Симеоне о выходе «Атлетико» в плей-офф ЛЧ и 3:1 с «Фейеноордом»: «Сыграли так, как хотели, в очень важном матче»

Диего Симеоне высказался о выходе «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов.

Главный тренер мадридского клуба выразил мнение после матча с « » (3:1).

«Я очень рад за игроков. Знали, какой трудный у нас соперник. Знали, что они хорошо играют в Европе на своем стадионе и здорово выступают в чемпионате. Но мы хорошо с этим справились, мы сыграли так, как хотели.

Некоторые футболисты очень сильно сыграли индивидуально, и в целом, я думаю, мы провели очень важный матч для клуба», – сказал .

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