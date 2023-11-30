Анчелотти о 4:2 с «Наполи»: «Когда было труднее всего, «Реал» нашел в себе силы победить»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Наполи».
Мадридский клуб одержал победу со счетом 4:2 в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. «Сливочные» обеспечили себе первое место в группе C.
– Сложный, трудный матч. Когда было труднее всего, мы нашли в себе силы победить. В последние 20 минут мы играли очень хорошо и изменили динамику.
[Нико Пас] – талант, молодой игрок из молодежной команды, который работает с нами. Он забил важный гол для себя и для нас.
– Вам больше понравился его гол или гол Хоселу?
– Мне понравилась игра команды, потому что это был сложный соперник. Мы боролись до конца, добившись цели быть первыми в группе. Теперь отдохнем, нам это нужно, – сказал Анчелотти.
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Анчелотти: 🤨🤨🤨
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Как хорош Беллингем! Больше всего запомнился тем как он
Поддерживал Хоселу и дал ему отпраздновать гол)
Огромное спасибо за отличное комментирование Минину. Считаю, что более чем удачное. Дмитрий Шнякин, возьмите себе на заметку, хотя вряд ли получится)
1)Уверенная победа!
2)Выход с первого места
3) Родриго и Беллингем продолжают забивать ⚽ ⚽
4)Нико Пас первый гол новичка
5)Хоселу наконец таки забил. Попросил прощения за упущенные моменты сегодня 🥲🤍
Джуд Беллингем со своей 9-й наградой «лучший игрок матча» в этом сезоне.
Это наилучший результат в топ-5 лигах Европы 🔥
Шикарный вечер
P. S. Не комментировал Генич тоже замечательно!
но Джун не дал ему уйти без гола, именно так нужно поддержать когда игра не клеится у одного. надеюсь он поправил свой прицел
Всех болельщиков Реала Мадрида с победой и с первым местом!