Бентанкур выбыл на 10+ недель из-за травмы голеностопа. Хавбек «Тоттенхэма» из-за «крестов» не играл 8 месяцев в 2023-м
Родриго Бентанкур вернется ближе к концу зимы.
Полузащитник «Тоттенхэма» повредил связки голеностопа в результате фола защитника «Астон Виллы» Мэтти Кэша 26 ноября.
Sky Sports сообщает, что уругваец пропустит как минимум 10 недель.
В этом году Бентанкур уже выбывал на длительный срок. Из-за разрыва крестообразной связки левого колена он не играл с февраля до октября.
Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
7 комментариев