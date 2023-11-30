«Бавария» 39 матчей подряд не уступает в группе ЛЧ – клуб обновил рекорд. Серия побед прервалась на отметке в 17 игр
«Бавария» продлила серию без поражений на групповой стадии Лиги чемпионов.
Сегодня команда Томаса Тухеля сыграла вничью с «Копенгагеном» – 0:0.
Мюнхенский клуб продлил рекордную серию без поражений на групповом этапе ЛЧ – он не уступает 39 матчей подряд. Рекордная победная серия «Баварии» прервалась на отметке в 17 игр.
В последний раз «Баварию» обыгрывали на групповой стадии в 2017 году – это сделал «ПСЖ». С тех пор у немецкого клуба 35 побед и 4 ничьих.
В последнем туре мюнхенцы сыграют с «Манчестер Юнайтед» на выезде.
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Только Мюллер, Сане и молодой ЛЗ что-то пытались сделать
Типа тут не важно, первое место уже есть, кукареку. Ну там когда важно становится - физрук 0-3 от МС отлетает.