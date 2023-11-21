Хохлов о Fan ID: «Можно и оформить, но для чего он вообще? Без фанатов футбол мертв. Сейчас на любителей ходят больше, чем на РПЛ»
Дмитрий Хохлов не видит смысла в Fan ID.
«Если честно, сейчас у меня двоякое впечатление от Fan ID.
В принципе, можно и оформить этот документ, никаких трудностей нет. А также можно задать кучу вопросов: для чего он вообще нужен болельщикам? Поэтому мне как-то фиолетово. Но сейчас на любительские матчи ходит гораздо больше болельщиков, чем на РПЛ.
Без фанатов футбол мертв. На ретро-матче «Локомотив» – ЦСКА чувствовалась поддержка болельщиков», – сказал бывший главный тренер «Сочи».
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"Для чего он вообще нужен болельщикам?". И тут я полностью согласен