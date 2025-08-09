Гатти о «Ювентусе»: «Нужно быстрее вернуться к победам, хотим пройти как можно дальше в ЛЧ. Комолли, Модесто и тренеры – футбольные люди»

Федерико Гатти ответил, является ли «Ювентус» претендентом на чемпионство в Серии А.

– Бремер сказал, что «Ювентус» будет бороться за скудетто с «Наполи», «Интером» и «Миланом». Согласны?

– На нашей груди огромная эмблема, которая требует от нас играть в каждом матче на победу и бороться за скудетто. Все остальное скажет поле.

Нам нужно как можно быстрее вернуться к победам, и мы также хотим пройти как можно дальше в Лиге чемпионов .

Дамьен Комолли (генеральный директор «Ювентуса» – Спортс’‘, Франсуа Модесто (технический директор Ювентуса – Спортс’‘) и тренеры – футбольные люди.

Мы находимся в постоянном диалоге, – сказал защитник «Ювентуса» Федерико Гатти .