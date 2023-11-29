Невилл считает, что «Арсенал» может стать чемпионом: «Красивый футбол вряд ли выиграет АПЛ, если он не сочетается с упорством и стойкостью. «Арсенал» стал лучше в этом»

Гари Невилл считает, что «Арсенал» может стать чемпионом.

«На мой взгляд, у этой команды гораздо больше шансов выиграть АПЛ, чем у команды прошлых лет.

«Ман Сити» в прошлом сезоне был менее привлекателен с точки зрения зрительского интереса, чем в предыдущие годы, но выиграл требл. Вижу нечто подобное в ситуации с «Арсеналом» в этом сезоне.

Идеальный, красивый футбол вряд ли выиграет лигу, если он не сочетается с упорством и стойкостью. В нынешнем сезоне « » лучше в этих областях, а футбол придет со временем.

У них есть сила и функциональность, что делает их настоящей угрозой. Возможно, это все ерунда, но именно так я воспринимаю «Арсенал» сейчас, после трети сезона», – поделился мыслями бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.

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