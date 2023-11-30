«Бавария» 39 матчей подряд не уступает в группе ЛЧ – клуб обновил рекорд. Серия побед прервалась на отметке в 17 игр

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«Бавария» продлила серию без поражений на групповой стадии Лиги чемпионов.

Сегодня команда Томаса Тухеля сыграла вничью с «Копенгагеном» – 0:0. 

Мюнхенский клуб продлил рекордную серию без поражений на групповом этапе ЛЧ – он не уступает 39 матчей подряд. Рекордная победная серия «Баварии» прервалась на отметке в 17 игр. 

В последний раз «Баварию» обыгрывали на групповой стадии в 2017 году – это сделал «ПСЖ». С тех пор у немецкого клуба 35 побед и 4 ничьих.

В последнем туре мюнхенцы сыграют с «Манчестер Юнайтед» на выезде. 

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31 комментарий
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Роман
Ответ Гномович!
Официальный хозяин Барсы
Обидно что Айнтрахт не упомянул. Всё немецкое владеет Барсой.
+39
-16
+23
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Гномович!
Официальный хозяин Барсы
+42
-22
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FC BAYERN 1900
Скучнейшая игра, одни тупые перекаты, ни одной толковой атаки, ни одного точного навеса. Ужас просто
+17
-4
+13
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Harryck
Отвратительный матч, кроме удара головой Мюллера и последнего сейва Нойера за матч вообще моментов от обеих команд не было.
+9
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Иван Иванов
Лучше бы Бавария сегодня выпустила полный резерв, зато сыграла бы в задорный и весёлый футбол. 🙄
+9
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Rasblum
На матче прямо чувствовалось, что Баварии ничего не надо
Только Мюллер, Сане и молодой ЛЗ что-то пытались сделать
+5
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Tristan...
Ответ Всеволод Бобров
Месси владел Байером и Баварией когда был на пике
И Реалом. Лучший бомбардир в истории Класико
+8
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Cruel Snake
Немецкое качество
+4
-1
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FC BAYERN 1900
Ответ MrWillSee
А на фига смотрел?)
а да, извини, просто не умею знать наперед
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TheFrosty
Нагельсманн два раза 6-0-0 делал. Тухиль и тут обделался на Копенгагене.
Типа тут не важно, первое место уже есть, кукареку. Ну там когда важно становится - физрук 0-3 от МС отлетает.
+5
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Андрей
Ответ Всеволод Бобров
Месси владел Байером и Баварией когда был на пике
на Пике*
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Cevin Cigan
Гансы отправили мой выигрышный экспресс под откос!!! В том туре,такая же херня! Вообщем ребята сработали на БК!
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Андрей
Ответ Анатолий Лузин
Баварии нужно как минимум 5-7 игроков, чтобы усилить команду... МЮЛЛЕР старый уже, а на Кейне и Сане Бавария долго не продержится...В матче с Копенгагеном там откровенно не попёрло ни в моментах, ни с судьёй, которая не дала на последних минутах пеналь
скоро новенькие придут. Палинью может выкупят. ты новости то хоть читай. там уже много кто на расхват.
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Андрей
в последнем туре мюнхенцы играют дома а не на выезде.
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Андрей
Ответ yaroslav prihodko
Не удивлюсь, если в следующем матче эта серия прервется. Как бы не был ужасен МЮ в этом сезоне, но они хотя бы с мотивацией будут, а если немцы при своих болельщиках такую вату скатали, то чего ждать на выезде
мотивация обыграть "великий" мю куда выше.
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Yusif Huseyinov
Ответ Rasblum
На матче прямо чувствовалось, что Баварии ничего не надо Только Мюллер, Сане и молодой ЛЗ что-то пытались сделать
Молодой ЛЗ- это ты про Дэвиса? 😄
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Yusif Huseyinov
Ответ Rasblum
На матче прямо чувствовалось, что Баварии ничего не надо Только Мюллер, Сане и молодой ЛЗ что-то пытались сделать
Молодой ЛЗ- это ты про Дэвиса? 😄
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Yusif Huseyinov
Ответ Rasblum
На матче прямо чувствовалось, что Баварии ничего не надо Только Мюллер, Сане и молодой ЛЗ что-то пытались сделать
Молодой ЛЗ- это ты про Дэвиса? 😄
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Андрей
Ответ Андрей
в последнем туре мюнхенцы играют дома а не на выезде.
a нет на выезде.
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Левая михалыча
Ответ FC BAYERN 1900
Скучнейшая игра, одни тупые перекаты, ни одной толковой атаки, ни одного точного навеса. Ужас просто
Это из-за Галатасарая, чтобы они не вышли ПО ЛЧ
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QUIKSILVER
Ответ FC BAYERN 1900
Скучнейшая игра, одни тупые перекаты, ни одной толковой атаки, ни одного точного навеса. Ужас просто
А чего ты ждал?)
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Igor KZ
Как жаль болельщиков! Такая унылая игра... такое ощущение, что я пересматриваю один и тот же скучный матч уже на протяжении 1,5 лет. Тухельский минимализм. Раньше весело было: вы забивайте сколько сможете, а мы - сколько захотим. Заметно, что и у игроков требования к себе снизились. Где там они прибавили во 2 тайме? Пенальти клянчили пол-игры.
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Птюч, Ёж.
ну может в следующем году кто то сможет выиграть у Баварии.
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Роман
Следующие МЮ, так что в следующей новости обновится рекорд.
+1
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Ебздрогыч
40 будет без проблем!
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