«Юве» хочет подписать Фергюсона из «Болоньи». Джунтоли наблюдал за хавбеком на матче с «Лацио»
«Ювентус» заинтересован в подписании хавбека «Болоньи» Льюиса Фергюсона.
По информации Tuttosport, Массимилиано Аллегри хочет усилить команду полузащитником, имеющим опыт игры в итальянском футболе.
Искомым характеристикам также соответствуют Родриго Де Поль («Атлетико») и Фабиан Руис («ПСЖ»), однако их трансферная стоимость составит около 30 млн евро, в то время как трансфер Фергюсона обойдется «Юве» в 4 млн евро.
Сообщается, что спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли наблюдал за Фергюсоном на матче «Болонья» – «Лацио» в начале ноября.
Однако «Болонья» вряд ли отпустит полузащитника в январе, так как клуб претендует на еврокубки в следующем сезоне, находясь на 6-м месте турнирной таблицы Серии А – в 3 очках от зоны Лиги чемпионов. Кроме того, главный тренер команды Тиаго Мотта выступил против продажи игроков в зимнее трансферное окно.
Ранее интерес к 24-летнему полузащитнику проявили «Милан», «Фулхэм» и «Ноттингем Форест».
В Серии А-2022/23 Льюис Фергюсон забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 13 матчах. Его подробная статистика доступна здесь.
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Впечатление что существует некоторый картель чтобы не уступать, не сбрасывать цену и всячески препятствовать туринскому клубу.
Несмотря на желание самого игрока, его президентишка заломит цену именно Ювентусу, тому же Маротте отдаст за половину. Увы такие сегодня реалии - политически клуб ноль и не имеет веса для выгодных сделок.