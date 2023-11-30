Тренер «Галатасарая» Бурук о 3:3 с «МЮ»: «Могли выиграть, но и ничья – неплохой результат. В двух матчах с ними мы забили шесть мячей»

Теги Манчестер Юнайтед Галатасарай Лига чемпионов УЕФА Окан Бурук Футбол

Окан Бурук оценил ничью «Галатасарая» с «Манчестер Юнайтед» (3:3) в Лиге чемпионов.

«Наш процент владения мячом в матче составил 58%, и мы много раз выходили на голевые позиции. Могли забить больше.

«Манчестер Юнайтед» – одна из самых авторитетных и успешных команд Премьер-лиги, и в двух матчах с ней мы забили шесть мячей. Мы могли выиграть, но и ничья – неплохой для нас результат», – сказал главный тренер «Галатасарая».

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12 комментариев
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Люблю Марго Робби
Скажи спасибо рукажопому 🦍
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Zhalgas Anarbek
Онана за решал. и в первом матче когда отдал пас и сфолил каземиро, и тут сами видели.
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Виталий Ан
Ответ Will Turner
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Сейчас бы МЮ жаловаться на судейство! Вы бы лучше тренера спросили, что с командой? Уровнем игра была хуже, чем у Галатасарая.
+13
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Kirkorofff
Ответ Виталий Ан
Сейчас бы МЮ жаловаться на судейство! Вы бы лучше тренера спросили, что с командой? Уровнем игра была хуже, чем у Галатасарая.
Ты точно матч то видел? МЮ гораздо больше должен был забивать. Только чудо помогло сараю, ну и дырявые руки Онаны.
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ORP BVK
Ответ Люблю Марго Робби
Скажи спасибо рукажопому 🦍
Онана затащил Интер до финала ЛЧ, поэтому он заслужил играть за МЮ ))
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Real_v_dushe
Сараю просто не хватило всего лишь ещё 1 штрафного возле штрафной МЮ для победы
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Maks_tm
Игра Онаны ногой - не гарантирует голы для МЮ, но вот его плохая игра на ленточке гарантирует пропущенные голы
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kustarnik555@gmail.com
Ответ Real_v_dushe
Сараю просто не хватило всего лишь ещё 1 штрафного возле штрафной МЮ для победы
с центра надо было бить
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Real_v_dushe
Ответ Люблю Марго Робби
Скажи спасибо рукажопому 🦍
Не путайте: в Манчестере он был ногожопым, а в Стамбуле стал рукожопым, перевоплотился так сказать.
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Maks_tm
Ответ Maks_tm
Игра Онаны ногой - не гарантирует голы для МЮ, но вот его плохая игра на ленточке гарантирует пропущенные голы
Сумасшедшие сейвы Онаны не в счёт, потому что не каждый противник умеет бить так хорошо. Ему просто нужно взять обычные мячи
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