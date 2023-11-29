Давид Сильва вспомнил, почему перешел не в «Реал», а в «Сити»: «Были амбиции сделать клуб европейским грандом, и сегодня это именно так»

Давид Сильва объяснил, почему он перешел в «Манчестер Сити», а не в «Реал».

– Почему вы выбрали «Манчестер Сити»? Это предложение не было единственным, « » несколько раз обращался, а «Сити» в то время не выделялся так сильно, как сейчас.

– Во-первых, они делали очень серьезную ставку на меня. Я почувствовал доверие и поддержку уже после первого звонка.

Во-вторых, уже в тогдашних беседах они описали мне, каким будет проект в итоговом счете. Амбиции заключались в том, чтобы стать одним из европейских грандов, и сегодня это именно так, – ответил бывший полузащитник сборной Испании.

Сильва выступал за « » в 2010-2020 годах. В составе «горожан» полузащитник стал четырехкратным чемпионом Премьер-лиги и двукратным обладателем Кубка Англии. Трижды Сильва выигрывал Суперкубок Англии, пять раз – Кубок лиги.

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