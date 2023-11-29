«Атлетико» обыграл «Фейеноорд» (3:1) благодаря двум автоголам и вышел в плей-офф ЛЧ

Теги Фейеноорд Атлетико Лига чемпионов УЕФА Марио Эрмосо Лутсхарел Гертрюйда Сантьяго Хименес Матс Виффер онлайны Футбол

«Атлетико» победил «Фейеноорд» (3:1) на выезде в 5-м туре группового этапа ЛЧ.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 14-й минуте в свои ворота забил защитник хозяев Лутсхарел Гертрюйда. На 57-й защитник Марио Эрмосо удвоил преимущество мадридцев. На 77-й хавбек хозяев Матс Виффер отыграл один гол. На 81-й автогол забил форвард хозяев Сантьяго Хименес.

«Атлетико» набрал 11 очков и пяти матчах и гарантировал себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.

Фейеноорд Нидерланды – Атлетико Испания 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
28 ноября, 23.00, «Фейеноорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 14, автогол Гертрюйда, 0:2 – 57 Эрмосо, 1:2 – 77 Виффер, 1:3 – 81, автогол Хименес.
ФейеноордБейло, Гертрюйда, Траунер (Миламбо, 64), Ганцко, Хартман, Стенгс (Иванушец, 70), Тимбер (Сауэр, 78), Виффер, Игор Пайшао (Уэда, 46), Минте (Лингр, 64), Хименес.
АтлетикоОблак, Молина, Хименес, Эрмосо, Витцель, Рикельме, Коке (Корреа, 84), Де Поль (Сауль, 74), Льоренте (Барриос, 56), Гризманн, Мората (Депай, 74).

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8 комментариев

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y569gcsmps
Ответ ВРвпопа оапоапо
Все будут смотреть ПСЖ - Ньюкасл, новость про эти команды можно было и не добавлять
Извинись.
+7
0
+7
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El_Patron
Vamos Atleti 🔥
+7
-1
+6
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El_Patron
Vamos Atleti🔥
+6
-1
+5
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Bayern2004
Ну и чем Хермосо не Ван Бастен?
+3
0
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Blackfire999
Ответ ВРвпопа оапоапо
Все будут смотреть ПСЖ - Ньюкасл, новость про эти команды можно было и не добавлять
я тебя расстрою, но ты не все)
+1
0
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Kubinec_
когда тотал горит
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Скорый поезд
Атлетико просто был лучше.
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