Криштиану Роналду: «Женский футбол перестал попадать в перекладину. Сегодня он забивает голы, очаровывает девушек и без страха говорит им: «Приходите играть!»

Криштиану Роналду высказался о развитии женского футбола.

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии отправил послание на мероприятие Gala das Campeãs, посвященное росту и развитию женского футбола в Португалии.

«Какова сегодня Португалия, которая сегодня наблюдает за сценой, где освещается женский спорт? Какой она была в 2004 году, когда слезы подпитывали крушение несбывшейся мечты?

Португалия, эта страна, наша родина принадлежит тем, кто не склоняется перед судьбой, тем, кто растет, надеясь на невозможное, и верит в немыслимое. Настолько, что только сейчас, в третьем десятилетии XXI века, футбол, в который играют женщины, перестал попадать в перекладину. Потому что сегодня этот футбол забивает голы, очаровывает девушек по всей стране и без страха говорит им: «Приходите играть!»

Это повод для гордости – думать обо всем этом в праздничный день. Первое из многих мероприятий, которые восхваляют, награждают, выделяют и увековечивают футбол, в который играют женщины, в таком уникальном и особенном месте, как Португалия, нашей стране, родине, которую мы защищаем, пока у каждого из нас в груди бьется сердце.

Многим девушкам и женщинам пришлось много раз попасть попасть в штангу, но все они знали, что однажды ворота скажут «Да»! Это мероприятие – правое дело, достойное гордости и эмоционально серьезное.

Давайте все мы будем бороться [за женский футбол]. Не только сегодня, на историческом торжестве. Но давайте делать это каждый день, на футбольных полях – девушкам нужно все больше и больше полей, да, они нуждаются в них. Да, наступают все лучшие времена, потому что родина этого заслуживает.

С огромной гордостью я обнимаю вас сегодня и с еще большей энергией буду поддерживать вас каждый день. Призываю всех вас к величайшей миссии в истории: приходите и играйте!

Почему? Потому что сегодняшний ребенок, девочка, у которой сияют глаза и которая улыбается во время игры, однажды попадет в штангу и покажет, что ничто не может разрушить мечту португальца.

И в этот день никогда не забывайте об этом: упорство в мечте, вера, падения и подъем – это признак спортсмена и часть истории Португалии. Поздравляю всех!» – сказал Роналду.

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