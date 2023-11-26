«Локомотив» обратится в ЭСК из-за пенальти и еще двух эпизодов матча с «Крыльями»

«Локомотив» направит письмо в ЭСК РФС по итогам матча с «Крыльями Советов».

В субботу «Локомотив» и « » сыграли вничью со счетом 3:3 в матче 16‑го тура Мир . Железнодорожники вели со счетом 3:1, однако в компенсированное ко второму тайму время пропустили два гола. реализовал пенальти на 12‑й добавленной минуте, 11‑метровый был назначен за попадание мяча в руку защитника «Локомотива» .

В московском клубе после игры были недовольны решениями арбитров по трем эпизодам матча, из-за которых «Локомотив» обратится в ЭСК, сообщает «Матч ТВ». В частности, вопрос у клуба вызывает момент с первым голом «Крыльев Советов» на 32‑й минуте матча, когда, по мнению «Локомотива», был совершен фол на Артеме Карпукасе.

На 57‑й минуте арбитр Василий Казарцев показал желтую карточку Гарре за фол на Дмитрии Баринове, хотя, по мнению «Локомотива», нарушение могло привести к удалению полузащитника.

Также в « » поставят вопрос о назначении пенальти на 7‑й компенсированной минуте, учитывая, что судья добавил шесть минут.

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