Индзаги о 3:3 с «Бенфикой»: «Доволен, как сыграли во втором тайме. Мы были близки к победе»

Симоне Индзаги оценил ничью «Интера» с «Бенфикой» (3:3) в Лиге чемпионов.

К 51-й минуте миланцы проигрывали со счетом 0:3.

«Я очень доволен, как команда сыграла во втором тайме. Мы были близки к победе. Мы плохо настроились на первый тайм, хотя знали потенциал соперника. Пришлось вносить коррективы.

В перерыве мы кое-что поменяли и во втором тайме сыграли совершенно с другим настроем», – сказал главный тренер « ».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!