«Локомотив» обратится в ЭСК из-за пенальти и еще двух эпизодов матча с «Крыльями»

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия судьи Василий Казарцев Дмитрий Баринов Матч ТВ Бенхамин Гарре Евгений Морозов ЭСК РФС Артем Карпукас Футбол

«Локомотив» направит письмо в ЭСК РФС по итогам матча с «Крыльями Советов».

В субботу «Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью со счетом 3:3 в матче 16‑го тура Мир РПЛ. Железнодорожники вели со счетом 3:1, однако в компенсированное ко второму тайму время пропустили два гола. Бенхамин Гарре реализовал пенальти на 12‑й добавленной минуте, 11‑метровый был назначен за попадание мяча в руку защитника «Локомотива» Евгения Морозова.

В московском клубе после игры были недовольны решениями арбитров по трем эпизодам матча, из-за которых «Локомотив» обратится в ЭСК, сообщает «Матч ТВ». В частности, вопрос у клуба вызывает момент с первым голом «Крыльев Советов» на 32‑й минуте матча, когда, по мнению «Локомотива», был совершен фол на Артеме Карпукасе.

На 57‑й минуте арбитр Василий Казарцев показал желтую карточку Гарре за фол на Дмитрии Баринове, хотя, по мнению «Локомотива», нарушение могло привести к удалению полузащитника.

Также в «Локомотиве» поставят вопрос о назначении пенальти на 7‑й компенсированной минуте, учитывая, что судья добавил шесть минут.

«Если это ######## [блинство] нравится кому-то… Нам нет». Галактионов и весь «Локо» в ярости

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хортон
Да хоть на 15-й добавленной, читайте правила. И играйте до финального свистка, а не вот это вот всё.
+90
-6
+84
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Пенка чистейшая,а два эпизода это про Глушенкова и Баринова?
+60
-10
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
last_guard
Пенальти 100%
+47
-8
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Судья на табличке показывает МИНИМУМ, а так главный может хоть тайм еще добавить
+23
-4
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анатолий Конь
Ответ brig_Mercury
Можно понять негодование Локомотива по поводу одной лишней минуты к добавленному, но если все-таки добавлено 6.5 минут, а не 6, обычно дают возможность завершить последнюю атаку. Хотя иногда идут на принцип. Поэтому играть надо до свистка
Там в доп. время пауз набралось больше чем на 2 минуты. Логично ,что судья накинул ещё.
+24
-5
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
С этим пенальти спорить - вообще не разбираться в футболе
И про КК Локо б не заикался, Баринов, Глушенков и Карпукас матч закончили благодаря судье))
+27
-9
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
brig_Mercury
Можно понять негодование Локомотива по поводу одной лишней минуты к добавленному, но если все-таки добавлено 6.5 минут, а не 6, обычно дают возможность завершить последнюю атаку. Хотя иногда идут на принцип. Поэтому играть надо до свистка
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тыр Пырыч
Приятно было видеть пунцовое ,,лицо" галактионова. Вожатые с тренером облажались.
+15
-8
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Утя Ваткин
Хоспаде. Просрали концовку нечего пенять на судейство.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Д
Справедливости ради, я так и не увидел ни одного внятного повтора с моментом возможного фола на Карпукаса. Ни в трансляции, ни в обзоре этот момент близко не показали, только пару повторов издалека.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
madjer163
Цирк. А как же не удален Баринов , а главное истеричка Глушенков???? Удаление Гарре? Они по ходу там перепили что то , ну клоуны реально
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
green-white-blue
Пусть уж по чесноку тогда спросят как Глушенков и Баринов матч доиграли без красной
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
remmor
Ответ brig_Mercury
Можно понять негодование Локомотива по поводу одной лишней минуты к добавленному, но если все-таки добавлено 6.5 минут, а не 6, обычно дают возможность завершить последнюю атаку. Хотя иногда идут на принцип. Поэтому играть надо до свистка
Там после 90й минуты были задержки времени, так что вообще непонятны предъявы к судье. А пенка чистейшая, игрок просто мяч рукой прижал к себе
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вован Азаров
Всем! Всем! Всем! Срочно нужны простыни, Локо активировал режим Зинченко
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А.Д.
Ответ brig_Mercury
Можно понять негодование Локомотива по поводу одной лишней минуты к добавленному, но если все-таки добавлено 6.5 минут, а не 6, обычно дают возможность завершить последнюю атаку. Хотя иногда идут на принцип. Поэтому играть надо до свистка
вообще не могу понять негодование локомотива
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
okkervil
Ну что там о Баринове. Выступление Галактионова с матом на вс
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ильдар Мингалиев
Завыли су..., когда не по вашему сценарию всё пошло..
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Пушкарев
Гарре получил желтую за финты после свистка) Почему Локо не добавили не удаление Глущенкова?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rumov
Ведь снова для нас РЖД поднимет цены на билеты, купит за малый прайс какого нибуть лукомского или бота, он объяснит всем лохам, почему наш локо опять обос...я.Ну и так далее...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Otto Kretschmer
Казарцев весь матч тащил Локомотив , Глушенков однозначно должен был быть удален, вообще не понятно какие вопросы могут быть по пенальти и по добавленному времени.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
E.V.P.
Из того что показали на повторе, Карпукас падал без контакта, когда понял что промедлил и теряет мяч. По поводу переигранной минуты с хвостиком, вообще не солидно на это жаловаться. На том же ЧМ, была стандартная практика и вообще по правилам главный арбитр определяет сколько компенсировать, не руководствуясь строго показанным временем на табло. По поводу красных, тут вообще больше поводов у КС на это жаловаться.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Прошкин
Желаю Зениту 5акидать этим мячей 5,чтобы они поняли что дело не в судьях,а в игроках и тренере,которые на 90+ минутах упускают победу в 2 мяча!
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
madjer163
Самая омерзительная команда , не знаю как оказались на наших секторах данные товарищи , мягко попросил бы удалится , учитывая события которые были до ( накрыв маршрутки под Воскресенском это браво, избивать 16-17 летних )
+10
-9
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Triada
Несолидно
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hong Kil
Небось Дзюбкин на телефон пару эпизодов снял? ахаха
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
madjer163
Крыльям надо обратится по недалению Глушенкова, Баринова и до этого за руку надо пенал ставить , плюс там снесли Салтыкова
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rumov
Сова петухи с РЖД поднимут цены на билеты.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Четвериков
В моменте с Барой был Костанца, а не Гарре. Или Локо все же настаивает на удалении Гарре?!?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Четвериков
Так Лактионов говорил, что его команду незаслуженно посадили к 20 минуте на 3 ЖК, почему нет протестов по этим пунктам??!? Похоже, посмотрели повторы, поняли, что с б.....ом погорячились, но назад уже хода нет. Еще будут извиняться, чтобы скосить наказание Галантионова и Баринова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NIK7478
По пенальти в добавленное время-это зря! Понятно, что пенальти там был, это во-первых. А во-вторых - время окончания матча определяет судья! Показали, что добавили 6 минут. К этому добавленному времени , если были задержки какие-то, судья может еще добавить, сколько посчитает нужным. И добавляют, почти в каждом матче!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
samarskij-kuzmich
Ответ Roman
Фол на Карпукасе был
Карпукаса самого нужно было удалить за грубую игру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
samarskij-kuzmich
Ответ Плацкарт Вагоныч
Комментарий скрыт
Морозов - регбист, это не его вина, что его заставляют быть футбольным защитником.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий