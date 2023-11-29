Симеоне о выходе «Атлетико» в плей-офф ЛЧ и 3:1 с «Фейеноордом»: «Сыграли так, как хотели, в очень важном матче»

Теги Фейеноорд Атлетико Лига чемпионов УЕФА Диего Симеоне Футбол

Диего Симеоне высказался о выходе «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов.

Главный тренер мадридского клуба выразил мнение после матча с «Фейеноордом» (3:1).

«Я очень рад за игроков. Знали, какой трудный у нас соперник. Знали, что они хорошо играют в Европе на своем стадионе и здорово выступают в чемпионате. Но мы хорошо с этим справились, мы сыграли так, как хотели.

Некоторые футболисты очень сильно сыграли индивидуально, и в целом, я думаю, мы провели очень важный матч для клуба», – сказал Симеоне.

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7 комментариев
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Сергей Раевский
Ага, два автогола и случайный третий
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Direct free kick
Ответ poggrugrugr
Вы игру ротердамцев смотрели? Отличная команда. Скорее он унизит Моуриньо
Для Маура такие псевдоааткующие тренеры это любимая добыча
0
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