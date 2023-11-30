«Анчелотти должен остаться в «Реале» навсегда, он самый успешный тренер в истории ЛЧ. В мире вряд ли есть команда выше «Мадрида». Мадзарри о Карло

Вальтер Мадзарри считает, что Карло Анчелотти должен остаться в «Реале».

Вчера «Реал» обыграл «Наполи» в матче группового этапа (4:2).

«У меня прекрасные отношения с Карло. Конечно, я считаю, что он должен остаться здесь [в «Реале»] навсегда.

Он самый успешный тренер в истории Лиги чемпионов. Не думаю, что в мире есть команда выше мадридского « ».

Я могу сказать об Анчелотти только хорошее. Но на матчах мне было бы все равно, будь он даже моим братом, я бы ограничился приветствием», – сказал главный тренер « » перед матчем.

Карло Анчелотти: «Покинуть «Реал» захочет только сумасшедший. Я прекрасно чувствую себя здесь»

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