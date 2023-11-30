Мадзарри о 2:4 от «Реала»: «Мы играли хорошо, создавали моменты, пока счет не стал 2:3»

Вальтер Мадзарри оценил поражение «Наполи» от «Реала» (2:4) в Лиге чемпионов.

«Перед третьим пропущенным голом мы создавали моменты, чтобы самим забить третий. Мы осознавали, насколько мадридцы хороши в контратаках, и должны были быть более бдительными, когда отыгрались. Мы действительно играли хорошо, пока счет не стал 2:3.

Есть великолепный подбор игроков, и мы можем играть очень успешно. Нам не хотелось рисковать Осимхеном и выпускать его более чем на тайм», – сказал главный тренер « ».

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