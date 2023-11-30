Тренер «Галатасарая» Бурук о 3:3 с «МЮ»: «Могли выиграть, но и ничья – неплохой результат. В двух матчах с ними мы забили шесть мячей»

Окан Бурук оценил ничью «Галатасарая» с «Манчестер Юнайтед» (3:3) в Лиге чемпионов.

«Наш процент владения мячом в матче составил 58%, и мы много раз выходили на голевые позиции. Могли забить больше.

« » – одна из самых авторитетных и успешных команд Премьер-лиги, и в двух матчах с ней мы забили шесть мячей. Мы могли выиграть, но и ничья – неплохой для нас результат», – сказал главный тренер « ».

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