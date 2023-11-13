Каррагер об Эмери: «Третий лучший тренер этого сезона в АПЛ – «Астон Виллу» тренируют лучше, чем «МЮ». Унаи регулярно выигрывал ЛЕ, Артета и Почеттино не могут этим похвастаться»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Джейми Каррагер Ньюкасл Микель Артета Астон Вилла премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Арсенал Унаи Эмери Маурисио Почеттино Лига Конференций УЕФА Футбол

Джейми Каррагер высоко оценил работу Унаи Эмери в «Астон Вилле».

«Унаи Эмери – третий лучший тренер в этом сезоне АПЛ. Да, есть Юрген Клопп и Пеп Гвардиола, победители Лиги чемпионов. Но если посмотреть на работу Унаи Эмери не только в «Астон Вилле», вы увидите, что он постоянно выигрывает Лигу Европы. Микель Артета и даже Маурисио Почеттино не могут таким похвастаться.

Если вспомнить последние 12 месяцев с момента прихода Унаи Эмери, то «Астон Виллу» тренируют лучше, чем «Манчестер Юнайтед». В этом нет абсолютно никаких сомнений.

Проблема, с которой может столкнуться «Вилла», связана с тем, что они, я думаю, далеко продвинутся в еврокубках благодаря тренеру. Я вижу, что они действительно хорошо выступают в Лиге конференций. Так что во второй половине сезона они могут много играть по четвергам и воскресеньях.

Что касается «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла», то есть большая вероятность, что они во второй половине сезона не попадут даже в Лигу Европы. Они вполне могут финишировать последними в своих группах Лиги чемпионов. Это может стать решающим фактором», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aibek Mak
Эмери очень сильный специалист который лучше работает в около топ клубах. Не удивлюсь если его Вилла в этом сезоне выиграет Кубок Конференции
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Громов 33
Эмери ещё встряхнет лигу чемпионов
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Потолок Эмери 6 место в АПЛ, не выше. Он кубковый тренер
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dovlet Komekov
В том то и дело что Унаи выигрывает ЛЕ. А большие тренеры как Поч или Артета, гоняться за ЛЧ
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Ну «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ, а «Астон Вилла» в Лиге Конференции...
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adamdfdgds
Почеттино без трансферов выводил Тоттенхэм в финал ЛЧ. Эмери может таким похвастаться?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Йохан Чпохан
Джейми, ты чего, не разбираешься совсем? это же тренеришка!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mykytka
Конечно Артета не может похвастаться, он по сути только 3 сезона полноценных отработал в качестве тренера, и то 2 из них чистил команду от шлака.
Наконец-то есть результат в плане игры и выход в ЛЧ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andry 72
Трениришка 😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artuom Batishev
Ответ Cruel Snake
Ну «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ, а «Астон Вилла» в Лиге Конференции...
Но есть нюанс - МЮ быстро из ЛЧ вылетит, а у АВ есть все шансы кубок взять.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий