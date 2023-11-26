Гари Невилл: «Трент наравне с де Брюйне. Он может стать лучшим правым защитником всех времен – нужно просто серьезнее относиться к обороне»
Гари Невилл поставил Трента Александер-Арнолда на уровень с Кевином де Брюйне.
«Время от времени я критиковал Трента. Это потрясающий футболист, который прекрасно направляет мяч, чего вы просто не видите.
У «Манчестер Сити» травмирован де Брюйне, который является игроком мирового класса в плане подач, ударов и паса. Трент наравне с ним – и он правый защитник! Не классический правый защитник, но именно в этой зоне он играет. Пусть просто отнесется немного серьезнее к игре в защите, но я думаю, что его отношение к защите в матче с «Сити» было очень хорошим.
Ему достаточно быть хотя бы немного компетентным в плане игры в защите, не лучшим в мире. Но он не должен быть обузой, и в последние годы были периоды, когда это было очень заметно, когда его было слишком легко обыграть или пройти.
Но его игра с мячом просто неземная. Он играет в центре полузащиты 50-60 процентов времени матча, идет вперед, забивает, набивает статистику, которой нет у правых полузащитников или правых нападающих.
Я думаю, что у него есть все необходимое, чтобы стать лучшим правым защитником всех времен. Но ему просто нужно немного более серьезно относиться к игре в защите», – сказал бывший правый защитник «Манчестер Юнайтед».
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Новость читать целиком - это конечно не серьезно
Это что-то типа: "Алиссон на равне с Кейном, но ему нужно просто серьезнее относиться к игре ногами."
Таких защей хватает , до условного Алвеса ему очень далеко
В сборной он сидит под Кайлом и Трипьером , которые на две головы сильнее как защитники
да чего уж там, галактики!
Кажется, Невилл стал прибухивать на старости лет, подзабыл видать что ему доводилось играть против лучшего правого защитника - Кафу. Впрочем, не удивительно, этот нищук просто не успевал следить за "электричкой"