Беллингем о голе в ворота «Наполи»: «Этот заслуга Алабы вкупе с тем, как хорошо команда контролирует мяч»

Теги Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Наполи Давид Алаба Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем оценил свой гол в матче с «Наполи» (4:2) в Лиге чемпионов.

«Это очень хороший гол с точки зрения командной игры. Нам приходится быть собранными и терпеливыми, особенно на «Бернабеу», где приезжающие сюда команды садятся несколько глубже.

Я уже часто совершал рывки из центра поля по ходу сезона. Как увидел, что мяч у Давида [Алабы], и как только он сумел найти меня таким мастерским навесом, мне оставалось только довести мяч до ворот. Так что, считаю, этот гол целиком заслуга Давида вкупе с тем, как хорошо команда контролирует мяч», – сказал хавбек «Реала».

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17 комментариев
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дмитрий кутаев
Супер футболист!Вот есть в нём какая-то притягивающая аура,я только от Зидана так кайфовал когда смотрел футбол!
+70
-3
+67
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Алмаз K
А вы видели какая распасовка была до Алабая? Тики така отдыхает!
+43
-2
+41
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corazón blanco
Да, передача была потрясающей.
+25
-2
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xDe xDe
Ответ Twisted Fate
Там наверное под 50 передач было до гола, Кроос в одной этой атаке, три раза вырезал диагональ на Карвахаля.
Может быть, даже поболее. Статистики потом наверняка опубликуют. Долго старались подступиться, и в итоге Давид всё одной передачей разрезал.
P.s. Как же мне нравятся старательно минусующие буквально каждый комент меньше чем через минуту после публикации)
+20
-1
+19
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xDe xDe
Не, ну диагональный навес Алаба и впрямь выдал в бекхэмовском стиле. Прямо на голову, только подставь и переправь через голкипера. А до этого катали-катали несколькими подходами, передач в этой продолжительной атаке очень много было перед голом.
+18
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Нұржан
Ответ Zarema Aydamirova
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"Просто так"? С самого начала сезона Беллингем играет потрясающе, у него результативное действие почти в каждом матче. Если продолжит так выступать - он обьективно один из главных претендентов на ЗМ.
+17
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JENNINGS
Возможно, лучший футболист мира на сегодняшний день!💪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Ну и стоит отметить передачу Алабы - просто конфетка!
Всех мадридистов - с победой и законным 1 местом в группе!
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xDe xDe
Ответ Zarema Aydamirova
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Во-первых, прЕтЕндует.
Во-вторых, вы игру Беллингема видели хоть раз? Его влияние на игру Мадрида переоценить может только слепой. Ну или хейтер.
P.s. Скорее, второе. Не первый раз уже вижу спам-коменты с этого акка. Регистрация две недели назад)
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Даулет Абдрахманбек
в этой атаке все было идеально, в том числе завершение Веллингхема! Отдельно хочется сказать реализацию Джуда, около 20 игр за Мадрид я еще не видел что он запорол ни один момент, при том что не мало голов он забил из полупозиции.
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Михаил Мочалов
Ответ дмитрий кутаев
Супер футболист!Вот есть в нём какая-то притягивающая аура,я только от Зидана так кайфовал когда смотрел футбол!
Всё потому, что Беллингем - это реинкарнация Зидана, причём топового молодого Зидана, присмотритесь)
+6
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Twisted Fate
Ответ xDe xDe
Не, ну диагональный навес Алаба и впрямь выдал в бекхэмовском стиле. Прямо на голову, только подставь и переправь через голкипера. А до этого катали-катали несколькими подходами, передач в этой продолжительной атаке очень много было перед голом.
Там наверное под 50 передач было до гола, Кроос в одной этой атаке, три раза вырезал диагональ на Карвахаля.
+4
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Ничего Смешного
Был лучшим на поле. Отдаёт, открывается, бьёт , делает рывки и обводить, очень полезный игрок.
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Real_v_dushe
2-2, вроде и Наполи всё устраивает (они с ничьёй выходили бы в плов) и Реал, но вот именно Джуда явно ничья не устраивала и он своей энергией завёл команду и в итоге Реал додавил по делу неаполитанцев. Невероятный игрок.
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No Names
Ответ Zarema Aydamirova
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Может тебе нужно сначало посмотреть игры Мадрида и потом говорить о Беллингеме?
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