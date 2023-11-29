Неймар просил нюдсы у модели OnlyFans. Девушка не сбросила и посоветовала подписаться на ее аккаунт
Неймар просил нюдсы у модели OnlyFans.
В интернет попала периписка Неймара с моделью Алин Фариа в инстаграме.
«У тебя есть нюдсы? Когда я буду в Сан-Паулу, обязательно сообщу», – написал Неймар девушке. Модель ответила со смущенными эмодзи: «У меня есть несколько». Неймар продолжил: «Какие? Я хочу глянуть».
Но Фариа не стала сбрасывать фото Неймару и сказала, чтобы форвард «Аль-Хилаля» оформил платную подписку на ее аккаунт на платформе. Бразилец ответил, что открывал ссылку, но на странице ничего не было.
«Ты должен подписаться, детка. Там есть фото. Я пойду спать, береги себя. Спокойной ночи. Я научу тебя позже, если ты не сможешь открыть страницу», — заключила Фариа.
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Ладно мы нищеброды, на халяву пытаемся развезти, но ты то куда?!
Модель OnlyFans просила нюдсы у Василия Уткина - вот это была бы новость.
То есть по сути, он просит у человека бесплатно результат его работы. Это иронично, особенно с учетом богатства Неймара.
Интересно, Неймар в переписке с условной Рианной будет у нее просить скинуть голосовухой Амбреллу или всё таки пойдет и купит в айтюнсе (или другой площадке)?
А так, жлоб есть жлоб.
А нудеть-зудеть можно на всё и по любому поводу.
не думаю, что ему так уперлись ее нюдсы
а вот на спортивный интерес че бы и нет
Только дурачок может считать, что можно пару селфи утром сделать и чилить дальше.
Что при фото съемке, что при видео - там куча работы, дорогущего оборудования, куча дублей. А еще надо следить за собой (а это куча походов в салоны, что приводит к трате времени и денег), впахивать в спортзале и тд. - это всё подготовительный процесс.
Но и сам процесс съемок может занимать очень много времени. Видео не снимал, но фото съемки организовывал. Это много людей, это 8 часовой рабочий день (в лучшем случае), это все вымотанные под конец.
Мужики что на онлифанс, что на хабе уже давно солидно требований предъявляют к контенту. Ты там не вывезешь без хорошей команды и оборудования.
Но тут приходит умник и такой "ой, попу она сфоткала, что там сложного". Ты в спортзале для такой попы наработай, потом визажиста найми, студию арендуй (или свою имей), оборудование арендуй (или своё имей), свет выстави (или найми того, кто сделает), фотографа найми (или кого-то своего на зарплате имей). Фотосет целый отработай, потом итоговый результат отретушируй дня 3-4 (или найми того, кто сделает). И на выходе ты получишь несколько фото, а народ уже требует следующего контента, так что даже не думай расслабляться, утром следующая съемка.