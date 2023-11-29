«Атлетико» обыграл «Фейеноорд» (3:1) благодаря двум автоголам и вышел в плей-офф ЛЧ

«Атлетико» победил «Фейеноорд» (3:1) на выезде в 5-м туре группового этапа ЛЧ.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 14-й минуте в свои ворота забил защитник хозяев . На 57-й защитник удвоил преимущество мадридцев. На 77-й хавбек хозяев отыграл один гол. На 81-й автогол забил форвард хозяев .

«Атлетико» набрал 11 очков и пяти матчах и гарантировал себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.

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