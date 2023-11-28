Жиру не реализовал пенальти в матче с «Боруссией». Кобель парировал удар в нижний угол
Оливье Жиру не забил «Боруссии» Дортмунд с пенальти в начале игры.
На 5-й минуте матча Лиги чемпионов вингер «Милана» Сэмюэл Чуквуэзе попал в руку защитнику Нико Шлоттербеку. Главный судья Иштван Ковач назначил одиннадцатиметровый.
Жиру пробил с точки в нижний левый от него угол, и голкипер Грегор Кобель спас свою команду.
Француз не реализовал пенальти в третий раз в карьере. В прошлый раз он потерпел неудачу тоже в Лиге чемпионов – в полуфинальном матче с «Интером» весной этого года. Первый же промах был в 2012-м в Кубке английской лиги – тогда форвард выступал за «Арсенал».
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