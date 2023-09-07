Давид Сильва: «Холанд – зверь, хотел бы я помочь ему забить еще больше голов! Рад за «Сити» – требл заслуженный, потрясающее достижение»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Давид Сильва Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

Давид Сильва похвалил форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Холанд – зверь, мне нравится, как он передвигается по полю. Хотел бы я поиграть с ним, чтобы помочь забить еще больше голов!

Я смотрел почти все матчи «Ман Сити» в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Я не смог выиграть этот трофей, когда был в команде, но я рад за клуб, которому наконец удалось добиться своего. Это заслуженная победа.

Клуб заслужил это, болельщики тоже заслужили победы в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов – требл. Это потрясающее достижение», – сказал бывший полузащитник «горожан».

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7 комментариев

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Begench Berdimuradov
Жаль что легенда Ситы не был с ними во время исторического требла.
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Эксперт Спортс
Ответ Begench Berdimuradov
Жаль что легенда Ситы не был с ними во время исторического требла.
Да. Легенда АПЛ
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Фран
Как же быстро пролетела карьера легенды. Казалось, что вот только был тот самый гол в ворота Челси в составе Валенсии. А уже закончил карьеру. Лучший игрок Ман Сити в истории, на данный момент.
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Виталий Ан
В этих достижениях Сити, есть неотъемлемая часть твоих заслуг. Я надеюсь тебя тоже поздравили с этими победами от клуба. Самый большой вклад в успехи нового проекта клуба. Спасибо маленький волшебник за все.
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Tristan...
Один из Отцов новой эры в истории Сити. Жаль, что ему не удалось достичь золота ЛЧ. Помнится, в середине десятых был опрос среди болельщиков Сити насчёт лучшего игрока в истории клуба, в котором большинство выбрали Давида, несмотря на многочисленные голевые подвиги Агуэро... И как же радовал факт того, что АПЛ разрывали парни из Примеры...
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Yury Fedoseev
Ответ Фран
Как же быстро пролетела карьера легенды. Казалось, что вот только был тот самый гол в ворота Челси в составе Валенсии. А уже закончил карьеру. Лучший игрок Ман Сити в истории, на данный момент.
Один из лучших. Как по мне , то КДБ пока лучший
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Okaka
один из самых недооцененных игроков, да у него не было 100500 голов и ассистов, но он вел игру
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