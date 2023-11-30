Тренер «Бенфики» Шмидт о 3:3 с «Интером»: «Так эффективно мы не играли ни в одном матче в этом сезоне»

Теги Интер высшая лига Португалия Бенфика Лига чемпионов УЕФА Рогер Шмидт Футбол

Рогер Шмидт оценил ничью «Бенфики» с «Интером» (3:3) в Лиге чемпионов.

К 51-й минуте португальцы вели со счетом 3:0.

«Я думаю, что в целом мы сыграли очень хорошо, особенно в первом тайме. Мы хорошо держали мяч, выигрывали единоборства, доминировали, создавали отличные моменты.

Мы забили три гола – так эффективно мы не играли ни в одном матче в этом сезоне», – сказал главный тренер «Бенфики».

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4 комментария
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Joey Ramone
Он вообще в курсе что они с дублем Интера играли?
+4
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Reims Start 2023
смотрел матч с удовольствием и выбрал правильный матч.
+3
0
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Vlados 86
Еслиб Интер ещё пару человек из молодёжки выставил (вместо Ачерби с ДеВреем) - наверное даже смогли победить
+3
0
+3
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Muga Gappaev
Голов во вчерашнем туре наколотили на сезон вперёд
+2
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