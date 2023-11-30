Артета о выходе в плей-офф ЛЧ после 6:0 с «Лансом»: «Арсенал» сделал это красиво»

Теги Ланс Микель Артета премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

Микель Артета высказался о выходе «Арсенала» в плей-офф Лиги чемпионов.

Лондонский клуб разгромил «Ланс» в 5-м туре группового этапа ЛЧ (6:0) и гарантировал себе первое место в группе B.

«Сегодня был день, когда нужно было это сделать. Мы сделали это красиво.

Мы забили пять голов очень хорошей команде [в первом тайме]. После такого можно начать играть небрежно. И во втором тайме были моменты, когда мы вели себе по-другому, но оставались по-настоящему сосредоточенными.

О том, что «Арсенал» быстро открыл счет

«Соперникам приходилось идти вперед. Мы очень хорошо использовали свободные зоны».

О победе в группе с матчем в запасе

«Это здорово, потому что график у нас на данный момент сумасшедший.

Мы уже думаем об игре с «Вулвс» через 72 часа. Мы должны требовать большего друг от друга. Мы должны быть хорошо подготовлены к встрече с «Вулвс», – сказал Артета

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24 комментария
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Роман
С возвращением в плей-офф ЛЧ
+59
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кроссовер Айверсона
не паркуешь автобус против Арсенала на Эмирейтс - получаешь 6 голов.
+25
-1
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Алексей Фирстов
Заслуженно вышли в плей офы ЛЧ. Не останавливаться на достигнутом.
+26
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Владимир Владимирович
Доминированно
+21
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Пикачу82
А ведь были времена когда его здесь называли физруком и тд...
+12
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Reims Start 2023
Вот что значить доминировать в своей группе. Всех болельщиков Арсенала с победой.
+8
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Gunner_14
Ответ Владимир Владимирович
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С не самым сильным составом?! У «Арсенала» он 2-й в мире по стоимости
+9
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Сергей Лапшин
Ответ Gunner_14
С не самым сильным составом?! У «Арсенала» он 2-й в мире по стоимости
Второй он в мире по стомоимости благодаря Артете , так как при нем такие игроки как Мартинели , Сака , Салиба , Уайт , Магаляешь , Эдегор и т.д очень сильно прогрессируют и соответственно ценик на них растёт + все молодые .
+8
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Знаток Спорта
Ответ Пикачу82
А ведь были времена когда его здесь называли физруком и тд...
Гвардиолу долго называли шарлатаном, и сейчас называют, но уже в другом смысле
+5
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Armen Gevorgyan
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
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Интересно, а что появилось раньше?! такие шутки или Спортс?
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ERNST
И на классе.
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kustarnik555@gmail.com
Ответ Владимир Владимирович
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отДоминировали
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Karra
Ответ Сергей Лапшин
Второй он в мире по стомоимости благодаря Артете , так как при нем такие игроки как Мартинели , Сака , Салиба , Уайт , Магаляешь , Эдегор и т.д очень сильно прогрессируют и соответственно ценик на них растёт + все молодые .
ну да, особенно на уайта и магу ценик подскочил. а еще ремсдейл зверски подорожал.
+2
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Demyan Grachev
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
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да ты мартиросяновский петросян
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Demyan Grachev
Артета реально в Топ тренера превращается
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Mardon Umirov
У Арсенала и в АПЛ и в ЛЧ получается. С выходом в плей-офф ЛЧ. Надеюсь что Арсенал дальше покажет положительные результаты в ЛЧ и в АПЛ. Ведь Арсенал команда любимой АПЛ.
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Уставший Фергюсон
Открыт новый уровень - плей-офф ЛЧ
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Korwin ds
Ответ Владимир Владимирович
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по стоимости состава Ливерпуль уступает, открой transmarket и сравни цены, если не веришь.
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Средний палец Кирана Тирни
Ответ Пикачу82
А ведь были времена когда его здесь называли физруком и тд...
Не вижу проблем в критике тренера за плохие результаты. Венгер великий тренер, но то, что он делал в Арсенале последние 3-4 года его тренерства ни поддается никакой критике.
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Karra
Ответ Уставший Фергюсон
Открыт новый уровень - плей-офф ЛЧ
арсенал всегда выходил в п/о лч, если принимал в ней участие
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