Жоау Мариу сделал хет-трик в матче «Бенфики» с «Интером». Это первые голы экс-хавбека «нерадзурри» в этой ЛЧ

Жоау Мариу сделал хет-трик в матче Лиги чемпионов.

Полузащитник «Бенфики» забил 3 гола в ворота «Интера» к 34-й минуте игры. Это первые голы португальца в текущем розыгрыше Лиги чемпионов – в трех предыдущих матчах он не забивал.

Жоау Мариу ранее выступал за «Интер» – с 2016 по 2021 год. «Нерадзурри» трижды отдавали его в аренду – «Вест Хэму», «Локомотиву» и «Спортингу».

Подробную статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.

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