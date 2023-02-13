Бентанкур не сыграет до конца сезона из-за разрыва крестов. «Тоттенхэм» подтвердил

Полузащитник «Тоттенхэма» не сыграет до конца сезона из-за травмы.

В матче 23-го тура против « » (1:4) полузащитник « », забивший гол в этом матче, получил травму колена и был заменен на 65-й минуте.

Пресс-служба лондонского клуба сообщила, что у Бентанкура выявлен разрыв передней крестообразной связки левого колена. Ему предстоит операция.

До конца сезона Бентанкур на поле точно не появится.

В этом сезоне на счету уругвайца 6 голов и 2 результативные передачи за 26 матчей в составе «Тоттенхэма». Его статистика доступна здесь.

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