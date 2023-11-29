Чуквуэзе впервые забил за «Милан» – «Боруссии» в ЛЧ. Вингер проводит 12-й матч за клуб после трансфера за 20+8 млн евро

Теги Боруссия Дортмунд Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Сэмюэл Чуквуэзе Футбол

Сэмюэл Чуквуэзе забил первый гол в составе «Милана».

Вингер сравнял счет на 37-й минуте матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Эта игра стала для Чуквуэзе 12-й в составе «россонери».

Чуквуэзе перешел в «Милан» из «Вильярреала» этим летом за 20+8 млн евро. Его подробная статистика доступна здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Боруссия» (1:1, второй тайм).

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3 комментария

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Joey Ramone
Томори вштыренный вообще вышел. Употребил для храбрости.
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Felipe63
Ответ JhonnyPehrynberg
Пиоли почти официально уволен
В начале матча трибуны пели Пиоли мы тебя любим, не знаю былл ли в трансляции, но в живую и близко такого настроения не было. Самуэль впечатлил, хороший матч выдал и вообще очень работоспособный парень.
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