Гари Невилл: «Трент наравне с де Брюйне. Он может стать лучшим правым защитником всех времен – нужно просто серьезнее относиться к обороне»

Гари Невилл поставил Трента Александер-Арнолда на уровень с Кевином де Брюйне.

«Время от времени я критиковал . Это потрясающий футболист, который прекрасно направляет мяч, чего вы просто не видите.

У « » травмирован , который является игроком мирового класса в плане подач, ударов и паса. Трент наравне с ним – и он правый защитник! Не классический правый защитник, но именно в этой зоне он играет. Пусть просто отнесется немного серьезнее к игре в защите, но я думаю, что его отношение к защите в матче с «Сити» было очень хорошим.

Ему достаточно быть хотя бы немного компетентным в плане игры в защите, не лучшим в мире. Но он не должен быть обузой, и в последние годы были периоды, когда это было очень заметно, когда его было слишком легко обыграть или пройти.

Но его игра с мячом просто неземная. Он играет в центре полузащиты 50-60 процентов времени матча, идет вперед, забивает, набивает статистику, которой нет у правых полузащитников или правых нападающих.

Я думаю, что у него есть все необходимое, чтобы стать лучшим правым защитником всех времен. Но ему просто нужно немного более серьезно относиться к игре в защите», – сказал бывший правый защитник «Манчестер Юнайтед».

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