Шевченко предлагали на пост тренера «Милана» до конца сезона. «Россонери» не устроила его кандидатура

Андрея Шевченко предлагали на пост временного тренера «Милана».

Ранее появилась информация, что может быть уволен, если « » не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. После поражения от «Боруссии» (1:3) в 5-м туре команда занимает последнее место в своей группе с 5 очками.

По информации инсайдера Николо Скиры, посредники предлагали Шевченко в качестве исполняющего обязанности главного тренера «россонери» до июня.

Однако кандидатура украинского специалиста не убедила руководство «Милана».

Последним местом работы была «Дженоа», которую он покинул в 2022 году.

Напомним, что Шевченко играл за «Милан» (1999-2006, 2008-2009) и выигрывал среди прочего чемпионат Италии, Лигу чемпионов и «Золотой мяч».

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