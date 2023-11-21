Хохлов о Fan ID: «Можно и оформить, но для чего он вообще? Без фанатов футбол мертв. Сейчас на любителей ходят больше, чем на РПЛ»

Дмитрий Хохлов не видит смысла в Fan ID.

«Если честно, сейчас у меня двоякое впечатление от Fan ID.

В принципе, можно и оформить этот документ, никаких трудностей нет. А также можно задать кучу вопросов: для чего он вообще нужен болельщикам? Поэтому мне как-то фиолетово. Но сейчас на любительские матчи ходит гораздо больше болельщиков, чем на .

Без фанатов футбол мертв. На ретро-матче «Локомотив» – ЦСКА чувствовалась поддержка болельщиков», – сказал бывший главный тренер «Сочи».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?