Беллингем о голе в ворота «Наполи»: «Этот заслуга Алабы вкупе с тем, как хорошо команда контролирует мяч»
Джуд Беллингем оценил свой гол в матче с «Наполи» (4:2) в Лиге чемпионов.
«Это очень хороший гол с точки зрения командной игры. Нам приходится быть собранными и терпеливыми, особенно на «Бернабеу», где приезжающие сюда команды садятся несколько глубже.
Я уже часто совершал рывки из центра поля по ходу сезона. Как увидел, что мяч у Давида [Алабы], и как только он сумел найти меня таким мастерским навесом, мне оставалось только довести мяч до ворот. Так что, считаю, этот гол целиком заслуга Давида вкупе с тем, как хорошо команда контролирует мяч», – сказал хавбек «Реала».
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P.s. Как же мне нравятся старательно минусующие буквально каждый комент меньше чем через минуту после публикации)
Ну и стоит отметить передачу Алабы - просто конфетка!
Всех мадридистов - с победой и законным 1 местом в группе!
Во-вторых, вы игру Беллингема видели хоть раз? Его влияние на игру Мадрида переоценить может только слепой. Ну или хейтер.
P.s. Скорее, второе. Не первый раз уже вижу спам-коменты с этого акка. Регистрация две недели назад)