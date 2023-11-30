Артета о выходе в плей-офф ЛЧ после 6:0 с «Лансом»: «Арсенал» сделал это красиво»
Микель Артета высказался о выходе «Арсенала» в плей-офф Лиги чемпионов.
Лондонский клуб разгромил «Ланс» в 5-м туре группового этапа ЛЧ (6:0) и гарантировал себе первое место в группе B.
«Сегодня был день, когда нужно было это сделать. Мы сделали это красиво.
Мы забили пять голов очень хорошей команде [в первом тайме]. После такого можно начать играть небрежно. И во втором тайме были моменты, когда мы вели себе по-другому, но оставались по-настоящему сосредоточенными.
О том, что «Арсенал» быстро открыл счет
«Соперникам приходилось идти вперед. Мы очень хорошо использовали свободные зоны».
О победе в группе с матчем в запасе
«Это здорово, потому что график у нас на данный момент сумасшедший.
Мы уже думаем об игре с «Вулвс» через 72 часа. Мы должны требовать большего друг от друга. Мы должны быть хорошо подготовлены к встрече с «Вулвс», – сказал Артета.
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