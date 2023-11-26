Гари Невилл: «Трент наравне с де Брюйне. Он может стать лучшим правым защитником всех времен – нужно просто серьезнее относиться к обороне»

Теги Гари Невилл Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Кевин де Брюйне Трент Александер-Арнолд Футбол

Гари Невилл поставил Трента Александер-Арнолда на уровень с Кевином де Брюйне.

«Время от времени я критиковал Трента. Это потрясающий футболист, который прекрасно направляет мяч, чего вы просто не видите.

У «Манчестер Сити» травмирован де Брюйне, который является игроком мирового класса в плане подач, ударов и паса. Трент наравне с ним – и он правый защитник! Не классический правый защитник, но именно в этой зоне он играет. Пусть просто отнесется немного серьезнее к игре в защите, но я думаю, что его отношение к защите в матче с «Сити» было очень хорошим.

Ему достаточно быть хотя бы немного компетентным в плане игры в защите, не лучшим в мире. Но он не должен быть обузой, и в последние годы были периоды, когда это было очень заметно, когда его было слишком легко обыграть или пройти.

Но его игра с мячом просто неземная. Он играет в центре полузащиты 50-60 процентов времени матча, идет вперед, забивает, набивает статистику, которой нет у правых полузащитников или правых нападающих.

Я думаю, что у него есть все необходимое, чтобы стать лучшим правым защитником всех времен. Но ему просто нужно немного более серьезно относиться к игре в защите», – сказал бывший правый защитник «Манчестер Юнайтед».

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38 комментариев

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Surviving
Хороший футболист, только не защитник.
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Арман Мартиросян
Ответ The Best 20
не нравится когда раньше времени хвалить начинают.
Раньше времени? Серьезно? Трент уже выиграл все возможные клубные трофеи будучи одним из ключевых игроков, установил несколько рекордов по ассистам среди защитников, и в целом поменял представление о современных латералях, и его нельзя хвалить что ли?
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Макс Голубцов
Ответ wonderful
Этому больше не наливать. При чём здесь Трент и КДБ? Это что-то типа: "Алиссон на равне с Кейном, но ему нужно просто серьезнее относиться к игре ногами."
Написано же: в плане подач, паса и удара.
Новость читать целиком - это конечно не серьезно
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Alex Sarus
Ответ Surviving
Хороший футболист, только не защитник.
Дани Алвес тоже защитником не был? Вообще любой атакующей команде нужен свой Трент/Алвес. Другое дело, что страховать его должен опорник уровня Маскерано.
+10
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Cakefabregas
Ответ wonderful
Этому больше не наливать. При чём здесь Трент и КДБ? Это что-то типа: "Алиссон на равне с Кейном, но ему нужно просто серьезнее относиться к игре ногами."
Наверное, потому что ТАА плеймейкер в системе Юргена😅
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Stewee
Ответ Surviving
Хороший футболист, только не защитник.
Просто "хороший" футболист не будет в топе по создаванию моментов после КДБ, который играет атакующим полузащитником)
+7
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Proper Chels
Ответ Alex Sarus
Дани Алвес тоже защитником не был? Вообще любой атакующей команде нужен свой Трент/Алвес. Другое дело, что страховать его должен опорник уровня Маскерано.
Дани Алвеш в обороне был как Мальдини, на фоне Трента.
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wonderful
Этому больше не наливать. При чём здесь Трент и КДБ?
Это что-то типа: "Алиссон на равне с Кейном, но ему нужно просто серьезнее относиться к игре ногами."
+19
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bolat_kz
Ответ wonderful
Да может Трент и рад лучше играть в защите, но он физически не может, он пешеход. Люди по типу Стерлинга, Доку, элементарно от него уходят на ускорении. Фланговый защитник должен быть скоростным, так как ему противостоят быстрые фланговые игроки атаки. Трент элементарно медленный и с этим ничего не поделаешь. У него шикарный пас и видение поля, из него давно пора лепить ЦП, аля Киммих.
его даже Аке уделал одним полузамахом в голевом моменте
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АРХАТ
Трент это футбольный Эрик Карлссон - в атаке даёт дикий профит, но вот в обороне...
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футбольщик
Трент топ без сомнений, но лучший ли в истории? По мне так Дани Алвес самый крутой правый защитник
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hala18
Ответ Alex Sarus
Дани Алвес тоже защитником не был? Вообще любой атакующей команде нужен свой Трент/Алвес. Другое дело, что страховать его должен опорник уровня Маскерано.
Маскерано игравшего тогда на позиции центрального защитника?
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Balt39
Ответ футбольщик
Трент топ без сомнений, но лучший ли в истории? По мне так Дани Алвес самый крутой правый защитник
Кафу
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forever 77
Ответ Ильдар Аитов
А кого Доку не возит, вообще? Покажи мне этого защитника
Челси Сити смотрел?
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Денис Давыдов
Ответ Ман Сити
Трент Александер-Арнолд Игры в сезоне 11 Голы 1 Передачи 1 Дада это полено на равне с ним. Никогда не видел у Де брюйне такую унылую стату.
Де Брюйне 1 игра 0+0 и чё 🤣
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yaki2104
Ответ АРХАТ
Трент это футбольный Эрик Карлссон - в атаке даёт дикий профит, но вот в обороне...
Только в хоккее пропустить 4 это ещё куда не шло, а вот в футболе проблема.
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Подкат Пенальтьевич
Тренту давно уже в полузащите надо играть
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Stewee
Ответ Surviving
Хороший футболист, только не защитник.
Просто "хороший" футболист не будет в топе по создаванию моментов после КДБ, который играет атакующим полузащитником)
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zzzeeerrrooo
Ответ Арман Мартиросян
Раньше времени? Серьезно? Трент уже выиграл все возможные клубные трофеи будучи одним из ключевых игроков, установил несколько рекордов по ассистам среди защитников, и в целом поменял представление о современных латералях, и его нельзя хвалить что ли?
Что он там поменял ?
Таких защей хватает , до условного Алвеса ему очень далеко
В сборной он сидит под Кайлом и Трипьером , которые на две головы сильнее как защитники
+1
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Замкнул в пустые
Неплохой байт от Гарри
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Кино Музыка
Космически польстил)
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Scorpio
"Он может стать лучшим правым защитником всех времен"

да чего уж там, галактики!
Кажется, Невилл стал прибухивать на старости лет, подзабыл видать что ему доводилось играть против лучшего правого защитника - Кафу. Впрочем, не удивительно, этот нищук просто не успевал следить за "электричкой"
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Мансур Абуев
Ну и сравнение защитника с плеймейкером
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-3
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