«Селтик» – клуб педофилов». Фанаты «Лацио» перед матчем ЛЧ прошли с баннером о скандале с домогательствами в академии шотландского клуба

Фанаты «Лацио» устроили акцию с намеком на домогательства в академии «Селтика».

Перед сегодняшним матчем « » и «Селтика» в фанаты римского клуба показали баннер с надписью «Селтик» – клуб педофилов».

Надпись является отсылкой к обвинениям в домогательствах экс-тренера «Селтик Бойз» Фрэнка Кэрни – в 2019 году его признали виновным в домогательствах в отношении троих игроков в период с 1978 по 1989 год. Обвинения также были предъявлены нескольким членам руководства клуба, в связи с чем в 2018 году «Селтик Бойз» был ребрендирован и переименован в «Спортивную академию святого Патрика».

Утверждается, что акция является ответом на баннер болельщиков «Селтика» с обвинениями в фашизме.

Фото: noibiancocelesti.com

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