Невилл считает, что «Арсенал» может стать чемпионом: «Красивый футбол вряд ли выиграет АПЛ, если он не сочетается с упорством и стойкостью. «Арсенал» стал лучше в этом»

Теги Гари Невилл Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Гари Невилл считает, что «Арсенал» может стать чемпионом.

«На мой взгляд, у этой команды гораздо больше шансов выиграть АПЛ, чем у команды прошлых лет. 

«Ман Сити» в прошлом сезоне был менее привлекателен с точки зрения зрительского интереса, чем в предыдущие годы, но выиграл требл. Вижу нечто подобное в ситуации с «Арсеналом» в этом сезоне.

Идеальный, красивый футбол вряд ли выиграет лигу, если он не сочетается с упорством и стойкостью. В нынешнем сезоне «Арсенал» лучше в этих областях, а футбол придет со временем.

У них есть сила и функциональность, что делает их настоящей угрозой. Возможно, это все ерунда, но именно так я воспринимаю «Арсенал» сейчас, после трети сезона», – поделился мыслями бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.

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14 комментариев
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Чё-Гевара
Всего 25 матчей осталось, выигрывай 24, 1 раз можно вничью сыграть с МС и ты чемпион. Всё в ногах и головах Арсенала.
+17
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elaman kojogeldiev
Настало время взять АПЛ для Арсенала, это самый длинный период без чемпионство для Арсенала
+14
-2
+12
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Ман Сити
Вполне могут, у Сити мотивации не так много. Главное чтобы не кабинет, вроде ливера, а Арсенал заслужил.
+17
-6
+11
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Влад Белянский
Этот шарит ☝️
+8
0
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Чернокожий
Могут стать все , а станет Манчестер сити !
+8
-8
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Crazy Writer
Ага, щас как всегда на жизненно необходимый трансфер зимой бабла зажилим, травмируем надолго пару ключевых игроков и все равно с этим уже изрядно ограниченным ресурсом будем гнаться за 2 зайцами сразу. Что в итоге будет - всем известно. Напомню у нас всего только 3 опорника в клубе(Райс-Жора-Парти) и совсем нет ЦФ - хрустальный жезус вечносломан, а нкетия уже свои 5-6голов за сезон забил, так что сильно удивлюсь, если он до след сезона еще хоть 1 в АПЛ положит(после дубля МЮ в прошлом сезоне до этого сезона не забивал). Защитник, которого покупали для ротации-количественного усиления выбыл с крестами с самого начала сезона. Чтобы брать АПЛ надо положить болт на ЛЧ, иначе будет как в прошлом году.
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Mykytka
Ответ Jim Korbett
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МС может быть.
Ливерпуль тут каким боком?
+3
-3
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