Бентанкур выбыл на 10+ недель из-за травмы голеностопа. Хавбек «Тоттенхэма» из-за «крестов» не играл 8 месяцев в 2023-м

Родриго Бентанкур вернется ближе к концу зимы.

Полузащитник « » повредил связки голеностопа в результате фола защитника « » 26 ноября.

Sky Sports сообщает, что уругваец пропустит как минимум 10 недель.

В этом году уже выбывал на длительный срок. Из-за разрыва крестообразной связки левого колена он не играл с февраля до октября.

Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!