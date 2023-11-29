«МЮ», ведя 2:0, не победил «Копенгаген» и «Галатасарай» на выезде – поражение и ничья

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай Лига чемпионов УЕФА Копенгаген Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» не победил «Копенгаген» и «Галатасарай» в гостях.

Сегодня команда Эрика тен Хага сыграла вничью с турецким клубом в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов – 3:3. В ходе игры англичане вели со счетом 2:0 и 3:1.

В предыдущем туре «Юнайтед» уступил «Копенгагену» на выезде – 3:4. К 44-й минуте манкунианцы вели со счетом 2:0.

В последнем туре группового этапа ЛЧ «МЮ» примет «Баварию». Матч состоится 12 декабря. 

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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101 комментарий
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Утя Ваткин
Хаг улыбается. С Зеешем обнимается после матча. Збс че
+102
-2
+100
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ОттоДракула
Хорошо, что в последнем матче соперник не сильный-Бавария. Отличные шансы пройти дальше. 👍
+86
-1
+85
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adriano_070
Кто бы что не говорил, но это был огненный матч !
+47
-2
+45
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Today I feel Qatari
В этом году Севилья вроде в ЛЕ не попадает. Шанс для нашего лысого гения закрыть лигоевропейский гештальт
+24
-6
+18
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Today I feel Qatari
Ответ Дядя ТУРА
попадает и ещё как
С последнего места в группе - вряд ли
+19
-2
+17
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JENNINGS
Статья буквально вчера: «Онана - снова ТОП!» 😅😂
+20
-4
+16
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ ОттоДракула
Хорошо, что в последнем матче соперник не сильный-Бавария. Отличные шансы пройти дальше. 👍
Хорошо - что есть план, плохо - что план говно)
+15
0
+15
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kamazfan89
так опрафаниться в такой группе это надо еще постараться
+14
0
+14
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Виталий Ан
Ответ adriano_070
Кто бы что не говорил, но это был огненный матч !
Мне понравилось. Весь матч бежали. Такие игры не устаешь смотреть.
+11
-1
+10
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Бенисио Дель Пьеро
Всех фанов МЮ призываю не расстраиваться. Есть и хорошие новости! Скоро это всё закончится. Отхватят трёшку от Баварии в следующем матче и ВСЁ!
+14
-4
+10
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therealgreenman
Ответ adriano_070
Кто бы что не говорил, но это был огненный матч !
Ага, как у нас на школьном первенстве в молодости
+10
-1
+9
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Writer 1
Ответ Утя Ваткин
Хаг улыбается. С Зеешем обнимается после матча. Збс че
Мдаа, я конечно понимаю Аякс все дела, но сразу вспоминается Гарри Нэвилл в подрибунном помещении и его взгляд на Шмейхеля
+8
0
+8
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Rjcnbr
Ответ Утя Ваткин
Хаг улыбается. С Зеешем обнимается после матча. Збс че
Какой же Тен Гаг многозадачный, мало того что придумал билдапы, так ещё и сразу же после матча договаривается по поводу нового попила на трансфере своего бывшего игрока
+7
0
+7
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Denis Nikitin
Ответ Ира15577
А что удивляться? Хороших игроков и звезд давно нет в МЮ!
Серьзно? Не хватает звезд против Копенгагена и Галатасарая?
+6
0
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Marcus-light
Нет, серьезно. Это очень смешно для любого болельщика не Юнайтед. Настолько неудачно ставить вертикальный футбол надо уметь
+6
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Сергей Петров
МЮ 10Хага абсолютное днище. Сульшер и Маур давали результат лучше. Не знаю что с ними происходит но это уже закономерность. Ни характера, ни игры, ни надёжности. Нет ничего
+5
0
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Дима
и это в 38 лет. или как там шутят мудаки, которым Роналду мешал)))
+11
-7
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therealgreenman
Ответ Today I feel Qatari
В этом году Севилья вроде в ЛЕ не попадает. Шанс для нашего лысого гения закрыть лигоевропейский гештальт
Там Ливерпуль в этом году пылит, так что…
+5
-1
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S H A R K
Ответ Утя Ваткин
Хаг улыбается. С Зеешем обнимается после матча. Збс че
Я в этот момент даже скрин сделал))
Офигел вообще. Команда теряет 2 очка, с огромной долей вероятности вылетят из ЛЧ, а он улыбается...
+3
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Хызыр
Это все фигня, как спать после такого огненного матча? Еще и атмосфера стадиона бешенная, постоянный шум. Бедный судья побыстрее сбежать хотел, по глазам было видно напуган🤣
+3
0
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U
Могли бы просто дать заголовок "сегодня Онана снова был в воротах".
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faridabuimam
Болею за мю лет , эдак , 20! Никогда не писал тут ничего - накипело … против смены тренера - чехарда с тренерами уже поднадоела за 10 лет . Но люди которые принимают решения о трансферах - просто вредители !!!У Онаны явно проблемы с психологией и реакцией , Антони - полное разочарование , Маунт - навряд ли раскроется в мю , Хейлунд -игрок ротации , Варан , Каземиро -доигрывают (это нужно делать где нибудь в турецкой лиге или в Португалии, никак не в апл ) где скаутский отдел , где подбор игроков . И так на протяжении 10 лет . Полное разочарование
+4
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Egobrain
сарай лучше смотрелся по игре, один гол отменили и не поставили пенку, можно сказать, что счёт не по игре и МЮ получили на очко больше, чем заслужили
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oberkorn
Все закономерно. От свиньи, бобры не родятся. Это я про глейзеров и нынешнее состояние мю.
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13ыйРычагЛапорты
Тэн Шлак
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Виталий Ан
Ответ Хызыр
Это все фигня, как спать после такого огненного матча? Еще и атмосфера стадиона бешенная, постоянный шум. Бедный судья побыстрее сбежать хотел, по глазам было видно напуган🤣
Небезосновательно. Не могу сказать что тащил МЮ, но всю игру принимал спорные моменты в одну сторону. Соглашусь с мнением что МЮ хотели больше видеть в ЛЧ.
+3
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Ирка Филькина
Позор Англии
Зачем они вообще в ЛЧ
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Дима
Ответ Vadim Medvedev
что там у мориньо по лч в последние 8 лет?
ты сам знаешь, что у Жозе не было ни в Роме ни в Ттх вообще ни одного топ трансфера за 100млн. У Пепа все это было и всего 1 финал ЛЧ.
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Дядя ТУРА
Ответ Today I feel Qatari
С последнего места в группе - вряд ли
да прошу прощения. смотрел мю и было 2-0 Севилья. оказалось проиграли
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S H A R K
Ответ Today I feel Qatari
В этом году Севилья вроде в ЛЕ не попадает. Шанс для нашего лысого гения закрыть лигоевропейский гештальт
МЮ тоже не попадёт. Им Баварию надо обыграть сначала...
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BillShen
Ответ Today I feel Qatari
В этом году Севилья вроде в ЛЕ не попадает. Шанс для нашего лысого гения закрыть лигоевропейский гештальт
Заодно еще будет возможность доказать, что время Клоппа ушло - в прошлый раз что-то не совсем наглядно получилось - с семерочкой в ворота Де Хеа. Ну сейчас Онана стоит - другое дело)
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Антинародная Команда
Завтра услышим Пирса Моргана
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Зверёк
Дайте 7Хагу поработать!
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Алекс Мелкумян
Да и пофиг, столько пропуская и постоянно ошибаясь в плей-офф ЛЧ делать нечего, там был бы точно такой же сценарий и такие же ошибки. Лучше теперь сливать Баварии вторым составом и сосредоточиться на чемпионате, сил у команды не хватает на 2 турнира, один матч хорошо один плохо.
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Denis Nikitin
Ответ ledenec
Ну у Сарая побольше звезд, причем реально. Кто у МЮ звезда, кроме Бруно? Антони, Гарначо ,Хойлунд, Пилистри. Хари Магвая?
Шоу, Варан на скамейке. У Галатасарая звезд нет вообще. Есть Икарди, который был звездой когда-то раньше. В данный момент ни один из игроков Галатасарая не звезда
По трансфермаркту МЮ в 3.5 раза дороже Галатасарая и в 12 Копенгагена. А пишут, что звезд мало и хороших игроков
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xQcoW
Надо продлить контракт с лысым физруком на 70 лет 👍
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Direct free kick
Ответ forsp
Севилья тоже ведя 2:0, при этом проиграла))
Клуб уровня Сегунды, что вы хотели
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Egobrain
Ответ ledenec
Ну у Сарая побольше звезд, причем реально. Кто у МЮ звезда, кроме Бруно? Антони, Гарначо ,Хойлунд, Пилистри. Хари Магвая?
игроки сарая были звёздами году в 2018
сейчас там набор пенсионеров и уехавших с ярмарки
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madaev
Ответ a2wai
Зато с Роном всасывали в АПЛ, потому что этот пешеход изначально матч в 10 вс 11 превращал))
Типо щас не всасывают хаахахахаха
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Denis Nikitin
Ответ ledenec
Давно Шоу стал топом? И то 2ой матч после долгой травмы. Варан 1 матч - 5 в лазарете. И оба заща. есть еще варианты? Мактоминей?
Шоу уже несколько лет один из лучших в апл на своей позиции
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ruslan_khaibulov
Ответ Alexandr Sokolov
Севилья тоже с 2-0 проиграла, 0 новостей!!! про МЮ вся лента, ну как так-то?
Севилье главное правиь в ЛЕ, уж там они всем покажут, правда как они туда теперь попаокт непонятно
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Ирка Филькина
У Икарди украли чистый гол
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Дима
Ответ faridabuimam
Болею за мю лет , эдак , 20! Никогда не писал тут ничего - накипело … против смены тренера - чехарда с тренерами уже поднадоела за 10 лет . Но люди которые принимают решения о трансферах - просто вредители !!!У Онаны явно проблемы с психологией и реакцией , Антони - полное разочарование , Маунт - навряд ли раскроется в мю , Хейлунд -игрок ротации , Варан , Каземиро -доигрывают (это нужно делать где нибудь в турецкой лиге или в Португалии, никак не в апл ) где скаутский отдел , где подбор игроков . И так на протяжении 10 лет . Полное разочарование
доигрывающие сегодня играли лучше. не в игроках дело, а в упоротом лысом )
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Natan Pilkin
Умение отбивать мячи при плохой игре ногами предлагаю назвать ДеХеизм
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Ola BP
Ответ elkipalki
Против увольнения Тен хряка только те, кто желает МЮ дальнейших провалов. И мессиглоры, которые рады, что из-за лысого ушел Роналду. Настоящие болельщики МЮ за немедлееное увольнение физрука!
Ок. Завтра ТенХага убирают.
Какие дальнейшие шаги будем делать?
Без приколов.
Просто хочется узнать план развития клуба от тех, кто убирает каждого тренера после Ферги.
Как и с кем клубу вернуться в топы, после ухода ТенХага?
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elkipalki
Ответ faridabuimam
Болею за мю лет , эдак , 20! Никогда не писал тут ничего - накипело … против смены тренера - чехарда с тренерами уже поднадоела за 10 лет . Но люди которые принимают решения о трансферах - просто вредители !!!У Онаны явно проблемы с психологией и реакцией , Антони - полное разочарование , Маунт - навряд ли раскроется в мю , Хейлунд -игрок ротации , Варан , Каземиро -доигрывают (это нужно делать где нибудь в турецкой лиге или в Португалии, никак не в апл ) где скаутский отдел , где подбор игроков . И так на протяжении 10 лет . Полное разочарование
Против увольнения Тен хряка только те, кто желает МЮ дальнейших провалов. И мессиглоры, которые рады, что из-за лысого ушел Роналду. Настоящие болельщики МЮ за немедлееное увольнение физрука!
+1
-1
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Мистер Громов
Ответ Дима
у него большая армия поклонников)) не представляешь сколько народу думает что в футбол играет статистика))
Ну с Мининым он Серию А интересно обсуждал. И с похмельем его стримы помогают бороться, не хуже дошика)
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madaev
С Роном же и без 4838383939 миллиардов Хага делали обратные камбеки)
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Today I feel Qatari
В этом году Севилья вроде в ЛЕ не попадает. Шанс для нашего лысого гения закрыть лигоевропейский гештальт
Когда есть хоть минимальные шансы Севилье попасть или выиграть ЛЕ, я бы не делал поспешных выводов)
0
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Дима
Ответ GuruFutbola
Но физрука в финале красиво унизила)
физруки это те, кто за 8 лет в клубе только 1 раз в финал ЛЧ попадают. Потратив при этом на состав больше всех клубов за эти 8 лет!
+1
-1
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