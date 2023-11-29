«Ман Сити» 18 матчей не проигрывает в ЛЧ. Среди английских клубов лучше был лишь «МЮ» – 25 игр с 2007-го по 2009-й

«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию в Лиге чемпионов до 18 матчей.

Это второй показатель среди английских клубов в истории ЛЧ/Кубка чемпионов.

Рекордсмен – « », который не проигрывал 25 матчей подряд с сентября 2007 года по май 2009-го.

Сегодня ночью « » одержал волевую победу над «Лейпцигом» (3:2).

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!