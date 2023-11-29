Давид Сильва вспомнил, почему перешел не в «Реал», а в «Сити»: «Были амбиции сделать клуб европейским грандом, и сегодня это именно так»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Давид Сильва Ла Лига Футбол

Давид Сильва объяснил, почему он перешел в «Манчестер Сити», а не в «Реал».

– Почему вы выбрали «Манчестер Сити»? Это предложение не было единственным, «Реал Мадрид» несколько раз обращался, а «Сити» в то время не выделялся так сильно, как сейчас.

– Во-первых, они делали очень серьезную ставку на меня. Я почувствовал доверие и поддержку уже после первого звонка.

Во-вторых, уже в тогдашних беседах они описали мне, каким будет проект в итоговом счете. Амбиции заключались в том, чтобы стать одним из европейских грандов, и сегодня это именно так, – ответил бывший полузащитник сборной Испании.

Сильва выступал за «Манчестер Сити» в 2010-2020 годах. В составе «горожан» полузащитник стал четырехкратным чемпионом Премьер-лиги и двукратным обладателем Кубка Англии. Трижды Сильва выигрывал Суперкубок Англии, пять раз – Кубок лиги.

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33 комментария
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JENNINGS
Сильва в «Реале» - это была бы пушка, особенно читался его трансфер вместо ушедшего Гути
Но получилось, что получилось. И Давид построил топовую карьеру в «Сити»
Один из умнейших игроков своего поколения, возможно, не оценён на все 100%
+42
-3
+39
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Jlaw
Вместе с Агуэро самые недооцененные игроки прошедшего десятилетия. Я помню времена когда Сити штормило не хуже МЮ, а они двое тащили всегда, отдавали и забивали не смотря ни на что и выигрывали матчи.
+19
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+19
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#SharkTeam
Сильва мужик с характером.
В этой связи особенно смешны олдовые с 2005 или 1999, которые чето еще рассуждают про характер
+19
-3
+16
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corazón blanco
Ответ vfhmsqqp7v
Комментарий скрыт
Звали. Причем многие болельщики Мадрида хотели видеть его в составе то команды, в Валенсии тогда шикарно выжигал. Но выбрал стать легендой Сити, а не одним из многих в Мадриде. Один из умнейших игроков, да и поленом называть такого полузащитника - преступление.
+17
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Эго Криштиану
Левоногий волшебник, одна из лучших современных десяток
+13
-1
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Ман Сити
Ответ Новый тренер ФК Спартак
а сити все и дальше мешком воспринимается
Все топ клубы мешки, без денег в топы можно залезть на 1-2 сезона, потом раскупят и обратно на дно
Да и Сити давно уже не 1-й клуб по тратам
+10
-1
+9
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#SharkTeam
Ответ Tybalt
не то что олдовый с 2018
Я помню заявления Мансура как раз о том, о чем говорит Сильва.
Но еще меня забавляют персонажи, которые любят футбольные сказки, а вот Сити хейтят. Хотя современная история Сити очень хорошая сказка
+12
-7
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Артур Мкртычян
Ответ Sergy Grand
сказка на основе денег (ни в коем случае не осуждаю). Наверное поэтому и хейтят.
без денег не добиться успеха
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<CRISTIANO>
Ответ vfhmsqqp7v
Реал взял Озила. Помнишь такого?
И? Озил поиграл и его забыли. А Сильва легенда Сити.
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corazón blanco
Ответ vfhmsqqp7v
Реал взял Озила. Помнишь такого?
И? Как это отменяет то, что Мадрид изначально хотел подписать испанца?
+4
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JENNINGS
Ответ vfhmsqqp7v
У Реала были Хаби Алонсо и Озил, какой Сильва?
У них разные позиции на поле
Хаби Алонсо - ЦОП, Сильва - ЦАП
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Tristan...
Это был правильный выбор. Интересно, что на это скажут «когда в переговоры вмешивается Реал, остальные отпадают. Все мечтают играть за Реал»?
Человек стал одним из звёзд АПЛ 10-ых, символом Сити, лучшим игроком в истории клуба по версии болельщиков. Было удовольствием наблюдать за его игрой в Сити. Жаль, что ЛЧ не удалось зацепить
+6
-4
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Alxx3xx
Ответ JENNINGS
Сильва в «Реале» - это была бы пушка, особенно читался его трансфер вместо ушедшего Гути Но получилось, что получилось. И Давид построил топовую карьеру в «Сити» Один из умнейших игроков своего поколения, возможно, не оценён на все 100%
Ну в Сити его как раз то и оценили
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Sergy Grand
Ответ #SharkTeam
Я помню заявления Мансура как раз о том, о чем говорит Сильва. Но еще меня забавляют персонажи, которые любят футбольные сказки, а вот Сити хейтят. Хотя современная история Сити очень хорошая сказка
сказка на основе денег (ни в коем случае не осуждаю). Наверное поэтому и хейтят.
+6
-4
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ман сити фейк
Ответ Tybalt
Шарки, современной сказкой была Барселона 00-х и середины 10-х. Нечего применять красивые слова к клубу, который вызывает отвращение у многих. Столько бабла вбухано на протяжении 10 лет, а фанатов даже в родных краях не так много. Все видят кто и как добивается успехов.
Не все мыслят как болельщики Ливерпуля. За десять лет Сити построил такую систему которого Ливерпуль до сих пор мечтает. Пусть американец инвестирует на инфраструктуры стадиона, нанимает эффективных менеджеров создаст POOL FOOTBALL GROUP что ему мешает?
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LeroySaneMCITY
Ответ xQcoW
Просто сказал бы, что в Сити больше бабла предлагали
Кринж
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ЭкспертДиванный
Отличная карьера у Сильвы
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Артур Мкртычян
Ответ xQcoW
Просто сказал бы, что в Сити больше бабла предлагали
реал никогда баблом не обижал никого. он реально просто видел что в Сити больше перспективы играть в основе. может страну хотел сменить. в любом случае Сильва врядле жалеет
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Артур Мкртычян
Ответ Tybalt
Шарки, современной сказкой была Барселона 00-х и середины 10-х. Нечего применять красивые слова к клубу, который вызывает отвращение у многих. Столько бабла вбухано на протяжении 10 лет, а фанатов даже в родных краях не так много. Все видят кто и как добивается успехов.
ты факты не передергивай. как говорил Моуриньо, если тебя любят, ты хорош. а ненавидят самых лучших. делай выводы. а насчёт фанатов. их с каждым годом все больше. атмосфера лучше. я как тот кто с 2010 за сити следит, все это вижу. это тенденция. поэтому ты должен понимать что у сити великое будущее. а такие комментарии лишь наводят на мысли о зависти.
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f0mk4
Настоящая Легенда МС, думаю он не пожалел, что отказал Реалу.
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Виталий Ан
Лучший! Легенда! Скучаю по его игре за Сити.
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Okaka
это лучший игрок Сити
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SPPA
Ответ Tristan...
Это был правильный выбор. Интересно, что на это скажут «когда в переговоры вмешивается Реал, остальные отпадают. Все мечтают играть за Реал»? Человек стал одним из звёзд АПЛ 10-ых, символом Сити, лучшим игроком в истории клуба по версии болельщиков. Было удовольствием наблюдать за его игрой в Сити. Жаль, что ЛЧ не удалось зацепить
Все мечтают чтобы лапорта дернул свой рычаг
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Tybalt
Ответ #SharkTeam
Сильва мужик с характером. В этой связи особенно смешны олдовые с 2005 или 1999, которые чето еще рассуждают про характер
не то что олдовый с 2018
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Alexey1406
Ответ <CRISTIANO>
И? Озил поиграл и его забыли. А Сильва легенда Сити.
А силву не забыли, если б тут не написали то и не вспомнили бы
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Сергей Учаев
Ответ vfhmsqqp7v
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Слежу за Давидом с момента перехода, до этого смотрел как он бегал в Валенсии и сборной.

Просто волшебник.

Был случай, когда собирали игроков Сити, и спросили у них кто самый техничный и умный (в футбольном плане), КДБ тогда уже играл за клуб, и ответ был очень интересным: "На тренировках, мы выполняем упражнение "квадрат", так вот я за 2.5 года в клубе ни разу не видел Давида в центре квадрата."

Всем бы такими "поленами" быть.

Но это из рядов "диванных" , не думаю что мнение поменяется.
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Новый тренер ФК Спартак
а сити все и дальше мешком воспринимается
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