Жиру не реализовал пенальти в матче с «Боруссией». Кобель парировал удар в нижний угол

Теги Боруссия Дортмунд Милан бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Оливье Жиру Иштван Ковач судья Сэмюэл Чуквуэзе Грегор Кобель Нико Шлоттербек Футбол

Оливье Жиру не забил «Боруссии» Дортмунд с пенальти в начале игры.

На 5-й минуте матча Лиги чемпионов вингер «Милана» Сэмюэл Чуквуэзе попал в руку защитнику Нико Шлоттербеку. Главный судья Иштван Ковач назначил одиннадцатиметровый.

Жиру пробил с точки в нижний левый от него угол, и голкипер Грегор Кобель спас свою команду.

Француз не реализовал пенальти в третий раз в карьере. В прошлый раз он потерпел неудачу тоже в Лиге чемпионов – в полуфинальном матче с «Интером» весной этого года. Первый же промах был в 2012-м в Кубке английской лиги – тогда форвард выступал за «Арсенал».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nickolay Lyskov
Ответ 10ztv
а почему Жиру и бил и парировал?
Навыки. Этот парень все делает замечательно - и забивает, и отбивает. Вполне может одновременно бить себе пенальти и отбивать его же.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SmokingShadow
четкая фамилия у воротника все-таки
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nickolay Lyskov
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Пушмин
красава Кобель. Боруссия вперед
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Лисицкий
у меня не было уверенности , что пенальти был, так что футбольный бог сегодня был справдлив , как и во втором матче группы смерти. Там ещё более спорная пенка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
10ztv
Ответ Nickolay Lyskov
Комментарий удален модератором
а почему Жиру и бил и парировал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Smiley Wiggly
Ответ laudrup
Комментатор редкостный му... чудак . Накаркал перед пенальти.
Это не снимает ответственности с бездарного удара Жиру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
laudrup
Ответ Smiley Wiggly
Это не снимает ответственности с бездарного удара Жиру.
Да, понятно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Best game on Earth
Ответ SmokingShadow
четкая фамилия у воротника все-таки
И как вратарь не хуже самого Жиру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий