Бентанкур не сыграет до конца сезона из-за разрыва крестов. «Тоттенхэм» подтвердил
Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур не сыграет до конца сезона из-за травмы.
В матче 23-го тура АПЛ против «Лестера» (1:4) полузащитник «Тоттенхэма», забивший гол в этом матче, получил травму колена и был заменен на 65-й минуте.
Пресс-служба лондонского клуба сообщила, что у Бентанкура выявлен разрыв передней крестообразной связки левого колена. Ему предстоит операция.
До конца сезона Бентанкур на поле точно не появится.
В этом сезоне на счету уругвайца 6 голов и 2 результативные передачи за 26 матчей в составе «Тоттенхэма». Его статистика доступна здесь.
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