Мадзарри о 2:4 от «Реала»: «Мы играли хорошо, создавали моменты, пока счет не стал 2:3»

Теги Вальтер Мадзарри Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

Вальтер Мадзарри оценил поражение «Наполи» от «Реала» (2:4) в Лиге чемпионов.

«Перед третьим пропущенным голом мы создавали моменты, чтобы самим забить третий. Мы осознавали, насколько мадридцы хороши в контратаках, и должны были быть более бдительными, когда отыгрались. Мы действительно играли хорошо, пока счет не стал 2:3.

Есть великолепный подбор игроков, и мы можем играть очень успешно. Нам не хотелось рисковать Осимхеном и выпускать его более чем на тайм», – сказал главный тренер «Наполи».

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2 комментария
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xDe xDe
Справедливо, неаполитанцы действительно были неплохи. Результативно использовали ошибки Мадрида, и иные хорошие моменты создавали. Но и сами ошибались - хотя бы удар Нико, по идее, Мерет мог брать. Непонятно, почему твёрдо руки не выставил. Да, юнец пробил сильно, но издали, голкипер хорошо видел удар.
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Владимир Виртуалкин
я смотрел с 60й минуты вроде. они к штрафной реала за это время всего 2-3 раза дошли
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-2
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