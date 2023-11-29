«Ман Сити» 18 матчей не проигрывает в ЛЧ. Среди английских клубов лучше был лишь «МЮ» – 25 игр с 2007-го по 2009-й
«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию в Лиге чемпионов до 18 матчей.
Это второй показатель среди английских клубов в истории ЛЧ/Кубка чемпионов.
Рекордсмен – «Манчестер Юнайтед», который не проигрывал 25 матчей подряд с сентября 2007 года по май 2009-го.
Сегодня ночью «Ман Сити» одержал волевую победу над «Лейпцигом» (3:2).
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Тебе популярно объяснить,что в спорте нет места сроку давности? Ты или мошенник или спортсмен. В. АПЛ нет срока давности)
Кстати, и у Ленса Армстронга не отобрали бы титулы. Хотя он человек чести, сам признался и отдал награды. Уважаю его только за это.
Вообщем, читая твои оправдания, чётко проясняется, что Нефтепроект и честь не совместимы.
Да мы это всё давно узнали)
Эвертон огрёб вчего за 1.
Твой этот человек, замазан в уефа, готовит себе соломку когда эта организация грохнется перед доказательствами.
Сейчас этот твой человек, яйца выеденного не стоит, и находится ниже любого журналиста.
Только в одном случае, мы не узнаем всех нюансов, потому, как судьи точно замешаны во всей этой гадости.
Мне интересно, ты всегда делаешь сделки с совестью? Любой кто знает что такое футбол, знает и о подпольной, закулисной игре. Ты еще напиши, что матчи не засуживались в пользу Нефтепроекта.
Я тебе усонозатину, пишу о Нефтепроекте, а ты всё стрелочки пытаешься перевести...
Читай. Все сводится к тому, что бцдет очередной откуп) Наверное ты такое ценишь в футболе, обвинения в нечестной игре?
Прижучат, вот увидишь.
И да, деньги, это допинг. Хорошенько подумай, почему.
Как только выяснится, что Нефтепроект незаслуженно попал в Лигу Чемпионов, не говоря уже о выигрыше в АПЛ, все, кого он обокрал в евротурнире, подадут в суд. И в внутреннем чемпионате соперники сразу сделают то же самое. Ты очень наивен. Это Англия и большие деньги.
Так, что, это ты пребываешь в влажных мечтах, ещё и приплетая МЮ в каждом своём оправдании)
Хтвиттером, как заслуживающий самое высокое уважение, как достоверный источник - не пользуюсь) Так, что, это ты сам как нибудь цепляйся за удобные высказывания даже не знаю кого)
Ps: кейсы... чумаданы)))
И им будет позор, если клуб лишат в АПЛ, как использующий деньги как допинг и останется с каким либо купленным меддународным кубком.
Думаю, ты понимаешь, нечестная победа в одном розыгрыше чемпионата, лишает всего последующего, так как даёт нечестные преимущество Да и вообще непонятное место в таблице. Поэтому, выпиливается полностью. Почитай о Ленсе Армстронге.
Следи за Эвертоном, и поданные иски к ним. Нефтепроект следующий.
А МЮ это величайший клуб Англии, невзирая на нынешние проблемы. И естественно, клуб ни разу, не покидавший АПЛ. Твоя реакция приятна) Знаете кто хозяин в Манчестере)
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Ps: ты просто прояви терпение и жди. Так просто, проект шейха не отделается. В Англии уже есть движуха и понимание, что будет.
Эвертон уже как прецендент.
Кстати, жаль, что тогда Гамбург не вышел в домашний финал(