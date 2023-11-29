«Ман Сити» 18 матчей не проигрывает в ЛЧ. Среди английских клубов лучше был лишь «МЮ» – 25 игр с 2007-го по 2009-й

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию в Лиге чемпионов до 18 матчей.

Это второй показатель среди английских клубов в истории ЛЧ/Кубка чемпионов.

Рекордсмен – «Манчестер Юнайтед», который не проигрывал 25 матчей подряд с сентября 2007 года по май 2009-го.

Сегодня ночью «Ман Сити» одержал волевую победу над «Лейпцигом» (3:2).

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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24 комментария
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Direct free kick
Ответ Tollie
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фантомные манюшные боли
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sema mixajlov
Чтобы побить нужно выиграть текущий розыгрыш без поражений
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Большое сердце Неймара
Скоро Пеп с Сити и здесь рекорд обновят.
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LeroySaneMCITY
Ответ Tollie
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Плак плак, черная зависть
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v.belorussky
Хорошо, что в этом розыгрыше ЛЧ нет нашего Ливерпуля. Не будет очередного позора с продырявливанием от реала.
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DimaBayern
Ответ v.belorussky
Хорошо, что в этом розыгрыше ЛЧ нет нашего Ливерпуля. Не будет очередного позора с продырявливанием от реала.
Или от Атлетико. Реал и Атлетико - хозяева Ливерпуля.
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А.В. Бубнов
Ответ Артур Мкртычян
нет там 115 нарушений. их по факту 5-6 которые просто повторялись. плюс есть всякая ерунда типа длинной травы и опоздания на разминку. плюс в сезоне 24-25 будет послабления ффп и у сити будет больше вариантов выкрутиться и раскидать траты по сезонам. в доках. в общем есть ещё масса нюансов, например что срок давности в Англии по факту есть. а нам говорили что его нет.
Мне кажется, с тобой бессмысленно общаться. У тебя уже и 115 нарушений нет...

Тебе популярно объяснить,что в спорте нет места сроку давности? Ты или мошенник или спортсмен. В. АПЛ нет срока давности)

Кстати, и у Ленса Армстронга не отобрали бы титулы. Хотя он человек чести, сам признался и отдал награды. Уважаю его только за это.

Вообщем, читая твои оправдания, чётко проясняется, что Нефтепроект и честь не совместимы.
Да мы это всё давно узнали)
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Артур Мкртычян
Ответ А.В. Бубнов
Парень, очнись, 115 пунктов! Эвертон огрёб вчего за 1. Твой этот человек, замазан в уефа, готовит себе соломку когда эта организация грохнется перед доказательствами. Сейчас этот твой человек, яйца выеденного не стоит, и находится ниже любого журналиста. Только в одном случае, мы не узнаем всех нюансов, потому, как судьи точно замешаны во всей этой гадости. Мне интересно, ты всегда делаешь сделки с совестью? Любой кто знает что такое футбол, знает и о подпольной, закулисной игре. Ты еще напиши, что матчи не засуживались в пользу Нефтепроекта.
нет там 115 нарушений. их по факту 5-6 которые просто повторялись. плюс есть всякая ерунда типа длинной травы и опоздания на разминку. плюс в сезоне 24-25 будет послабления ффп и у сити будет больше вариантов выкрутиться и раскидать траты по сезонам. в доках. в общем есть ещё масса нюансов, например что срок давности в Англии по факту есть. а нам говорили что его нет.
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А.В. Бубнов
Ответ Артур Мкртычян
просто рассуждения какого-то журналиста. я же посоветовал тебе обратить взор на человека который реально работал в уефа и фа. участвовал в деле против сити. знает что как. насчёт наказания можно сколько угодно гадать. для этого сити должен суд проиграть. а этот человек как раз таки говорит о деле и доказательной базе. все не однозначно, как тебе кажется. ну и думать что Сити может подкупить кого-то в лиге. это просто теория заговора.
Парень, очнись, 115 пунктов!
Эвертон огрёб вчего за 1.
Твой этот человек, замазан в уефа, готовит себе соломку когда эта организация грохнется перед доказательствами.
Сейчас этот твой человек, яйца выеденного не стоит, и находится ниже любого журналиста.

Только в одном случае, мы не узнаем всех нюансов, потому, как судьи точно замешаны во всей этой гадости.
Мне интересно, ты всегда делаешь сделки с совестью? Любой кто знает что такое футбол, знает и о подпольной, закулисной игре. Ты еще напиши, что матчи не засуживались в пользу Нефтепроекта.
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Артур Мкртычян
Ответ А.В. Бубнов
https://www.football365.com/news/relegation-stripped-prem-titles-man-city-ffp-punishments-ranked-how-impact-them-115-charges Читай. Все сводится к тому, что бцдет очередной откуп) Наверное ты такое ценишь в футболе, обвинения в нечестной игре?
просто рассуждения какого-то журналиста. я же посоветовал тебе обратить взор на человека который реально работал в уефа и фа. участвовал в деле против сити. знает что как. насчёт наказания можно сколько угодно гадать. для этого сити должен суд проиграть. а этот человек как раз таки говорит о деле и доказательной базе. все не однозначно, как тебе кажется. ну и думать что Сити может подкупить кого-то в лиге. это просто теория заговора.
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А.В. Бубнов
Ответ Артур Мкртычян
ну так мю дно. это факт. а ты их фанат что-ли?🤭
Снова 2 коммента) И снова МЮ.
Я тебе усонозатину, пишу о Нефтепроекте, а ты всё стрелочки пытаешься перевести...
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А.В. Бубнов
Ответ Артур Мкртычян
ты можешь пребывать и дальше в своих влажных фантазиях. ты просто не хочешь принимать альтернативные точки зрения и аргументы. естественно я больше доверяю человеку который 10 лет работал с ффп. а не тебе, который начитался удобных статей в газетах. и ничего не хочешь слышать. все же советую зайти и почитать. можешь даже вопросы задать. только не в такой манере как тут. иначе забанят. может откопаешь в себе немного адекватности.
https://www.football365.com/news/relegation-stripped-prem-titles-man-city-ffp-punishments-ranked-how-impact-them-115-charges

Читай. Все сводится к тому, что бцдет очередной откуп) Наверное ты такое ценишь в футболе, обвинения в нечестной игре?
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Артур Мкртычян
Ответ А.В. Бубнов
Ух как тебя понесло, 2 коммента на 1 мой) Прижучат, вот увидишь. И да, деньги, это допинг. Хорошенько подумай, почему. Как только выяснится, что Нефтепроект незаслуженно попал в Лигу Чемпионов, не говоря уже о выигрыше в АПЛ, все, кого он обокрал в евротурнире, подадут в суд. И в внутреннем чемпионате соперники сразу сделают то же самое. Ты очень наивен. Это Англия и большие деньги. Так, что, это ты пребываешь в влажных мечтах, ещё и приплетая МЮ в каждом своём оправдании) Хтвиттером, как заслуживающий самое высокое уважение, как достоверный источник - не пользуюсь) Так, что, это ты сам как нибудь цепляйся за удобные высказывания даже не знаю кого) Ps: кейсы... чумаданы)))
ну так мю дно. это факт. а ты их фанат что-ли?🤭
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Артур Мкртычян
Ответ А.В. Бубнов
Ух как тебя понесло, 2 коммента на 1 мой) Прижучат, вот увидишь. И да, деньги, это допинг. Хорошенько подумай, почему. Как только выяснится, что Нефтепроект незаслуженно попал в Лигу Чемпионов, не говоря уже о выигрыше в АПЛ, все, кого он обокрал в евротурнире, подадут в суд. И в внутреннем чемпионате соперники сразу сделают то же самое. Ты очень наивен. Это Англия и большие деньги. Так, что, это ты пребываешь в влажных мечтах, ещё и приплетая МЮ в каждом своём оправдании) Хтвиттером, как заслуживающий самое высокое уважение, как достоверный источник - не пользуюсь) Так, что, это ты сам как нибудь цепляйся за удобные высказывания даже не знаю кого) Ps: кейсы... чумаданы)))
ты можешь пребывать и дальше в своих влажных фантазиях. ты просто не хочешь принимать альтернативные точки зрения и аргументы. естественно я больше доверяю человеку который 10 лет работал с ффп. а не тебе, который начитался удобных статей в газетах. и ничего не хочешь слышать. все же советую зайти и почитать. можешь даже вопросы задать. только не в такой манере как тут. иначе забанят. может откопаешь в себе немного адекватности.
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А.В. Бубнов
Ответ Артур Мкртычян
орнштейн сказал что дело сити и Челси не имеет отношения к Эвертону. сити не затягивал время. вердикт уефа хоть почитай. ничего найдено не было вообще. Лэнс Армстронг не имеет отношения к сити. какие-то уловки с ффп это не употребление допинга. сравнение бредовое. уже была информация от того же Гардиан, что лига не планирует отнимать титулы сити. это даже не рассматривается. мю кстати тоже в этом году признали виновным в нарушениях ффп. но ты наверное даже не в курсе. в Англии никто не верит что Сити накажут. Эвертон кстати апелляцию подал. пока она не будет рассмотрена, нельзя говорить что это прецедент.
Ух как тебя понесло, 2 коммента на 1 мой)
Прижучат, вот увидишь.

И да, деньги, это допинг. Хорошенько подумай, почему.

Как только выяснится, что Нефтепроект незаслуженно попал в Лигу Чемпионов, не говоря уже о выигрыше в АПЛ, все, кого он обокрал в евротурнире, подадут в суд. И в внутреннем чемпионате соперники сразу сделают то же самое. Ты очень наивен. Это Англия и большие деньги.

Так, что, это ты пребываешь в влажных мечтах, ещё и приплетая МЮ в каждом своём оправдании)

Хтвиттером, как заслуживающий самое высокое уважение, как достоверный источник - не пользуюсь) Так, что, это ты сам как нибудь цепляйся за удобные высказывания даже не знаю кого)

Ps: кейсы... чумаданы)))
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Артур Мкртычян
Ответ А.В. Бубнов
"По правилам уефа", клуб избежал наказание исключительно затягиванием времени. И им будет позор, если клуб лишат в АПЛ, как использующий деньги как допинг и останется с каким либо купленным меддународным кубком. Думаю, ты понимаешь, нечестная победа в одном розыгрыше чемпионата, лишает всего последующего, так как даёт нечестные преимущество Да и вообще непонятное место в таблице. Поэтому, выпиливается полностью. Почитай о Ленсе Армстронге. Следи за Эвертоном, и поданные иски к ним. Нефтепроект следующий. А МЮ это величайший клуб Англии, невзирая на нынешние проблемы. И естественно, клуб ни разу, не покидавший АПЛ. Твоя реакция приятна) Знаете кто хозяин в Манчестере) . Ps: ты просто прояви терпение и жди. Так просто, проект шейха не отделается. В Англии уже есть движуха и понимание, что будет. Эвертон уже как прецендент.
воистину фанаты мю обитают во влажных фантазиях. да, если сити признают виновными, то ничего хорошего не будет. но зная кейс Марселя, я уверен что лч все равно не отберут. в любом случае, сити выиграет дело. есть определенные новости по этому поводу. если интересно читай "slbsn" в твиттере. он финансовый консультант, бухгалтер, работал в уефа и в апл. он оперативно и правильно пишет про кейсы сити, Челси и Эвертона. И он далеко не так все описывает как ты. уверенный в том что Сити осудят.🤭
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Артур Мкртычян
Ответ А.В. Бубнов
"По правилам уефа", клуб избежал наказание исключительно затягиванием времени. И им будет позор, если клуб лишат в АПЛ, как использующий деньги как допинг и останется с каким либо купленным меддународным кубком. Думаю, ты понимаешь, нечестная победа в одном розыгрыше чемпионата, лишает всего последующего, так как даёт нечестные преимущество Да и вообще непонятное место в таблице. Поэтому, выпиливается полностью. Почитай о Ленсе Армстронге. Следи за Эвертоном, и поданные иски к ним. Нефтепроект следующий. А МЮ это величайший клуб Англии, невзирая на нынешние проблемы. И естественно, клуб ни разу, не покидавший АПЛ. Твоя реакция приятна) Знаете кто хозяин в Манчестере) . Ps: ты просто прояви терпение и жди. Так просто, проект шейха не отделается. В Англии уже есть движуха и понимание, что будет. Эвертон уже как прецендент.
орнштейн сказал что дело сити и Челси не имеет отношения к Эвертону. сити не затягивал время. вердикт уефа хоть почитай. ничего найдено не было вообще. Лэнс Армстронг не имеет отношения к сити. какие-то уловки с ффп это не употребление допинга. сравнение бредовое. уже была информация от того же Гардиан, что лига не планирует отнимать титулы сити. это даже не рассматривается. мю кстати тоже в этом году признали виновным в нарушениях ффп. но ты наверное даже не в курсе. в Англии никто не верит что Сити накажут. Эвертон кстати апелляцию подал. пока она не будет рассмотрена, нельзя говорить что это прецедент.
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А.В. Бубнов
Ответ Артур Мкртычян
не отберут. по правилам уефа сити чист. в любом случае. это если вдруг, каким-то чудом в апл их засудят. а мю это неактуальное дно.
"По правилам уефа", клуб избежал наказание исключительно затягиванием времени.
И им будет позор, если клуб лишат в АПЛ, как использующий деньги как допинг и останется с каким либо купленным меддународным кубком.
Думаю, ты понимаешь, нечестная победа в одном розыгрыше чемпионата, лишает всего последующего, так как даёт нечестные преимущество Да и вообще непонятное место в таблице. Поэтому, выпиливается полностью. Почитай о Ленсе Армстронге.
Следи за Эвертоном, и поданные иски к ним. Нефтепроект следующий.

А МЮ это величайший клуб Англии, невзирая на нынешние проблемы. И естественно, клуб ни разу, не покидавший АПЛ. Твоя реакция приятна) Знаете кто хозяин в Манчестере)
.

Ps: ты просто прояви терпение и жди. Так просто, проект шейха не отделается. В Англии уже есть движуха и понимание, что будет.
Эвертон уже как прецендент.
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Артур Мкртычян
Ответ А.В. Бубнов
Рекорд, рекордами, у МЮ 3 титула, в отличие от одного купленного шейхом. И тот скоро отберут.
не отберут. по правилам уефа сити чист. в любом случае. это если вдруг, каким-то чудом в апл их засудят. а мю это неактуальное дно.
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DimaBayern
Ответ v.belorussky
Ну, насколько я помню, Атлетико вышвыривал из плей-офф наш Ливепуль только в 2020.
Ещё и в полуфинале Лиги Европы 2009/10.
Кстати, жаль, что тогда Гамбург не вышел в домашний финал(
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v.belorussky
Ответ DimaBayern
Или от Атлетико. Реал и Атлетико - хозяева Ливерпуля.
Ну, насколько я помню, Атлетико вышвыривал из плей-офф наш Ливепуль только в 2020.
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ruslan_khaibulov
Ответ sema mixajlov
Чтобы побить нужно выиграть текущий розыгрыш без поражений
не обязательно, для этого достаточно не проиграть, а это могут быть ничьи, может быть дале вылет по итогам двух ничей и по пенальти, это в статистику не войдёт. и потом будет новый групповой этап) хотя нет не будет, там обещали какую то хрень по типу шахматной рандомной расстановки пар каждый раз. что за идиотская схема, и как бронировать билеты и покупать все не понятно
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