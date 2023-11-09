«Бавария» 38 матчей подряд не уступает в группе ЛЧ и выиграла 17 игр подряд – это рекорды

Теги Бавария бундеслига Германия Галатасарай Лига чемпионов УЕФА рекорды Футбол

«Бавария» продлила до 38 матчей серию без поражений на групповой стадии ЛЧ.

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Галатасарай» (2:1).

Команда под руководством Томаса Тухеля продлила рекордную серию без поражений на групповом этапе турнира – «Бавария» не уступает 38 матчей подряд.

Также немецкая команда одержала 17-ю победу подряl на групповом этапе, что также является рекордом Лиги чемпионов.

В последний раз «Баварию» обыгрывали на групповой стадии в 2017 году – это сделал «ПСЖ». С тех пор у немецкого клуба 35 побед и 3 ничьих.

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21 комментарий

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Harryck
Поздравляю всех наших. Не без валидола конечно во всех матчах, но на классе в принципе спокойно. Первое место в группе уже обеспечено, осталось красиво продлить рекорды и завершить историю групповых стадий "ЛЧ" непобежденными.
+13
-1
+12
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Самый Важный Орган
У МЮ рекорды и у Баварии рекорды, но есть нюанс
+8
0
+8
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марк макаров
Бавария - короли групповых этапов
+7
0
+7
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Leon Petov
Лучший клуб в ЛЧ после Реала
+12
-6
+6
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Амин Чич
Упамекано хорош сегодня, впрочем как и Дэвис
+4
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Alik Husenov
В детстве я не понимал про то что немцы не останавливаются, типо юве забили 2 и в оборону, я начал понимать после 1:7 но окончательную точку поставила Бавария в лч
+4
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Амин Чич
Ответ заблокированному пользователю
В последнем туре МЮ покажет Барселоне, как надо обыгрывать Баварию на групповом этапе
Попробуйте обыграть хотя бы не мотивированную Баварию
+4
0
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OldRedWhite
Ответ Harryck
Поздравляю всех наших. Не без валидола конечно во всех матчах, но на классе в принципе спокойно. Первое место в группе уже обеспечено, осталось красиво продлить рекорды и завершить историю групповых стадий "ЛЧ" непобежденными.
Все по плану !
И выиграли и пропустили )
Страшно представить какие были бы рекорды , если бы Кейн перешел года 3 назад !
И у него и у команды
+2
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фк кабинет
Немецкая машина.Катком прошлись,осталось выиграть у МЮ и отправить 7Хага в отставку.
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f0rmoceft
У Реала сегодня тоже рекорд - 27 раз из 27 вышли из группы ЛЧ, никому больше такого не удавалось.
+4
-3
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Пользователь заблокирован
Ответ Амин Чич
Попробуйте обыграть хотя бы не мотивированную Баварию
Чич, может не надо?
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FC BAYERN 1900
Ответ заблокированному пользователю
В последнем туре МЮ покажет Барселоне, как надо обыгрывать Баварию на групповом этапе
Копенгаген для начала обыграйте.
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FC BAYERN 1900
Ответ заблокированному пользователю
Как там Саарбрюккен в Кубке сыграл, не подскажешь?
Как там Ньюкасл в Кубке сыграл, не подскажешь?
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FC BAYERN 1900
Ответ заблокированному пользователю
Ньюкасл дважды отлетел от Дортмунда кстати
Друг мой, объясни мне причем вообще тут Боруссия? мы о ней не говорили вообще, а ты зачем-то ее пихнул сюда. Бавария выиграла их на днях 4:0, дальше что?
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Harryck
Ответ Амин Чич
Упамекано хорош сегодня, впрочем как и Дэвис
Маззрауи и Упамекано были хороши, а Дэвис как ребенок поступил в том моменте, когда ему вполне вторую ЖК могли давать.
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Пользователь заблокирован
Ответ FC BAYERN 1900
Как там Ньюкасл в Кубке сыграл, не подскажешь?
Ньюкасл дважды отлетел от Дортмунда кстати
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Гномович!
Ждем очередной п8рформ2нс против Барсы в плей-офф.
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