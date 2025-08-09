Даку забил 4 гола в 4 матчах РПЛ и догнал Ракова
Мирлинд Даку забил 4 гола в 4 матчах Мир РПЛ.
Форвард «Рубина» отметился голом в игре с ЦСКА. До этого он забивал «Зениту» (2:2) и делал дубль против «Сочи» (2:1).
Даку догнал лучшего бомбардира РПЛ Вадима Ракова из «Крыльев», у которого тоже 4 гола.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры ЦСКА – «Рубин».
