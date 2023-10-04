Индзаги об 1:0 с «Бенфикой»: «Во 2-м тайме «Интер» взвинтил обороты, заиграл интенсивнее. Жаль, что не реализовали все моменты»

Симоне Индзаги оценил победу «Интера» над «Бенфикой» (1:0).

Команды встречались во 2-м туре группового этапа чемпионов.

«В первом тайме у нас было два-три момента, где мы могли сыграть лучше. Во второй половине мы взвинтили обороты, заиграли интенсивнее, ребята играли великолепно. Меня не покидало ощущение, что мы вот-вот дожмем «Бенфику».

Жаль, что мы не реализовали все моменты, но я должен отдать должное игрокам», – сказал главный тренер « ».

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