Даку забил 4 гола в 4 матчах РПЛ и догнал Ракова

Мирлинд Даку забил 4 гола в 4 матчах Мир РПЛ.

Форвард «Рубина » отметился голом в игре с ЦСКА . До этого он забивал «Зениту» (2:2) и делал дубль против «Сочи» (2:1).

Даку догнал лучшего бомбардира РПЛ Вадима Ракова из «Крыльев», у которого тоже 4 гола.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры ЦСКА – «Рубин».