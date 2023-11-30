Тренер «Бенфики» Шмидт о 3:3 с «Интером»: «Так эффективно мы не играли ни в одном матче в этом сезоне»
Рогер Шмидт оценил ничью «Бенфики» с «Интером» (3:3) в Лиге чемпионов.
К 51-й минуте португальцы вели со счетом 3:0.
«Я думаю, что в целом мы сыграли очень хорошо, особенно в первом тайме. Мы хорошо держали мяч, выигрывали единоборства, доминировали, создавали отличные моменты.
Мы забили три гола – так эффективно мы не играли ни в одном матче в этом сезоне», – сказал главный тренер «Бенфики».
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