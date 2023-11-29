Шевченко предлагали на пост тренера «Милана» до конца сезона. «Россонери» не устроила его кандидатура
Андрея Шевченко предлагали на пост временного тренера «Милана».
Ранее появилась информация, что Стефано Пиоли может быть уволен, если «Милан» не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. После поражения от «Боруссии» (1:3) в 5-м туре команда занимает последнее место в своей группе с 5 очками.
По информации инсайдера Николо Скиры, посредники предлагали Шевченко в качестве исполняющего обязанности главного тренера «россонери» до июня.
Однако кандидатура украинского специалиста не убедила руководство «Милана».
Последним местом работы Шевченко была «Дженоа», которую он покинул в 2022 году.
Напомним, что Шевченко играл за «Милан» (1999-2006, 2008-2009) и выигрывал среди прочего чемпионат Италии, Лигу чемпионов и «Золотой мяч».
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Всегда становится неловко )
Ну напишите Шевченко был предложен или Шевченко было предложено !
Русский язык богат и могуч )
в любом случае, какой бы сейчас тренер не пришел вместо Пиоли (если вдруг это случится), травмированные чудесным образом не восстановятся, и Миланлаб не опустеет. да и на кого менять - опять же