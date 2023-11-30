«Юве» хочет подписать Фергюсона из «Болоньи». Джунтоли наблюдал за хавбеком на матче с «Лацио»

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«Ювентус» заинтересован в подписании хавбека «Болоньи» Льюиса Фергюсона.

По информации Tuttosport, Массимилиано Аллегри хочет усилить команду полузащитником, имеющим опыт игры в итальянском футболе.

Искомым характеристикам также соответствуют Родриго Де Поль («Атлетико») и Фабиан Руис («ПСЖ»), однако их трансферная стоимость составит около 30 млн евро, в то время как трансфер Фергюсона обойдется «Юве» в 4 млн евро.

Сообщается, что спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли наблюдал за Фергюсоном на матче «Болонья» – «Лацио» в начале ноября.

Однако «Болонья» вряд ли отпустит полузащитника в январе, так как клуб претендует на еврокубки в следующем сезоне, находясь на 6-м месте турнирной таблицы Серии А – в 3 очках от зоны Лиги чемпионов. Кроме того, главный тренер команды Тиаго Мотта выступил против продажи игроков в зимнее трансферное окно.

Ранее интерес к 24-летнему полузащитнику проявили «Милан», «Фулхэм» и «Ноттингем Форест».

В Серии А-2022/23 Льюис Фергюсон забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 13 матчах. Его подробная статистика доступна здесь.

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13 комментариев
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Это топ, имя как у гонщика-победителя, и фамилия как у тренера-победителя, значит есть и скорость, и тактическая грамотность, брать однозначно
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Но Юве лучше Мотту подписать сначала)при всём уважении к Аллегри, но его футбол наблюдать невозможно, какой бы результат он не принёс
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Ювентусу, считаю, нужно пока вообще избегать игроков из серии А.
Впечатление что существует некоторый картель чтобы не уступать, не сбрасывать цену и всячески препятствовать туринскому клубу.
Несмотря на желание самого игрока, его президентишка заломит цену именно Ювентусу, тому же Маротте отдаст за половину. Увы такие сегодня реалии - политически клуб ноль и не имеет веса для выгодных сделок.
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видел несколько матчей Болоньи с его участием. Сразу выделяется парень. Очень качественный футболист, картины точно не испортит
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Ответ My Channels To Watch
Вороны. Бавария и Юве- два сапога пара
То есть остальным командам можно смело закупаться в своём чемпионате, а тут почему то сразу вороны, при том что Болонья и Юве не конкуренты, а для игрока это однозначное повышение.
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Уж было подумал сын того самого Данкана Фергюсона. Хотя может там в Шотландии Фергюсонов как в России Ивановых
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Ответ Заяцволк
Это топ, имя как у гонщика-победителя, и фамилия как у тренера-победителя, значит есть и скорость, и тактическая грамотность, брать однозначно
Есть еще боец)
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Кто его отдаст за 4 миллиона?)
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Хороший ликвидный трансфер еще молодого игрока. Не заиграет - сольют середняку АПЛ.
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Всегда удивляло, что Спортивные директора просматривают игроков и решают, нужен ли он, а ответственность за результат потом несет тренер, которому этого игрока купили
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Ответ Заяцволк
Это топ, имя как у гонщика-победителя, и фамилия как у тренера-победителя, значит есть и скорость, и тактическая грамотность, брать однозначно
Ну раз имя как у гонщика и фамилия как у тренера победителя...значит надо брать! звоните Элкану, этих фактов вполне хватит убедить его!
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Ответ SadlerRG
Уж было подумал сын того самого Данкана Фергюсона. Хотя может там в Шотландии Фергюсонов как в России Ивановых
Племянник Барри Фергюсона! Воспитанник "Рейнджерс", которого отпустили из академии, а потом пожалели 2 млн на обратный выкуп...
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