Шевченко предлагали на пост тренера «Милана» до конца сезона. «Россонери» не устроила его кандидатура

Теги Милан Андрей Шевченко Стефано Пиоли серия А Италия Футбол

Андрея Шевченко предлагали на пост временного тренера «Милана».

Ранее появилась информация, что Стефано Пиоли может быть уволен, если «Милан» не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. После поражения от «Боруссии» (1:3) в 5-м туре команда занимает последнее место в своей группе с 5 очками.

По информации инсайдера Николо Скиры, посредники предлагали Шевченко в качестве исполняющего обязанности главного тренера «россонери» до июня.

Однако кандидатура украинского специалиста не убедила руководство «Милана».

Последним местом работы Шевченко была «Дженоа», которую он покинул в 2022 году.

Напомним, что Шевченко играл за «Милан» (1999-2006, 2008-2009) и выигрывал среди прочего чемпионат Италии, Лигу чемпионов и «Золотой мяч».

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38 комментариев
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Иван Прошкин
Не тот Шевченко. Надо было приглашать Виталия.
+20
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Никита Никулин
Ответ OldRedWhite
Укажите конкретно адрес медицинского учреждения, которое рекламируете !
На аватарке указано же
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trashbox
Ответ OldRedWhite
Мне за такие заголовки Всегда становится неловко ) Ну напишите Шевченко был предложен или Шевченко было предложено ! Русский язык богат и могуч )
Тогда еще встанет вопрос "в" или "на" Милан, бгг
+17
-2
+15
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OldRedWhite
Ответ Алешка Терминатор
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Укажите конкретно адрес медицинского учреждения, которое рекламируете !
+15
-6
+9
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d.xoxlov
Ответ Roundabout
Пока у легенд Милана 00-х не задается тренерская карьера
У Гаттузо кубок Италии. А так да, пока их главный ещё в деле, видимо, им самим ещё рановато.
+7
-2
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Schiaff1no
Проблема не в Мальдини была, ну ничего себе
+4
0
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Самозанятый
Ответ trashbox
Тогда еще встанет вопрос "в" или "на" Милан, бгг
Возможно, что "на" в данном случае не предлог, а междометие)
+4
0
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Roundabout
Пока у легенд Милана 00-х не задается тренерская карьера
+4
-1
+3
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OldRedWhite
Мне за такие заголовки
Всегда становится неловко )
Ну напишите Шевченко был предложен или Шевченко было предложено !
Русский язык богат и могуч )
+6
-3
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waleri
Ну, они же видели игру и результаты "Дженоа" при нем.
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Roundabout
Ответ Сергей Григорьев
а кто сказал что он легенда
Любой адекватный человек, смотрящий футбол
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Razan13
Ответ Сергей Григорьев
а кто сказал что он легенда
а кто сказал ,что нет?
+2
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Dizzod
Ответ d.xoxlov
"Дженоа", которую он покинул, с треском провалившись, вот так точнее.
Ну там и до него и после него все трещало.
+3
-1
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Иван Семенов
Ответ Алекс Клиторман
Так ведь он советник Зелебобаса, осилил бы он сразу на два фронта? 😄
ну а чо нет то? пришел бы к премьеру Италии, а потом и к папе римскому и со слезами на глаза:"Почему вы так слабо помогаете Украине"?
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d.xoxlov
"Дженоа", которую он покинул, с треском провалившись, вот так точнее.
+7
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OldRedWhite
Ответ trashbox
Тогда еще встанет вопрос "в" или "на" Милан, бгг
+ )))
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Dizzod
Ответ d.xoxlov
Да, но это вряд ли станет поводом "Милану" присмотреться к его предшественнику и преемнику в "Дженоа".
Не спорю, как клубный тренер Шева особо ничего не добился.
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Spaten
Сбежит же Шева как тогда
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Любезный Коссутий
с таким же успехом можно было и другую легенду подтянуть - например, старичка Рино. но не думаю, что это те тренеры, которые нужны Милану. да и какой смысл менять Пиоли сейчас, когда под него набирали состав. может сложиться ситуация, в которую попал Тухель, когда Челси под него набирал состав, а потом выкинули на мороз, пригласив Поттера, выдернув его посреди сезона, и у которого тоже все пошло по одному органу . да и вообще, с тех времен у Челси уже 4-й тренер, который не факт что доработает до нового календарного года. и Милан очень сильно рискует повторить их судьбу, затеяв тренерскую чехарду, с одним отличием - у них нет Боели и его миллиардов 😁

в любом случае, какой бы сейчас тренер не пришел вместо Пиоли (если вдруг это случится), травмированные чудесным образом не восстановятся, и Миланлаб не опустеет. да и на кого менять - опять же
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Марио 9
Спасибо но не надо
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d.xoxlov
Ответ Dizzod
Ну там и до него и после него все трещало.
Да, но это вряд ли станет поводом "Милану" присмотреться к его предшественнику и преемнику в "Дженоа".
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Razan13
Ответ Алешка Терминатор
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Алёшка успакойся,Украина была и будет
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Алешка Терминатор
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Ответ Razan13
Алёшка успакойся,Украина была и будет
Конечно, будет. И Урал тоже был и будет. И Рязанщина. И другие российские регионы.
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Усатый КозлоБык ©
Физрук
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Иван Семенов
не правильно пишите, Шевченко отказалсявозглавлять Милан...
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MinkoffS
Ответ Сергей Григорьев
Мальдини легенда,Кафу
Кафу, при всём уважении, не легенда Милана. Лучшие свои годы он провёл за Рому.
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Иван Прошкин
Скоро Абаскаль освободится.
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Алекс Клиторман
Так ведь он советник Зелебобаса, осилил бы он сразу на два фронта? 😄
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