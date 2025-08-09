«Борнмут» за 40 млн евро купит защитника Диаките из «Лилля». Клуб продаст Забарного в «ПСЖ» за 67 млн с учетом бонусов
Бафоде Диаките переходит в «Борнмут» из «Лилля».
Английский клуб договорился о трансфере 24-летнего центрального защитника за 40 миллионов евро.
Французский футболист подпишет с «Борнмутом» соглашение на пять лет.
Бафоде Диаките выступал за «Лилль» на протяжении трех прошлых сезонов.
В прошлом сезоне защитник провел 31 матч в Лиге 1, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. Его статистику можно изучить по ссылке.
«Борнмут» ранее согласовал переход центрального защитника Ильи Забарного в «ПСЖ» за 67 миллионов с учетом бонусов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
