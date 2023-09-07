Давид Сильва: «Холанд – зверь, хотел бы я помочь ему забить еще больше голов! Рад за «Сити» – требл заслуженный, потрясающее достижение»

Давид Сильва похвалил форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

« – зверь, мне нравится, как он передвигается по полю. Хотел бы я поиграть с ним, чтобы помочь забить еще больше голов!

Я смотрел почти все матчи « » в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Я не смог выиграть этот трофей, когда был в команде, но я рад за клуб, которому наконец удалось добиться своего. Это заслуженная победа.

Клуб заслужил это, болельщики тоже заслужили победы в , Кубке Англии и Лиге чемпионов – требл. Это потрясающее достижение», – сказал бывший полузащитник «горожан».

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