«Анчелотти должен остаться в «Реале» навсегда, он самый успешный тренер в истории ЛЧ. В мире вряд ли есть команда выше «Мадрида». Мадзарри о Карло

Теги Карло Анчелотти Вальтер Мадзарри Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

Вальтер Мадзарри считает, что Карло Анчелотти должен остаться в «Реале».

Вчера «Реал» обыграл «Наполи» в матче группового этапа Лиги чемпионов (4:2).

«У меня прекрасные отношения с Карло. Конечно, я считаю, что он должен остаться здесь [в «Реале»] навсегда.

Он самый успешный тренер в истории Лиги чемпионов. Не думаю, что в мире есть команда выше мадридского «Реала».

Я могу сказать об Анчелотти только хорошее. Но на матчах мне было бы все равно, будь он даже моим братом, я бы ограничился приветствием», – сказал главный тренер «Наполи» перед матчем.

Карло Анчелотти: «Покинуть «Реал» захочет только сумасшедший. Я прекрасно чувствую себя здесь»

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16 комментариев
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Один из самых успешных тренеров в истории «Мадрида»! Тренер, при котором покорилась долгожданная Десима и был добыт 14 кубок ЛЧ при невероятном голливудском сценарии! Папа Карло вписал своё имя в историю «Реала» золотыми буквами!
И даже сейчас, при не самом сильном составе в Европе и кадровых проблемах мы возглавляем большие надежды на этот сезон! А кто будет главным тренером в новом сезоне - посмотрим. Перес примет решение, лучшее для клуба в данный момент
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Ответ songbilong
если рекордсмен Лч для тебя мчк, то у меня плохие новости для тебя. Смысл хейтить другой клуб и его фанатов? Виртуальный мир прекрасен, да?
У него просто трудные времена. Его бросил парень. Может ты слышал о нём? Некий ригоберsong)
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😂😂😂😂😂Тут Гюрюфутболя ниже отписался, что какие-то неблагодарные когда-то поливали грязью Анчелотти и это не достойно. Это вот как раз глоры сине-гранатовых, сначала возвышают, а потом... Энрике, Вальверде, а что они писали про легенду клуба Кумана, так это вообще стыд и срам. Левандовски деревянным называют. Хави попросят так и его поливать начнут при чём те-же кто его супер топом называют. Больше чем комплексы, ФК Мем
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Ответ GuruFutbola
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если рекордсмен Лч для тебя мчк, то у меня плохие новости для тебя. Смысл хейтить другой клуб и его фанатов? Виртуальный мир прекрасен, да?
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Ответ Cruel Snake
😂😂😂😂😂Тут Гюрюфутболя ниже отписался, что какие-то неблагодарные когда-то поливали грязью Анчелотти и это не достойно. Это вот как раз глоры сине-гранатовых, сначала возвышают, а потом... Энрике, Вальверде, а что они писали про легенду клуба Кумана, так это вообще стыд и срам. Левандовски деревянным называют. Хави попросят так и его поливать начнут при чём те-же кто его супер топом называют. Больше чем комплексы, ФК Мем
ты не понимаешь, это другое
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Ответ GuruFutbola
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ты знаешь различие между глорами и настоящими болельщиками? Вот мне тоже не нравится игра Мадрида при Анчелотти, нет определённого стержня в игре, и я хочу чтобы он ушёл, даже если он выиграет у барсы или сити по 6:0 или еще больше, что насчёт меня скажешь тогда?
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Ответ JENNINGS
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И так крайне редко стал это делать. И всё же теплится надежда, что если ему напоминать о том что ####### он это наконец то поймёт
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Ответ vfhmsqqp7v
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Эталонно высказался, особенно последняя фраза)
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Ответ GuruFutbola
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получается все твои вышеуказанные слова - факты? норм
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Ответ Homelender_666
У него просто трудные времена. Его бросил парень. Может ты слышал о нём? Некий ригоберsong)
songbilong никак не может не знать rigobersong:)))
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Ответ songbilong
получается все твои вышеуказанные слова - факты? норм
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Ответ GuruFutbola
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Ответ Cruel Snake
😂😂😂😂😂Тут Гюрюфутболя ниже отписался, что какие-то неблагодарные когда-то поливали грязью Анчелотти и это не достойно. Это вот как раз глоры сине-гранатовых, сначала возвышают, а потом... Энрике, Вальверде, а что они писали про легенду клуба Кумана, так это вообще стыд и срам. Левандовски деревянным называют. Хави попросят так и его поливать начнут при чём те-же кто его супер топом называют. Больше чем комплексы, ФК Мем
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Ответ songbilong
ты не понимаешь, это другое
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Ахаха! Есть конечно! По мнению местных аналитиков - это СМ! Но Анчи надо сильно постараться, чтобы получить туда приглашение! Там свои критерии отбора и мнение о успешности! ))
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через месяц совсем другое начнут говорить про Анчелоти
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Но у него не закрыт гештальт с Юве...
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