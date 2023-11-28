«Селтик» – клуб педофилов». Фанаты «Лацио» перед матчем ЛЧ прошли с баннером о скандале с домогательствами в академии шотландского клуба

Теги Лацио высшая лига Шотландия Селтик серия А Италия Лига чемпионов УЕФА болельщики Футбол

Фанаты «Лацио» устроили акцию с намеком на домогательства в академии «Селтика».

Перед сегодняшним матчем «Лацио» и «Селтика» в Лиге чемпионов фанаты римского клуба показали баннер с надписью «Селтик» – клуб педофилов».

Надпись является отсылкой к обвинениям в домогательствах экс-тренера «Селтик Бойз» Фрэнка Кэрни – в 2019 году его признали виновным в домогательствах в отношении троих игроков в период с 1978 по 1989 год. Обвинения также были предъявлены нескольким членам руководства клуба, в связи с чем в 2018 году «Селтик Бойз» был ребрендирован и переименован в «Спортивную академию святого Патрика».

Утверждается, что акция является ответом на баннер болельщиков «Селтика» с обвинениями в фашизме.

Фото: noibiancocelesti.com

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Buharoid
Возбудить мужчину - плевое дело. С этим справится даже второклассник.
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Д
Ответ Buharoid
Возбудить мужчину - плевое дело. С этим справится даже второклассник.
Чёрный юмор он как дети больные раком - никогда не стареет
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
La victoria es nuèstrà
Ответ Макс Отицкий
А Лацио тогда какой клуб, если у них голубые цвета?
Голубой цвет благородный кстати.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
The Best 20
Надоели эти болельщики отдельные, хуже детей.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Streetbor
это конечно не вчерашняя перепалка Зенита и Динамо, но тоже редкостная гадость на спортивном сайте.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pelerin
Странно. Я думал, болельщики обоих клубов будут дружить на трибунах против Израиля))
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Boni R
серьёзно?*))) 😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kazus
Была команда террористов, а оказывается ещё и педофилов
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маэстро
Ответ Артем Д
Чёрный юмор он как дети больные раком - никогда не стареет
как ноги, либо есть, либо нет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Booligan
Получили, "антифашисты", гранату?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
Фото как на Автозаводской сделано 😃
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
крокодил в ванной
Ответ Buharoid
Возбудить мужчину - плевое дело. С этим справится даже второклассник.
Поэтому педофилов надо ловить на маленьких мальчиков.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий