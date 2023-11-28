Бентанкур выбыл на 10+ недель из-за травмы голеностопа. Хавбек «Тоттенхэма» из-за «крестов» не играл 8 месяцев в 2023-м

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия травмы Тоттенхэм Сборная Уругвая по футболу Родриго Бентанкур Мэтти Кэш Здоровье Футбол

Родриго Бентанкур вернется ближе к концу зимы.

Полузащитник «Тоттенхэма» повредил связки голеностопа в результате фола защитника «Астон Виллы» Мэтти Кэша 26 ноября.

Sky Sports сообщает, что уругваец пропустит как минимум 10 недель.

В этом году Бентанкур уже выбывал на длительный срок. Из-за разрыва крестообразной связки левого колена он не играл с февраля до октября.

Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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Fona
Видимо, травмированных игроков было мало, теперь еще и бедняга Бентанкур снова отъехал в лазарет после года восстановления. Просто уничтожается команда на глазах, а впереди боксинг дэй
+6
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+6
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ппппочему
Ответ Иван Меркушев
Законное место ТТХ - 8-9. Но никак не наше :)
Мечтай, сказочник) Увидишь, где место виллы, в марте, когда хотя бы центр защиты вернется, а не полтора игрока основы будут в составе. Надейся, чтобы первой тур против сорок не повторился)
+4
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+4
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ппппочему
Надеюсь, мерзкая грязь на Кэше порвет кресты и завершит карьеру, а вилла займет своей законное 8-9 место. Мало того, что совершили вчера феноменальный отскок, так ещё и эта породия на игрока выключила снова надолго потенциально ключевого игрока центра поля (в отсутствие Мэддисона), который только вернулся
+13
-10
+3
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Vvild
Беда, конечно. 4 игры успел сыграть всего(
+1
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Анвар
Надеюсь Тоттенхем не вылетит из топ-6
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Astella Guccio
Ну тут просто лично самого Бентанкура жаль, он только восстановился , получил шанс на игровое время - тут же вылетает. Даже команда найдет выход , другие игроки подтянутся , но будто на Лоло наложили проклятие... Такой преспективов игрок.
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