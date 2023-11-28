«Селтик» – клуб педофилов». Фанаты «Лацио» перед матчем ЛЧ прошли с баннером о скандале с домогательствами в академии шотландского клуба
Фанаты «Лацио» устроили акцию с намеком на домогательства в академии «Селтика».
Перед сегодняшним матчем «Лацио» и «Селтика» в Лиге чемпионов фанаты римского клуба показали баннер с надписью «Селтик» – клуб педофилов».
Надпись является отсылкой к обвинениям в домогательствах экс-тренера «Селтик Бойз» Фрэнка Кэрни – в 2019 году его признали виновным в домогательствах в отношении троих игроков в период с 1978 по 1989 год. Обвинения также были предъявлены нескольким членам руководства клуба, в связи с чем в 2018 году «Селтик Бойз» был ребрендирован и переименован в «Спортивную академию святого Патрика».
Утверждается, что акция является ответом на баннер болельщиков «Селтика» с обвинениями в фашизме.
Фото: noibiancocelesti.com
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
15 комментариев