ (0:0, первый тайм).
Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на поле с первых минут. Он попал в стартовый состав своей команды на матч Лиги чемпионов впервые в карьере.
Это 12-я игра Захаряна за «Сосьедад». Статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.
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