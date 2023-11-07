«Клопп повлиял на «Ливерпуль» больше, чем Гвардиола на «Сити». «Горожане» выигрывали АПЛ до Пепа, там была хорошая команда. Юрген принес первый титул за 30 лет». Хаманн о тренерах
Дитмар Хаманн сравнил влияние Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа на их клубы.
«К моменту назначения Пепа «Манчестер Сити» уже завоевал чемпионский титул. Он приехал для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов, и в прошлом сезоне это удалось.
Однако до его прихода «Сити» уже выиграл Кубок Англии и АПЛ, Пепу досталась очень хорошая команда, в которой были такие футболисты, как Венсан Компани, Давид Сильва, де Брюйне, Агуэро. Там уже были классные игроки.
А вот изначальная команда Клоппа была и близко не так хороша. И Юрген сумел сделать то, чего не удавалось добиться никому на протяжении 30 лет. Он принес чемпионский титул. Также он выиграл Лигу чемпионов и другие трофеи.
Я бы не стал говорить, что Пеп оказал большее влияние на «Ман Сити», чем Клопп на «Ливерпуль». Скорее уж наоборот», – заявил бывший полузащитник мерсисайдцев в интервью BoyleSports.
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У Пепа 3 лч, 5 АПЛ, 3 ла лиги, 3 бундеслиги.
У Клопа близко нет столько трофеев