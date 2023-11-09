«Бавария» 38 матчей подряд не уступает в группе ЛЧ и выиграла 17 игр подряд – это рекорды
«Бавария» продлила до 38 матчей серию без поражений на групповой стадии ЛЧ.
В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Галатасарай» (2:1).
Команда под руководством Томаса Тухеля продлила рекордную серию без поражений на групповом этапе турнира – «Бавария» не уступает 38 матчей подряд.
Также немецкая команда одержала 17-ю победу подряl на групповом этапе, что также является рекордом Лиги чемпионов.
В последний раз «Баварию» обыгрывали на групповой стадии в 2017 году – это сделал «ПСЖ». С тех пор у немецкого клуба 35 побед и 3 ничьих.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
И выиграли и пропустили )
Страшно представить какие были бы рекорды , если бы Кейн перешел года 3 назад !
И у него и у команды