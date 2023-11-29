Жоау Мариу сделал хет-трик в матче «Бенфики» с «Интером». Это первые голы экс-хавбека «нерадзурри» в этой ЛЧ

Теги Интер высшая лига Португалия Бенфика Лига чемпионов УЕФА Жоау Мариу Футбол

Жоау Мариу сделал хет-трик в матче Лиги чемпионов.

Полузащитник «Бенфики» забил 3 гола в ворота «Интера» к 34-й минуте игры. Это первые голы португальца в текущем розыгрыше Лиги чемпионов – в трех предыдущих матчах он не забивал.

Жоау Мариу ранее выступал за «Интер» – с 2016 по 2021 год. «Нерадзурри» трижды отдавали его в аренду – «Вест Хэму», «Локомотиву» и «Спортингу». 

Подробную статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь

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16 комментариев
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Streetbor
Интеру ещё повезло, что лишь трижды отдавали в аренду))
+38
-1
+37
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Артём Никулин
Легенда «Локомотива»
+30
0
+30
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Roman
Натаскался у Палыча
+24
-1
+23
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pit4er
А в РПЛ от него только Ахмат раз пропустил, вот вам и уровень ЛЧ!
+10
0
+10
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Joey Ramone
Ответ bevooch
Вчера пост на главной про Онана - сегодня Онана вынимает трешку. Сегодня пост на главной про Зоммера - сменщик Зоммера вынимает трешку за первый тайм. Проклятие Спортса.
"Сегодня пост на главной про Зоммера - СМЕНЩИК Зоммера вынимает трешку."

Л - Логика
+8
0
+8
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Cruel Snake
За каждую аренду
+4
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градус ненависти
Образцовая месть, для палаты мер и весов
+3
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+3
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Азамат
Ответ bevooch
Вчера пост на главной про Онана - сегодня Онана вынимает трешку. Сегодня пост на главной про Зоммера - сменщик Зоммера вынимает трешку за первый тайм. Проклятие Спортса.
Зоммер же в запасе в вроде
+1
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Азамат
Игрок недели в ЛЧ получить?
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Inter93
Кстати,кто смотрит матч,он там радуется забитым на зло Интеру или все таки есть уважение к бывшему клубу?)))
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Имя Фамилия
Накипело!
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Имя Фамилия
Жаль, что Бенфика из-за травм слила всю осень.
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ArdaTuran
Ответ pit4er
А в РПЛ от него только Ахмат раз пропустил, вот вам и уровень ЛЧ!
Т.е. Ахмат = 3 × Интер ?
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ArdaTuran
Ответ Inter93
Кстати,кто смотрит матч,он там радуется забитым на зло Интеру или все таки есть уважение к бывшему клубу?)))
Радовался как чёрт. Но его радость быстро потушили.
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