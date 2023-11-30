«Анчелотти должен остаться в «Реале» навсегда, он самый успешный тренер в истории ЛЧ. В мире вряд ли есть команда выше «Мадрида». Мадзарри о Карло
Вальтер Мадзарри считает, что Карло Анчелотти должен остаться в «Реале».
Вчера «Реал» обыграл «Наполи» в матче группового этапа Лиги чемпионов (4:2).
«У меня прекрасные отношения с Карло. Конечно, я считаю, что он должен остаться здесь [в «Реале»] навсегда.
Он самый успешный тренер в истории Лиги чемпионов. Не думаю, что в мире есть команда выше мадридского «Реала».
Я могу сказать об Анчелотти только хорошее. Но на матчах мне было бы все равно, будь он даже моим братом, я бы ограничился приветствием», – сказал главный тренер «Наполи» перед матчем.
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