Анчелотти о 4:2 с «Наполи»: «Когда было труднее всего, «Реал» нашел в себе силы победить»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Наполи».

Мадридский клуб одержал победу со счетом 4:2 в 5-м туре группового этапа . «Сливочные» обеспечили себе первое место в группе C.

– Сложный, трудный матч. Когда было труднее всего, мы нашли в себе силы победить. В последние 20 минут мы играли очень хорошо и изменили динамику.

[ ] – талант, молодой игрок из молодежной команды, который работает с нами. Он забил важный гол для себя и для нас.

– Вам больше понравился его гол или гол Хоселу?

– Мне понравилась игра команды, потому что это был сложный соперник. Мы боролись до конца, добившись цели быть первыми в группе. Теперь отдохнем, нам это нужно, – сказал .

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