На Роналду подали в суд в США за рекламу криптобиржи Binance

Теги Криштиану Роналду бизнес происшествия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

На Криштиану Роналду подали коллективный иск в окружной суд Флориды.

Причина заключается в том, что форвард «Аль-Насра» рекламировал криптовалютную биржу Binance.

Как сообщает Coin Telegraph, в иске, поданном 27 ноября в окружной суд США во Флориде, утверждается, что Роналду «продвигал, помогал и/или активно участвовал в предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг в координации с Binance».

Подчеркивается, что платформа предлагала пользователям, которые приобретали серию NFT-токенов Роналду, вкладываться в незарегистрированные ценные бумаги, включая BNB на Binance.

В иске также отмечается, что Роналду «должен был знать о том, что Binance торгует незарегистрированными криптовалютными ценными бумагами, поскольку у него есть инвестиционный опыт и огромные ресурсы для привлечения внешних консультантов».

Истцы требуют возмещения ущерба и средств для покрытия судебных издержек.

Ранее Binance признала вину в несоблюдении правил борьбы с отмыванием средств и нарушении санкций и достигла мирового соглашения с властями США. Binance Holdings согласился выплатить штраф в 4,3 млрд долларов в рамках мирового соглашения.

Напомним, Роналду и Binance стали партнерами в сфере NFT летом 2022 года.  

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61 комментарий
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Дима
Ответ GuruFutbola
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в чем цивилизация??? в том что одна крипта в чс в usa, а другая нет?)) что за чушь???
+43
-4
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LaffyTaffy
Сколько у Рона рекламных контрактов?
Даже не играя в футбол, может наверное 5 поколений своих потомков обеспечить чисто рекламируя что-нибудь
+40
-4
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arslankolesov71@gmail.com
Ответ Игорь Климов
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Климов тут как тут
+41
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Vovker
Ответ GuruFutbola
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Цивилизация - это только США?
+26
-7
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wshnmn
Ответ LaffyTaffy
Сколько у Рона рекламных контрактов? Даже не играя в футбол, может наверное 5 поколений своих потомков обеспечить чисто рекламируя что-нибудь
уже данным давно обеспечил.
+14
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Right Authoritarianism
Ответ GuruFutbola
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все мы знаем что только из-за CR7 ты и пользовался Binance)
+15
-2
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Семён Жуйло
В Америке на все подают в суд. И адвокаты роют землю, чтобы заработать.
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Блуждающий странник
Роналду известен как спец по ценным бумагам. Очень обоснованный иск ))
Абсурднее не придумать. По их логике если он богатый, то он должен был провести целое исследование на тему рынка ценных бумаг, узнать чем и для чего они торгуют и разоблачить преступление. По факту на момент их соглашения к Бинансу никаких вопросов не было. По такой логике можно любого партнера привлекать после вскрывшихся нарушений, пусть доказывают, что Криш знал об этих нарушениях
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Блуждающий странник
Ответ Мартинелли
Если рекламирует значит знает продукт
Ок. Представь, что у тебя партнерское соглашение по рекламе воды. Спустя несколько лет всплывает факт о низком качестве воды. Тебя могут привлечь к ответственности?
И здесь схожая ситуация. Только рынок ценных бумаг сложнее. Если до Роналду никто не заметил этих нарушений, то как их мог заметить спортсмен? Бинанс одна из самых известных бирж в мире
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Vovker
Ответ rude.
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Чел, никто не будет привлекать Интерпол из-за рекламы биржи.
Интерпол - это про международный терроризм, наркокартели и т.п.
Например, Роман Полански, режиссер, был осуждён в США за растление малолетней в 1970х, уехал в Польшу и всё норм у него, никакой Интерпол к нему не привлекали, хотя это жёсткая уголовка.

Не несите чушь.
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Ярик01
Ответ rude.
Ну рф приводить в пример в качестве государства с адекватно работающей системой права и юридического оценивания правовых ситуаций - тот еще рофл. И уж тем более апеллировать Конституцией РФ, ценность которой ниже плейбоя. Поверь, в мире не так. Если ты реально жестканул, убил человека, то есть что-то тяжкое, то скорее всего тебя выдадут. Иначе весь мир давно превратился бы в криминальные гастроли. По мелочам действительно рыпаться не будут, но за тяжеляк тебя завинтят, даже не сомневайся.
Да что мне "верить", если прекрасно знаю тему, в том числе в 2006/7 году в НЦБИ МВД пребывал чаще чем у себя дома.

Открываешь конституцию твоей Польши, читаешь статью 55:
1. Ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana.
- экстрадиция польских граждан запрещена.
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Vovker
Ответ rude.
Интерпол это уголовные преступления. Экономический крайм тоже туда входит. Все остальное, лирика и дело техники.
Я понимаю, что вам бы очень хотелось, чтобы нечто подобное произошло с объектом вашего хейта и прикрываемого обожания. Но вся эта чушь останется лишь в ваших розовых мечтах.
Придите в себя уже.
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Ярик01
Ответ rude.
Нет. Смотря что ты наисполнял. За конкретную уголовщину выдадут многие страны, особенно если страны френдли. Железно не выдает точно знаю что Бразилия, бразилы вот тупо могут делать что угодно заграницей и не боятся что их государство их выдаст. По этой причине многие американцы и европейцы убегали в Бразилию, там легко получить гражданство, нужно быть отцом родившегося ребенка на территории Бразилии. Легендарный грабитель почтового поезда в Англии Ронни Бигз так поступил, к примеру.
Абсолютная масса государств не выдают своих граждан – в этом случае есть такой способ привлечения к ответственности как передача материалов производства в страну гражданства, что как механизм практически не работает во многих делах.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/03a050375a8eb626ba57b959a3b1363d9a716cc9/
Статья 61
1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству.

Подобная статья в Конституции (или в вместоконституционных актах) есть практически во всех странах мира.
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Phantom1289
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Криш после дела Майорги невъездной в США, где его возьмут под стражу, с МЮ в 2022 он также не ездил в американское турне - наврядли он уже будет сильно переживать.
Ну если к нему начнут финансовые санкции применять, то очень будет переживать.
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Птюч, Ёж.
Ответ Vovker
Цивилизация - это только США?
нет, еще ЕС)) ну и конечно же Украина))
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Spiker1606
Ответ Sergey
А кто родной клуб кинул?
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Sergey
Ответ Spiker1606
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Кто это?
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Vinnipukh Vinni
Ответ Дмитрий Рабко
На Криштиану Роналду подали коллективный иск в окружной суд Флориды. Никого не смутило, что это произошло во Флориде, где обитает всем известный чипсоед и любитель пиццы ? :-)
Да, да Месси им посоветовал Кришти раздеть.
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Greatest Of All Time
Ответ заблокированному пользователю
Будем честны что Криштиану в разы популярнее чем все звезды США и их голливуда вместе взятые
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Sergey
Ответ Leon Petov
Вот же Криш, рекламирует всякие биржи. А надо было кинуть родной клуб на деньги, учись у гениев
А кто родной клуб кинул?
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Пользователь заблокирован
Ответ Greatest Of All Time
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ты сделал свой выбор...
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Мартинелли
Если рекламирует значит знает продукт
по твоей логике, Месси все чипсы перепробовал и выбрал лейс?
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mmbjpdhncv
Ответ АланСмити
невъездной за дело, которое недавно отказались пересматривать?
Ты чо несешь? Дело выиграло уже давно
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Семён Жуйло
Ответ Блуждающий странник
Роналду известен как спец по ценным бумагам. Очень обоснованный иск )) Абсурднее не придумать. По их логике если он богатый, то он должен был провести целое исследование на тему рынка ценных бумаг, узнать чем и для чего они торгуют и разоблачить преступление. По факту на момент их соглашения к Бинансу никаких вопросов не было. По такой логике можно любого партнера привлекать после вскрывшихся нарушений, пусть доказывают, что Криш знал об этих нарушениях
Не фантазируй. Если подали коллективный иск, значит суд его принял, и будет разбирательство. Как минимум. Искать логику в американском судопроизводстве посторонним людям - гиблое дело. Дело большое, а значит надолго. Запасайся попкорном.
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FilinMD
Ответ Vovker
Чел, никто не будет привлекать Интерпол из-за рекламы биржи. Интерпол - это про международный терроризм, наркокартели и т.п. Например, Роман Полански, режиссер, был осуждён в США за растление малолетней в 1970х, уехал в Польшу и всё норм у него, никакой Интерпол к нему не привлекали, хотя это жёсткая уголовка. Не несите чушь.
Он просто не особо нужен оказался. Если он США нужен был, они бы его достали. Значит не так уж нужно было
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Ascar Shatmanov
Ответ arslankolesov71@gmail.com
Климов тут как тут
Климов+Роналдо=❤️
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greatst
Ответ LaffyTaffy
Сколько у Рона рекламных контрактов? Даже не играя в футбол, может наверное 5 поколений своих потомков обеспечить чисто рекламируя что-нибудь
что у него, что у лео уже больше миллиарда состояние, так что могут делать все что угодно)
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Vovker
Ответ rude.
Так, а 70е это 50 лет назад, просыпайся Ержан)
Вася, сроки давности по таким преступлениям довольно велики, он до сих в США не ездит.
Если бы могли - достали бы его в 90е.
Ты с каждым комментом все сильнее себя закапываешь)
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Ярик01
Ответ Vovker
Польша уже 35 лет как сотрудничает с США. Ничего им не мешало выдать Полански при желании. Не получается у тебя натягивать сову на глобус.
Ни одна страна мира не выдает собственных граждан, что обычно закреплено в конституции стран
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Vovker
Ответ rude.
В кейсе с Полански мир был немножко другим в те времена. Правоохранительные органы двух систем не сильно охотно сотрудничали друг с другом, Интерпол действовал только в загнивающей части мира. Сегодня у него опций больше. В любой более-менее адекватной и цивилизованной стране его юрисдикция действует.
Польша уже 35 лет как сотрудничает с США. Ничего им не мешало выдать Полански при желании.

Не получается у тебя натягивать сову на глобус.
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rude.
Ответ Vovker
Чел, никто не будет привлекать Интерпол из-за рекламы биржи. Интерпол - это про международный терроризм, наркокартели и т.п. Например, Роман Полански, режиссер, был осуждён в США за растление малолетней в 1970х, уехал в Польшу и всё норм у него, никакой Интерпол к нему не привлекали, хотя это жёсткая уголовка. Не несите чушь.
Интерпол это уголовные преступления. Экономический крайм тоже туда входит. Все остальное, лирика и дело техники.
+1
-1
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joe thornton 19
Майорга подала наверное
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Любезный Коссутий
Месси таки решил избавиться от Кришти, в преддверии ЧМ26
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Иван Петров
Дело бесперспективное.
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Игорь Климов
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Игорь Климов
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