Анчелотти о 4:2 с «Наполи»: «Когда было труднее всего, «Реал» нашел в себе силы победить»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Нико Пас Футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Наполи».

Мадридский клуб одержал победу со счетом 4:2 в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. «Сливочные» обеспечили себе первое место в группе C.

– Сложный, трудный матч. Когда было труднее всего, мы нашли в себе силы победить. В последние 20 минут мы играли очень хорошо и изменили динамику.

[Нико Пас] – талант, молодой игрок из молодежной команды, который работает с нами. Он забил важный гол для себя и для нас.

– Вам больше понравился его гол или гол Хоселу?

– Мне понравилась игра команды, потому что это был сложный соперник. Мы боролись до конца, добившись цели быть первыми в группе. Теперь отдохнем, нам это нужно, – сказал Анчелотти

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21 комментарий
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Serkan_Ballboy
Другие тренеры: тактики *уе-мое, стеночки, забросы
Анчелотти: 🤨🤨🤨
Игроки Реала: Поняли босс, мяч на Беллингема
+84
-4
+80
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войд
Больше всего рад за Родриго,поц уничтожает все живое)
+49
-2
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Эмирбол Адисбек уулу
Хоселу хоть и запорол столько моментов,но он открывался хорошо.Желаю ему забыть эти промахи,и быть уверенным в след.играх.
Как хорош Беллингем! Больше всего запомнился тем как он
Поддерживал Хоселу и дал ему отпраздновать гол)
+46
-1
+45
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Саша Петров
Извиняюсь за оффтоп.
Огромное спасибо за отличное комментирование Минину. Считаю, что более чем удачное. Дмитрий Шнякин, возьмите себе на заметку, хотя вряд ли получится)
+34
0
+34
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Толик Изверг
Джуд конечно феномен, а как он, 20-летний юнец, радовался за 33-летнего Хоселу и приободрял его ‐ вообще момент тура. Готовый лидер Мадрида, просто с ходу и без прелюдий пришёл и начал править, класс. Обойтись бы ему без травм, и будет легендой, ознаменует собой новую футбольную эпоху.
+25
-2
+23
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The Evil Within
Ответ Саша Петров
Извиняюсь за оффтоп. Огромное спасибо за отличное комментирование Минину. Считаю, что более чем удачное. Дмитрий Шнякин, возьмите себе на заметку, хотя вряд ли получится)
Минин - едва ли не единственный настоящий и харизматичный комментатор, профи своего дела на фоне остального российского псевдо-комментаторского борделя. Напыщенное мурло Шнякин и в подметки Станиславу не годится.
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Cruel Snake
Отлично 👌 👍👏
1)Уверенная победа!
2)Выход с первого места
3) Родриго и Беллингем продолжают забивать ⚽ ⚽
4)Нико Пас первый гол новичка
5)Хоселу наконец таки забил. Попросил прощения за упущенные моменты сегодня 🥲🤍
Джуд Беллингем со своей 9-й наградой «лучший игрок матча» в этом сезоне.

Это наилучший результат в топ-5 лигах Европы 🔥
Шикарный вечер
P. S. Не комментировал Генич тоже замечательно!
+16
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f0rmoceft
Был момент во втором тайме, когда подумал что Реал подустал, и похоже будут удерживать ничью. Но вдруг как начали давить Наполи, итальянцы сели в защиту и ничего не могли сделать. В итоге додавили слава богу!
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RealJon
все было идеально, но, до его гола, как то паршиво чувствовалась за Хоселу.

но Джун не дал ему уйти без гола, именно так нужно поддержать когда игра не клеится у одного. надеюсь он поправил свой прицел
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Dexter Morgan
Гений. Величайший тренер. Анчелотти внушает спокойствие. И при этом находит способы даже в сложных ситуациях наладить игру.
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Я люблю картошку
Ответ madaev
Мда уж, самое угарное в Хоселу это когда он в простейших ситуациях пытается сотворить овердохуя перфоманс и лажает, притом что ему даже выполнить простое действие это уже овердохуя перфоманс
Как тебя ещё не забанили...
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koshaus
Было трудно Реалу, потому что Хоселу запорол 5-6 моментов. Но Джуд настолько талантлив, что выкатил конфету на пустые этому феерическому бревну, чтобы оно наконец забило.
+12
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denimo21
Ответ войд
Больше всего рад за Родриго,поц уничтожает все живое)
Да, видно , что работа с психологом пошла ему на пользу. Кое кому тоже не помешало бы и была б вообще сказка
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Тынчтык Казыбек Уулу
Ответ Саша Петров
Извиняюсь за оффтоп. Огромное спасибо за отличное комментирование Минину. Считаю, что более чем удачное. Дмитрий Шнякин, возьмите себе на заметку, хотя вряд ли получится)
Честно говоря Станислав Минин 100 раз лучше любого комментаторы Мачт тв. Как интересно слушать и смотреть когда он ведёт матч.
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Алмаз K
Какой же Анчи молодец! Мне кажется в данной ситуации не один тренер бы так не справился, как Анчи. Хладнокровно, спокойно, без суеты оценил другие варианты и сохранил здоровую атмосферу в команде. Хочется видеть его еще как минимум год, когда будет полностью укомплектован состав, когда достроят Бернабеу.
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Reims Start 2023
Не смотрел матч, там интер был интересен ))
Всех болельщиков Реала Мадрида с победой и с первым местом!
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Даулет Сарсенбин
Ответ Эмирбол Адисбек уулу
Хоселу хоть и запорол столько моментов,но он открывался хорошо.Желаю ему забыть эти промахи,и быть уверенным в след.играх. Как хорош Беллингем! Больше всего запомнился тем как он Поддерживал Хоселу и дал ему отпраздновать гол)
И если эти проблемы с реализацией решатся, то Хоселу может забить намного больше, чем в прошлом сезоне
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Madridcrusher87
Нико Пас - пушка. Удачи пацану! Раульский талантик, если будет получать шансы дальше, то думаю на постоянку заедет в обойму. Оч напоминает по манере игры Гути. 🤲
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madaev
Ответ koshaus
Было трудно Реалу, потому что Хоселу запорол 5-6 моментов. Но Джуд настолько талантлив, что выкатил конфету на пустые этому феерическому бревну, чтобы оно наконец забило.
Мда уж, самое угарное в Хоселу это когда он в простейших ситуациях пытается сотворить овердохуя перфоманс и лажает, притом что ему даже выполнить простое действие это уже овердохуя перфоманс
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Dikki Shelton
Другого и не ожидали от лучшего клуба в истории мирового футбола. Молодцы 👍
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