«Клопп повлиял на «Ливерпуль» больше, чем Гвардиола на «Сити». «Горожане» выигрывали АПЛ до Пепа, там была хорошая команда. Юрген принес первый титул за 30 лет». Хаманн о тренерах

Дитмар Хаманн сравнил влияние Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа на их клубы.

«К моменту назначения « » уже завоевал чемпионский титул. Он приехал для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов, и в прошлом сезоне это удалось.

Однако до его прихода «Сити» уже выиграл Кубок Англии и , Пепу досталась очень хорошая команда, в которой были такие футболисты, как Венсан Компани, Давид Сильва, де , . Там уже были классные игроки.

А вот изначальная команда Клоппа была и близко не так хороша. И Юрген сумел сделать то, чего не удавалось добиться никому на протяжении 30 лет. Он принес чемпионский титул. Также он выиграл Лигу чемпионов и другие трофеи.

Я бы не стал говорить, что Пеп оказал большее влияние на «Ман Сити», чем Клопп на «Ливерпуль». Скорее уж наоборот», – заявил бывший полузащитник мерсисайдцев в интервью BoyleSports.

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