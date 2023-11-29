На Криштиану Роналду подали коллективный иск в окружной суд Флориды.

Причина заключается в том, что форвард « » рекламировал криптовалютную биржу Binance.

Как сообщает Coin Telegraph, в иске, поданном 27 ноября в окружной суд США во Флориде, утверждается, что Роналду «продвигал, помогал и/или активно участвовал в предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг в координации с Binance».

Подчеркивается, что платформа предлагала пользователям, которые приобретали серию NFT-токенов Роналду, вкладываться в незарегистрированные ценные бумаги, включая BNB на Binance.

В иске также отмечается, что Роналду «должен был знать о том, что Binance торгует незарегистрированными криптовалютными ценными бумагами, поскольку у него есть инвестиционный опыт и огромные ресурсы для привлечения внешних консультантов».

Истцы требуют возмещения ущерба и средств для покрытия судебных издержек.

Ранее Binance признала вину в несоблюдении правил борьбы с отмыванием средств и нарушении санкций и достигла мирового соглашения с властями США. Binance Holdings согласился выплатить штраф в 4,3 млрд долларов в рамках мирового соглашения.

Напомним, Роналду и Binance стали партнерами в сфере NFT летом 2022 года.

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