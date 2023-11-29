«МЮ», ведя 2:0, не победил «Копенгаген» и «Галатасарай» на выезде – поражение и ничья

«Манчестер Юнайтед» не победил «Копенгаген» и «Галатасарай» в гостях.

Сегодня команда Эрика тен Хага сыграла вничью с турецким клубом в 5-м туре группового этапа – 3:3. В ходе игры англичане вели со счетом 2:0 и 3:1.

В предыдущем туре « » уступил « » на выезде – 3:4. К 44-й минуте манкунианцы вели со счетом 2:0.

В последнем туре группового этапа ЛЧ «МЮ» примет «Баварию». Матч состоится 12 декабря.

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