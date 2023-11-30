Беллингем о голе в ворота «Наполи»: «Этот заслуга Алабы вкупе с тем, как хорошо команда контролирует мяч»

Джуд Беллингем оценил свой гол в матче с «Наполи» (4:2) в Лиге чемпионов.

«Это очень хороший гол с точки зрения командной игры. Нам приходится быть собранными и терпеливыми, особенно на «Бернабеу», где приезжающие сюда команды садятся несколько глубже.

Я уже часто совершал рывки из центра поля по ходу сезона. Как увидел, что мяч у Давида [ ], и как только он сумел найти меня таким мастерским навесом, мне оставалось только довести мяч до ворот. Так что, считаю, этот гол целиком заслуга Давида вкупе с тем, как хорошо команда контролирует мяч», – сказал хавбек « ».

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