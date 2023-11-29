Защитник «Милана» Тиав из-за травмы бедра выбыл на 7-10 дней минимум. Его заменили в матче с «Боруссией»

Теги Милан Сборная Германии по футболу серия А Италия Лига чемпионов УЕФА травмы Малик Тиав Футбол

Малик Тиав выбыл на неопределенный срок из-за травмы бедра.

Защитник «Милана» получил повреждение во вчерашнем матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (1:3). Тиав был заменен на 53-й минуте.

По информации журналиста Антонио Витьелло, сегодняшние тесты выявили у Тиава значительное повреждение задней поверхности левого бедра.

Игрок сборной Германии пропустит как минимум 7-10 дней, его состояние повторно оценят по истечении этих сроков.

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4 комментария
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MinkoffS
Ответ romanisti89
хоть кто то правильно его называет, а то уши режет когда на матч ТВ его называют Тшау
правильно, как раз, говорить Тшау. https://youtube.com/shorts/QiOMhp4vHTc?si=OrCGdQFdPa_tS79k по ссылке он сам произносит фамилию как "Тшау"
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Марио 9
У Милана с защитой полный пипец
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kaka10
Игра с Ньюкаслом 14 декабря

должен восстановиться к этой игре, иначе будет совсем тяжело
0
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