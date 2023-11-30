«Юве» хочет подписать Фергюсона из «Болоньи». Джунтоли наблюдал за хавбеком на матче с «Лацио»

«Ювентус» заинтересован в подписании хавбека «Болоньи» Льюиса Фергюсона.

По информации Tuttosport, хочет усилить команду полузащитником, имеющим опыт игры в итальянском футболе.

Искомым характеристикам также соответствуют («Атлетико») и («ПСЖ»), однако их трансферная стоимость составит около 30 млн евро, в то время как трансфер Фергюсона обойдется «Юве» в 4 млн евро.

Сообщается, что спортивный директор « » наблюдал за Фергюсоном на матче «Болонья» – «Лацио» в начале ноября.

Однако «Болонья» вряд ли отпустит полузащитника в январе, так как клуб претендует на еврокубки в следующем сезоне, находясь на 6-м месте турнирной таблицы Серии А – в 3 очках от зоны Лиги чемпионов. Кроме того, главный тренер команды Тиаго Мотта выступил против продажи игроков в зимнее трансферное окно.

Ранее интерес к 24-летнему полузащитнику проявили «Милан», «Фулхэм» и «Ноттингем Форест».

В Серии А-2022/23 Льюис Фергюсон забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 13 матчах. Его подробная статистика доступна здесь.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!