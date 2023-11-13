Каррагер об Эмери: «Третий лучший тренер этого сезона в АПЛ – «Астон Виллу» тренируют лучше, чем «МЮ». Унаи регулярно выигрывал ЛЕ, Артета и Почеттино не могут этим похвастаться»
Джейми Каррагер высоко оценил работу Унаи Эмери в «Астон Вилле».
«Унаи Эмери – третий лучший тренер в этом сезоне АПЛ. Да, есть Юрген Клопп и Пеп Гвардиола, победители Лиги чемпионов. Но если посмотреть на работу Унаи Эмери не только в «Астон Вилле», вы увидите, что он постоянно выигрывает Лигу Европы. Микель Артета и даже Маурисио Почеттино не могут таким похвастаться.
Если вспомнить последние 12 месяцев с момента прихода Унаи Эмери, то «Астон Виллу» тренируют лучше, чем «Манчестер Юнайтед». В этом нет абсолютно никаких сомнений.
Проблема, с которой может столкнуться «Вилла», связана с тем, что они, я думаю, далеко продвинутся в еврокубках благодаря тренеру. Я вижу, что они действительно хорошо выступают в Лиге конференций. Так что во второй половине сезона они могут много играть по четвергам и воскресеньях.
Что касается «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла», то есть большая вероятность, что они во второй половине сезона не попадут даже в Лигу Европы. Они вполне могут финишировать последними в своих группах Лиги чемпионов. Это может стать решающим фактором», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».
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