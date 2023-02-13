Бентанкур не сыграет до конца сезона из-за разрыва крестов. «Тоттенхэм» подтвердил

Теги премьер-лига Англия травмы Тоттенхэм Лестер Родриго Бентанкур Футбол

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур не сыграет до конца сезона из-за травмы.

В матче 23-го тура АПЛ против «Лестера» (1:4) полузащитник «Тоттенхэма», забивший гол в этом матче, получил травму колена и был заменен на 65-й минуте.

Пресс-служба лондонского клуба сообщила, что у Бентанкура выявлен разрыв передней крестообразной связки левого колена. Ему предстоит операция.

До конца сезона Бентанкур на поле точно не появится.

В этом сезоне на счету уругвайца 6 голов и 2 результативные передачи за 26 матчей в составе «Тоттенхэма». Его статистика доступна здесь.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
Эх, Ювентус такие ошибки совершал....Эх.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
здоровяк
Пора Конте вспомнить молодость и выходить на поле самому
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Старый дед-пердун
Минус ещё один в полузащите ТТХ… Да, Конте, мало позавидуешь в такой ситуации
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вячеслав Авакян
здоровья ему
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кудри Гендузи
Крутую форму набрал, жалко
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Совесть Черданцева
Родриго здоровья
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Los Galácticos
Никогда не нравился этот Бенякур, но травма худшая из худших поэтому стоит пожелать ему сил и терпения.
+2
-9
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
baidola m
1
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
arspurs9
Да это было сразу ясно. В первом матче с Миланом еще и Хейберга не будет. Ну зато шанс для Скиппа и Сарра, учитывая сопутствующую травму Биссума.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий