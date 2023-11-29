Давид Сильва вспомнил, почему перешел не в «Реал», а в «Сити»: «Были амбиции сделать клуб европейским грандом, и сегодня это именно так»
Давид Сильва объяснил, почему он перешел в «Манчестер Сити», а не в «Реал».
– Почему вы выбрали «Манчестер Сити»? Это предложение не было единственным, «Реал Мадрид» несколько раз обращался, а «Сити» в то время не выделялся так сильно, как сейчас.
– Во-первых, они делали очень серьезную ставку на меня. Я почувствовал доверие и поддержку уже после первого звонка.
Во-вторых, уже в тогдашних беседах они описали мне, каким будет проект в итоговом счете. Амбиции заключались в том, чтобы стать одним из европейских грандов, и сегодня это именно так, – ответил бывший полузащитник сборной Испании.
Сильва выступал за «Манчестер Сити» в 2010-2020 годах. В составе «горожан» полузащитник стал четырехкратным чемпионом Премьер-лиги и двукратным обладателем Кубка Англии. Трижды Сильва выигрывал Суперкубок Англии, пять раз – Кубок лиги.
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Но получилось, что получилось. И Давид построил топовую карьеру в «Сити»
Один из умнейших игроков своего поколения, возможно, не оценён на все 100%
В этой связи особенно смешны олдовые с 2005 или 1999, которые чето еще рассуждают про характер
Да и Сити давно уже не 1-й клуб по тратам
Но еще меня забавляют персонажи, которые любят футбольные сказки, а вот Сити хейтят. Хотя современная история Сити очень хорошая сказка
Хаби Алонсо - ЦОП, Сильва - ЦАП
Человек стал одним из звёзд АПЛ 10-ых, символом Сити, лучшим игроком в истории клуба по версии болельщиков. Было удовольствием наблюдать за его игрой в Сити. Жаль, что ЛЧ не удалось зацепить
Просто волшебник.
Был случай, когда собирали игроков Сити, и спросили у них кто самый техничный и умный (в футбольном плане), КДБ тогда уже играл за клуб, и ответ был очень интересным: "На тренировках, мы выполняем упражнение "квадрат", так вот я за 2.5 года в клубе ни разу не видел Давида в центре квадрата."
Всем бы такими "поленами" быть.
Но это из рядов "диванных" , не думаю что мнение поменяется.