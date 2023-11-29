Защитник «Милана» Тиав из-за травмы бедра выбыл на 7-10 дней минимум. Его заменили в матче с «Боруссией»

Малик Тиав выбыл на неопределенный срок из-за травмы бедра.

Защитник « » получил повреждение во вчерашнем матче против дортмундской «Боруссии» (1:3). Тиав был заменен на 53-й минуте.

По информации журналиста Антонио Витьелло, сегодняшние тесты выявили у значительное повреждение задней поверхности левого бедра.

Игрок сборной Германии пропустит как минимум 7-10 дней, его состояние повторно оценят по истечении этих сроков.

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