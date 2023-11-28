Криштиану Роналду: «Женский футбол перестал попадать в перекладину. Сегодня он забивает голы, очаровывает девушек и без страха говорит им: «Приходите играть!»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу женский футбол высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду высказался о развитии женского футбола.

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии отправил послание на мероприятие Gala das Campeãs, посвященное росту и развитию женского футбола в Португалии. 

«Какова сегодня Португалия, которая сегодня наблюдает за сценой, где освещается женский спорт? Какой она была в 2004 году, когда слезы подпитывали крушение несбывшейся мечты?

Португалия, эта страна, наша родина принадлежит тем, кто не склоняется перед судьбой, тем, кто растет, надеясь на невозможное, и верит в немыслимое. Настолько, что только сейчас, в третьем десятилетии XXI века, футбол, в который играют женщины, перестал попадать в перекладину. Потому что сегодня этот футбол забивает голы, очаровывает девушек по всей стране и без страха говорит им: «Приходите играть!»

Это повод для гордости – думать обо всем этом в праздничный день. Первое из многих мероприятий, которые восхваляют, награждают, выделяют и увековечивают футбол, в который играют женщины, в таком уникальном и особенном месте, как Португалия, нашей стране, родине, которую мы защищаем, пока у каждого из нас в груди бьется сердце.

Многим девушкам и женщинам пришлось много раз попасть попасть в штангу, но все они знали, что однажды ворота скажут «Да»! Это мероприятие – правое дело, достойное гордости и эмоционально серьезное.

Давайте все мы будем бороться [за женский футбол]. Не только сегодня, на историческом торжестве. Но давайте делать это каждый день, на футбольных полях – девушкам нужно все больше и больше полей, да, они нуждаются в них. Да, наступают все лучшие времена, потому что родина этого заслуживает.

С огромной гордостью я обнимаю вас сегодня и с еще большей энергией буду поддерживать вас каждый день. Призываю всех вас к величайшей миссии в истории: приходите и играйте!

Почему? Потому что сегодняшний ребенок, девочка, у которой сияют глаза и которая улыбается во время игры, однажды попадет в штангу и покажет, что ничто не может разрушить мечту португальца.

И в этот день никогда не забывайте об этом: упорство в мечте, вера, падения и подъем – это признак спортсмена и часть истории Португалии. Поздравляю всех!» – сказал Роналду. 

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

42 комментария

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Всеволод Бобров
какой-то португальский фразеологизм видимо про перекладину, не слышал нигде больше, чтобы так говорили про тех кто не умеет играть)
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АРХАТ
а вратари продолжают пропускать смешные голы)
+19
-2
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Птюч, Ёж.
Ответ tolobas
Не знаю куда и чего они забивают. Смотришь иногда статистику и не понимаешь. 40-50 ударов по воротам и счет 1-0
иногда и в мужском смотришь, 20 ударов. А в створ всего 3.
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44ndfwwgbr
Ответ Всеволод Бобров
какой-то португальский фразеологизм видимо про перекладину, не слышал нигде больше, чтобы так говорили про тех кто не умеет играть)
Причем попасть в перекладину намного сложнее, чем в створ ворот. ))
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grek087
Девочка, с сияющими глазами, однажды попадёт в штангу и покажет, что мечты португальцев никто не разрушит.. Тут явно что-то с переводом) как будто нажали на кнопку перевести текст в инстаграме и тупо скопировали в новость. Пожалуйста, будьте точнее!
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fussballer
Вспомнил старый ролик, когда Роналдиньо на тренировке намеренно попадал в перекладину)
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Крыс Пол
в перекладину попасть сложнее
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Kasper N . P .
Вчера как раз смотрел видос, где вратарь ворота потеряла и стояла вне створа, соперница в пустой угол ударила, та побежала за мячом и впилилась в сетку с внешней стороны
+4
-3
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tolobas
Не знаю куда и чего они забивают. Смотришь иногда статистику и не понимаешь. 40-50 ударов по воротам и счет 1-0
+1
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Mbest77
Ответ fussballer
Вспомнил старый ролик, когда Роналдиньо на тренировке намеренно попадал в перекладину)
Это популярная тема. Сами в детстве так делали. Попасть не так сложно как кажется. 1 из 3 стабильно попадал )
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Михон Мясной
Ответ Shumi-jr
Ценность только такого попадания - 0
Почему 0? Насколько я помню, перекладина - это 100
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MustangGT
Ответ Kasper N . P .
Вчера как раз смотрел видос, где вратарь ворота потеряла и стояла вне створа, соперница в пустой угол ударила, та побежала за мячом и впилилась в сетку с внешней стороны
!!!
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MustangGT
Ответ Дурачок
Португальская футболистка часто попадает в штангу. Португальский футболист Роналдо часто попадает в коричневую лунку.
Согласен, - "Дурачок"!
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Shumi-jr
Ответ Крыс Пол
в перекладину попасть сложнее
Ценность только такого попадания - 0
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Гаврила Ардалионович
Ответ Ola BP
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Тогда уж просто дырки.
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Ola BP
Ответ Гаврила Ардалионович
Вратарки.
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Дмитрий Рабко
Ответ А. Мостовой
Уж не насильнику о женщинах говорить...
А причём тут Дани Алвес ?
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S1rAlex
Ответ Всеволод Бобров
какой-то португальский фразеологизм видимо про перекладину, не слышал нигде больше, чтобы так говорили про тех кто не умеет играть)
Быть может, он говорил по-английски. Hit the bar - может переводиться и как «ударить в перекладину», и как «упереться в потолок»
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rigobersong
Ответ Всеволод Бобров
какой-то португальский фразеологизм видимо про перекладину, не слышал нигде больше, чтобы так говорили про тех кто не умеет играть)
Комментарий удален пользователем
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MustangGT
Ответ Дмитрий Рабко
А причём тут Дани Алвес ?
Бедолаге и так большой срок светит, не надо его стебать!
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AnMe
Как много бабуинов в комментах, вы из 19 века? Учитывая за какую страну играет - продвигать женский футбол - хорошее дело.
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Mugen_Glider
Я бы сказал, что женский футбол - это спелый фрукт.
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CarpaCruciana
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Митрофанушка: « Российский футболист перестал попадать по мячу и теперь мы, все дружно , перестали попадать в число стран-участниц соревнований. Спасибо, Ладим Ладимыч, ждем не дождемся, когда мы попадем в рай, а они все сдохнут, гойда!!!»
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MustangGT
Красиво сказал! Девчонкам понравиться.
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Гаврила Ардалионович
Ай, какой Наср!
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Сикарио
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