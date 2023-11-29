«Атлетико» обыграл «Фейеноорд» (3:1) благодаря двум автоголам и вышел в плей-офф ЛЧ
«Атлетико» победил «Фейеноорд» (3:1) на выезде в 5-м туре группового этапа ЛЧ.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 14-й минуте в свои ворота забил защитник хозяев Лутсхарел Гертрюйда. На 57-й защитник Марио Эрмосо удвоил преимущество мадридцев. На 77-й хавбек хозяев Матс Виффер отыграл один гол. На 81-й автогол забил форвард хозяев Сантьяго Хименес.
«Атлетико» набрал 11 очков и пяти матчах и гарантировал себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.
- Дата проведения
- 28 ноября, 23.00, «Фейеноорд»
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Фейеноорд –
Бейло, Гертрюйда, Траунер (Миламбо, 64), Ганцко, Хартман, Стенгс (Иванушец, 70), Тимбер (Сауэр, 78), Виффер, Игор Пайшао (Уэда, 46), Минте (Лингр, 64), Хименес.
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