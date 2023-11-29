На Роналду подали в суд в США за рекламу криптобиржи Binance
На Криштиану Роналду подали коллективный иск в окружной суд Флориды.
Причина заключается в том, что форвард «Аль-Насра» рекламировал криптовалютную биржу Binance.
Как сообщает Coin Telegraph, в иске, поданном 27 ноября в окружной суд США во Флориде, утверждается, что Роналду «продвигал, помогал и/или активно участвовал в предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг в координации с Binance».
Подчеркивается, что платформа предлагала пользователям, которые приобретали серию NFT-токенов Роналду, вкладываться в незарегистрированные ценные бумаги, включая BNB на Binance.
В иске также отмечается, что Роналду «должен был знать о том, что Binance торгует незарегистрированными криптовалютными ценными бумагами, поскольку у него есть инвестиционный опыт и огромные ресурсы для привлечения внешних консультантов».
Истцы требуют возмещения ущерба и средств для покрытия судебных издержек.
Ранее Binance признала вину в несоблюдении правил борьбы с отмыванием средств и нарушении санкций и достигла мирового соглашения с властями США. Binance Holdings согласился выплатить штраф в 4,3 млрд долларов в рамках мирового соглашения.
Напомним, Роналду и Binance стали партнерами в сфере NFT летом 2022 года.
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Даже не играя в футбол, может наверное 5 поколений своих потомков обеспечить чисто рекламируя что-нибудь
Абсурднее не придумать. По их логике если он богатый, то он должен был провести целое исследование на тему рынка ценных бумаг, узнать чем и для чего они торгуют и разоблачить преступление. По факту на момент их соглашения к Бинансу никаких вопросов не было. По такой логике можно любого партнера привлекать после вскрывшихся нарушений, пусть доказывают, что Криш знал об этих нарушениях
И здесь схожая ситуация. Только рынок ценных бумаг сложнее. Если до Роналду никто не заметил этих нарушений, то как их мог заметить спортсмен? Бинанс одна из самых известных бирж в мире
Интерпол - это про международный терроризм, наркокартели и т.п.
Например, Роман Полански, режиссер, был осуждён в США за растление малолетней в 1970х, уехал в Польшу и всё норм у него, никакой Интерпол к нему не привлекали, хотя это жёсткая уголовка.
Не несите чушь.
Открываешь конституцию твоей Польши, читаешь статью 55:
1. Ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana.
- экстрадиция польских граждан запрещена.
Придите в себя уже.
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/03a050375a8eb626ba57b959a3b1363d9a716cc9/
Статья 61
1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству.
Подобная статья в Конституции (или в вместоконституционных актах) есть практически во всех странах мира.
Если бы могли - достали бы его в 90е.
Ты с каждым комментом все сильнее себя закапываешь)
Не получается у тебя натягивать сову на глобус.