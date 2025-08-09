Круговой забил гол и сделал ассист против «Рубина». У защитника ЦСКА 3+1 в 4 матчах РПЛ

Данил Круговой забил гол и сделал ассист против «Рубина».

Уже на 7-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Кирилл Глебов с паса Данила Кругового. На 29-й минуте защитник забил сам.

Защитник ЦСКА, таким образом, набрал 4 (3+1) очка по системе «гол+пас» в 4 матчах Мир РПЛ .

Ранее Данил забил два гола «Ахмату» (2:1). Подробная статистика выступлений воспитанника «Зенита » – здесь .

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры ЦСКА – «Рубин ».