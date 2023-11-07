Ришарлисон перенесет операцию на лобковой кости: «Я терпел 8 месяцев и не заботился о себе»

Ришарлисону предстоит операция на лобковой кости.

Нападающий « » в последний раз выходил на поле 27 октября.

«Последние месяцы были для меня непростыми. У меня были проблемы со здоровьем. Я уже поговорил с врачами и скоро перенесу операцию на лобковой кости.

Я терпел, бился за мою сборную и мой клуб в течение 8 месяцев и не заботился о себе. Думаю, пришло время отдохнуть, на секунду остановиться», – сказал 26-летний форвард.

В текущем сезоне Ришарлисон отдал 3 голевых паса за 10 матчей в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Чудовищный промах Ришарлисона. Не попал в пустые ворота из вратарской 😳

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!