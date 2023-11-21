Хохлов о Fan ID: «Можно и оформить, но для чего он вообще? Без фанатов футбол мертв. Сейчас на любителей ходят больше, чем на РПЛ»

Теги Дмитрий Хохлов премьер-лига Россия болельщики Чемпионат.com Fan ID Футбол

Дмитрий Хохлов не видит смысла в Fan ID.

«Если честно, сейчас у меня двоякое впечатление от Fan ID.

В принципе, можно и оформить этот документ, никаких трудностей нет. А также можно задать кучу вопросов: для чего он вообще нужен болельщикам? Поэтому мне как-то фиолетово. Но сейчас на любительские матчи ходит гораздо больше болельщиков, чем на РПЛ.

Без фанатов футбол мертв. На ретро-матче «Локомотив» – ЦСКА чувствовалась поддержка болельщиков», – сказал бывший главный тренер «Сочи».

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2 комментария

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Ktoto_V_Dome
Ответ Безумный Макс
можно и оформить но зачем он нужен?! этот просто ахахахахаах
Мальчик Макс не научился ещё читать дальше заголовка?
"Для чего он вообще нужен болельщикам?". И тут я полностью согласен
+2
-1
+1
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