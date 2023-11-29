Неймар просил нюдсы у модели OnlyFans. Девушка не сбросила и посоветовала подписаться на ее аккаунт

Теги светская хроника Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль контент Футбол

Неймар просил нюдсы у модели OnlyFans.

В интернет попала периписка Неймара с моделью Алин Фариа в инстаграме.

«У тебя есть нюдсы? Когда я буду в Сан-Паулу, обязательно сообщу», – написал Неймар девушке. Модель ответила со смущенными эмодзи: «У меня есть несколько». Неймар продолжил: «Какие? Я хочу глянуть».

Но Фариа не стала сбрасывать фото Неймару и сказала, чтобы форвард «Аль-Хилаля» оформил платную подписку на ее аккаунт на платформе. Бразилец ответил, что открывал ссылку, но на странице ничего не было.

«Ты должен подписаться, детка. Там есть фото. Я пойду спать, береги себя. Спокойной ночи. Я научу тебя позже, если ты не сможешь открыть страницу», — заключила Фариа.

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82 комментария
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Born is the King
У модели онлифанс спрашивать есть ли у неё нюдсы это как спрашивать у Барселоны забивали ли ей 8
+373
-43
+330
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А ты?
Спортс, держите в курсе, оформил ли он в итоге подписку или нет.
+206
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Arthurino
30 лет, тело 40 летнего, мозг 16 летнего, карьера типичного бразила
+155
-9
+146
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Caniball
Ответ Arthurino
30 лет, тело 40 летнего, мозг 16 летнего, карьера типичного бразила
Но он счастлив, и ему все по-кайфу.
+68
-3
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damondiamond
спортс, оформите подписку и покажите нам фото, которые хотел увидеть Неймар
+64
-1
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Птюч, Ёж.
Ответ А ты?
Спортс, держите в курсе, оформил ли он в итоге подписку или нет.
и пусть тогда сюда сбросит, все заценим)
+48
-3
+45
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rude.
Ну Неймарище, мог бы и донатнуть малыхе, тебе ж не убудет.
Ладно мы нищеброды, на халяву пытаемся развезти, но ты то куда?!
+37
-1
+36
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Arteezy_
Нюдсы, которые просил Неймар - где они сейчас?
+21
-1
+20
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Arty Novikoff
Неймар просил нюдсы у модели OnlyFans - это не новость

Модель OnlyFans просила нюдсы у Василия Уткина - вот это была бы новость.
+17
-1
+16
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rude.
Ответ GuruFutbola
Вбил бы в телеге «слив арин фарея»)
Друг передает что ничего не находит по этому запросу, но нашел другие сливы, и сказал отлучиться минут на 10...
+17
-1
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Ashot Ayrapetov
Ответ Born is the King
У модели онлифанс спрашивать есть ли у неё нюдсы это как спрашивать у Барселоны забивали ли ей 8
Сделал скрин, разослал кентам
+19
-7
+12
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Всеволод Бобров
Ответ Caniball
Но он счастлив, и ему все по-кайфу.
счастливым может быть и героиновый наркоман, но здорово ли это?)
+18
-7
+11
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Средний палец Кирана Тирни
Он бы еще спросил, девственница она или нет)
+11
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Заяцволк
Чё-то она вредная какая-то, я вот без проблем скидываю Великому Алонсо свои фотки из душа, и никаких подписок и т.п.
+11
-1
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KMR
Тугая мадам. Вместо 50 баксов могла его раскрутить на пару лямов.
+9
0
+9
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Наждак
Ответ KMR
Тугая мадам. Вместо 50 баксов могла его раскрутить на пару лямов.
Вряд ли уже тугая 😆
+8
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Kikker
Ответ rude.
Ну Неймарище, мог бы и донатнуть малыхе, тебе ж не убудет. Ладно мы нищеброды, на халяву пытаемся развезти, но ты то куда?!
Может быть его купленное не возбуждает, а только доставшееся бесплатно)
+7
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Полуэктов Пётр
Просить нюдсы у человека, который ими зарабатывает?
То есть по сути, он просит у человека бесплатно результат его работы. Это иронично, особенно с учетом богатства Неймара.
Интересно, Неймар в переписке с условной Рианной будет у нее просить скинуть голосовухой Амбреллу или всё таки пойдет и купит в айтюнсе (или другой площадке)?
+7
-1
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poolshh
Ответ Дияр Анетов
Вот и причина расставания со своей пассией)
Причина в том, что он жлобом оказался?)))
+7
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Maturmalai
Ответ Полуэктов Пётр
Просить нюдсы у человека, который ими зарабатывает? То есть по сути, он просит у человека бесплатно результат его работы. Это иронично, особенно с учетом богатства Неймара. Интересно, Неймар в переписке с условной Рианной будет у нее просить скинуть голосовухой Амбреллу или всё таки пойдет и купит в айтюнсе (или другой площадке)?
Предложил бы хотя бы бесплатный урок по футболу для ее сынишки или братишки по зуму взамен, и они были бы квиты. Бартер.
А так, жлоб есть жлоб.
+5
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larissa
Ответ PIT-BUL
Я походу один не знал что такое нюдсы?))) боже я так стар )))
Я тоже не знаю, но предполагаю, что это видео, или аудио, того, как она нудит.
А нудеть-зудеть можно на всё и по любому поводу.
+4
0
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градус ненависти
Лол, это ровно то же самое что самому Неймару в личку написал бы президент футбольного клуба, и просил поиграть за них бесплатно
+4
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Olajuvon
На странице был троян и это была не модель, а пузатый админ из Чертаново)
+3
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CaSpeR-13
Ответ GuruFutbola
Вбил бы в телеге «слив арин фарея»)
вконтакте )
+3
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Egobrain
Ответ rude.
Ну Неймарище, мог бы и донатнуть малыхе, тебе ж не убудет. Ладно мы нищеброды, на халяву пытаемся развезти, но ты то куда?!
за бабло скучно же
не думаю, что ему так уперлись ее нюдсы
а вот на спортивный интерес че бы и нет
+3
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Vasilii Eremeev
А где здесь спорт?
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Maturmalai
Ответ kost68
работы !!! ахаха, тяжела работенка-то у тети )
Ахаха, тяжела работенка-то у дяди - мячик туда-сюда по травке катать и в сетку пинать. Может тоже тогда пускай бесплатно это делает?
+3
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Mescaline
Даже если деньги, за онлифанс платить стремно. Согласен.
+3
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PIT-BUL
Я походу один не знал что такое нюдсы?))) боже я так стар )))
+6
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Саша Пушкин
Ответ rude.
Друг передает что ничего не находит по этому запросу, но нашел другие сливы, и сказал отлучиться минут на 10...
Все же мужчину не красит подобное преувеличение хронометраж.10 минут? Ну, камон! Если только интернет настолько херово грузит.
+3
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Barry
Хорошо хоть дикпик свой не отправил, как Марк Овермарс.
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rude.
Ответ Саша Пушкин
Все же мужчину не красит подобное преувеличение хронометраж.10 минут? Ну, камон! Если только интернет настолько херово грузит.
Друг переборчивый попался, знаете ли..
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vfhmsqqp7v
Ну а кто у нас не просил нюдсы у того, кто нравится? Уверен, что и Ригобер периодически скидывает нюдсы Гуре футбола.
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Maturmalai
Ответ Abu Ibrahim
Боюсь представить мир через лет 100. Трансгенжерная не бинарная личность просит нюдсы у транссексуала
Тебе на это разве не пофиг? К трансам, я полагаю, ты не относишься, через 100 лет все равно жить не будешь, да и чего там вообще бояться? Пусть просят, что хотят.
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Pirelli
Ответ Всеволод Бобров
счастливым может быть и героиновый наркоман, но здорово ли это?)
А здорово ли сравнивать героинового наркомана и профессионального спортсмена?
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QUIKSILVER
Небольшой оффтоп. Меня всегда удивляло зачем люди платят за онлик порнозвезд. Зачем платить за то, что уже показано по 100 раз и есть в открытом доступе? 😂
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хавбек+
ну девка права, надо сильно постараться чтобы не найти её нюдсы
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kost68
Ответ Саша Пушкин
Все же мужчину не красит подобное преувеличение хронометраж.10 минут? Ну, камон! Если только интернет настолько херово грузит.
ну может он уж отлучался 10 минут назад... сейчас пока выдавит )))
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Дияр Анетов
Вот и причина расставания со своей пассией)
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DeltaForce
Ответ QUIKSILVER
Небольшой оффтоп. Меня всегда удивляло зачем люди платят за онлик порнозвезд. Зачем платить за то, что уже показано по 100 раз и есть в открытом доступе? 😂
Там не только порнозвезды, в основном это обычные девушки/женщины.
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Классный руководитель
какой то бред сейчас прочитал
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Полуэктов Пётр
Ответ kost68
работы !!! ахаха, тяжела работенка-то у тети )
Нормальная работа. Не легче и не сложнее многих других.
Только дурачок может считать, что можно пару селфи утром сделать и чилить дальше.
Что при фото съемке, что при видео - там куча работы, дорогущего оборудования, куча дублей. А еще надо следить за собой (а это куча походов в салоны, что приводит к трате времени и денег), впахивать в спортзале и тд. - это всё подготовительный процесс.
Но и сам процесс съемок может занимать очень много времени. Видео не снимал, но фото съемки организовывал. Это много людей, это 8 часовой рабочий день (в лучшем случае), это все вымотанные под конец.
Мужики что на онлифанс, что на хабе уже давно солидно требований предъявляют к контенту. Ты там не вывезешь без хорошей команды и оборудования.
Но тут приходит умник и такой "ой, попу она сфоткала, что там сложного". Ты в спортзале для такой попы наработай, потом визажиста найми, студию арендуй (или свою имей), оборудование арендуй (или своё имей), свет выстави (или найми того, кто сделает), фотографа найми (или кого-то своего на зарплате имей). Фотосет целый отработай, потом итоговый результат отретушируй дня 3-4 (или найми того, кто сделает). И на выходе ты получишь несколько фото, а народ уже требует следующего контента, так что даже не думай расслабляться, утром следующая съемка.
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Abu Ibrahim
Ответ Maturmalai
Предложил бы хотя бы бесплатный урок по футболу для ее сынишки или братишки по зуму взамен, и они были бы квиты. Бартер. А так, жлоб есть жлоб.
🤣🤣🤣
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мбупе
хоть не у транса
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ipolyakov16
Ответ Kikker
Может быть его купленное не возбуждает, а только доставшееся бесплатно)
Есть уже один такой его соотечественник и бывший одноклубник. Знаем, чем закончилось)
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QUIKSILVER
Ответ Men77
Шо такое нюдсы?
Маленький еще такое спрашивать
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Roman Popov
надо ему "Рунеток" показать
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Boni R
да что за фигня происходит?))) 😁
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poolshh
Ответ kost68
а знаешь зачем это все? вот чтобы ко всему этому безобразию могли примазаться тот кто выставит свет, тот кто "визажист", тот кто сдаст студию, тот кто отретуширует, и еще тренер в спортзале примажется. вон смотри скоко народу есть хотят. а по сути дройер все равно бы сделал свое дело и даже без твоей команды)
Так то да, вон Дзюба бесплатно снял)))
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Abu Ibrahim
Ответ poolshh
Причина в том, что он жлобом оказался?)))
Зажал донаты за нюдсы
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