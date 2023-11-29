«МЮ», ведя 2:0, не победил «Копенгаген» и «Галатасарай» на выезде – поражение и ничья
«Манчестер Юнайтед» не победил «Копенгаген» и «Галатасарай» в гостях.
Сегодня команда Эрика тен Хага сыграла вничью с турецким клубом в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов – 3:3. В ходе игры англичане вели со счетом 2:0 и 3:1.
В предыдущем туре «Юнайтед» уступил «Копенгагену» на выезде – 3:4. К 44-й минуте манкунианцы вели со счетом 2:0.
В последнем туре группового этапа ЛЧ «МЮ» примет «Баварию». Матч состоится 12 декабря.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Офигел вообще. Команда теряет 2 очка, с огромной долей вероятности вылетят из ЛЧ, а он улыбается...
Зачем они вообще в ЛЧ
По трансфермаркту МЮ в 3.5 раза дороже Галатасарая и в 12 Копенгагена. А пишут, что звезд мало и хороших игроков
сейчас там набор пенсионеров и уехавших с ярмарки
Какие дальнейшие шаги будем делать?
Без приколов.
Просто хочется узнать план развития клуба от тех, кто убирает каждого тренера после Ферги.
Как и с кем клубу вернуться в топы, после ухода ТенХага?