«Бавария» 38 матчей подряд не уступает в группе ЛЧ и выиграла 17 игр подряд – это рекорды

«Бавария» продлила до 38 матчей серию без поражений на групповой стадии ЛЧ.

В 4-м туре группового этапа « » обыграла « » (2:1).

Команда под руководством Томаса Тухеля продлила рекордную серию без поражений на групповом этапе турнира – «Бавария» не уступает 38 матчей подряд.

Также немецкая команда одержала 17-ю победу подряl на групповом этапе, что также является рекордом Лиги чемпионов.

В последний раз «Баварию» обыгрывали на групповой стадии в 2017 году – это сделал «ПСЖ». С тех пор у немецкого клуба 35 побед и 3 ничьих.

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