Захарян впервые попал в стартовый состав на матч ЛЧ. Арсен проводит 12-ю игру за «Сосьедад»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Ред Булл Зальцбург Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян впервые вышел на матч Лиги чемпионов в стартовом составе.

«Реал Сосьедад» принимает «Ред Булл Зальцбург» в 5-м туре группового этапа ЛЧ (0:0, первый тайм). 

Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на поле с первых минут. Он попал в стартовый состав своей команды на матч Лиги чемпионов впервые в карьере. 

Это 12-я игра Захаряна за «Сосьедад». Статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь

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11 комментариев
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Railway/
Дерзай, Арсен!
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fussballer
Хорошо, что тренер доверяет Арсену. Есть доверие, будет и результат.
+13
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Nogoi89
Удачи, забей или отдай! Кайфуй!
+6
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bubareska
Вроде неплохо играет, очень неплохо. Молодец, Заха
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Арман Царнаев
Смотрю матчи с участием Захаряна. Совсем не тянет он на данный момент уровень команды. Понятное дело, что новая команда, адаптация. Но ему дают достаточно минут, чтоб проявить себя в команде, которая играет в футбол, который тебе подходит стилистически, много возможностей, когда можно проявить себя было, например сейчас в контр атаке ему выкатили в идеальной позиции, но он ударил совершенно в никуда. Очень хочется увидеть что то интересное в его игре. Команда, несмотря, на его невзрачную игру все равно играет на него и дает шансы, но пока что все грустно. Будем верить и надеяться на успех, но проявлять себя нужно уже сейчас.
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jeckk
Ответ bubareska
Вроде неплохо играет, очень неплохо. Молодец, Заха
12 игр - 0 голов, 0 пасов. Не плохо
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Raufka
кайф, гимн на поле послушает
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Narambug
Занятно, что там ещё и матч вроде украинец судит. Руки пожали перед матчем?
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DonaldBrashear 2.0
очень хороший матч провел Арсен, полная игра первый раз. Отличный момент был, вратарь потащил. В концовке вообще прекрасный пас выдал на Кубо, вроде уставший, а такое исполнил, молодцом в общем. Много брал на себя инициативу, старался, успевал. Чуть много брака получилось, но это у многих игроков молодых так бывает.
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ta-tosha
Сосьедад сегодня инвестировал в Захаряна в добавок к сумме трансфера еще 700 тысяч, которые мог получить за победу в этой игре
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Борис Александрович
Ответ jeckk
12 игр - 0 голов, 0 пасов. Не плохо
За такое Мудрика хейтят ) А тут красава ,За,молодец ))
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