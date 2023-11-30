Индзаги о 3:3 с «Бенфикой»: «Доволен, как сыграли во втором тайме. Мы были близки к победе»

Теги Интер Симоне Индзаги Бенфика Лига чемпионов УЕФА Футбол

Симоне Индзаги оценил ничью «Интера» с «Бенфикой» (3:3) в Лиге чемпионов.

К 51-й минуте миланцы проигрывали со счетом 0:3.

«Я очень доволен, как команда сыграла во втором тайме. Мы были близки к победе. Мы плохо настроились на первый тайм, хотя знали потенциал соперника. Пришлось вносить коррективы.

В перерыве мы кое-что поменяли и во втором тайме сыграли совершенно с другим настроем», – сказал главный тренер «Интера».

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3 комментария
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RamZessss
Да, это было круто. Такое ощущение что основой бы 10:0 вынесли
+5
0
+5
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Тюменец
Экспериментальный состав дал о себе знать)) а так веселый матч, должны были побеждать, но, мни кажется, времени не хватило чуток
+4
0
+4
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Семён Жуйло
Если готовишь эксперимент, то готовить и его, и игроков надо тщательнее. Хорошо, что хорошо кончается.
0
0
0
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