«Бавария» 39 матчей подряд не уступает в группе ЛЧ – клуб обновил рекорд. Серия побед прервалась на отметке в 17 игр

«Бавария» продлила серию без поражений на групповой стадии Лиги чемпионов.

Сегодня команда Томаса Тухеля сыграла вничью с « » – 0:0.

Мюнхенский клуб продлил рекордную серию без поражений на групповом этапе ЛЧ – он не уступает 39 матчей подряд. Рекордная победная серия «Баварии» прервалась на отметке в 17 игр.

В последний раз «Баварию» обыгрывали на групповой стадии в 2017 году – это сделал «ПСЖ». С тех пор у немецкого клуба 35 побед и 4 ничьих.

В последнем туре мюнхенцы сыграют с «Манчестер Юнайтед» на выезде.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!