Ришарлисон перенесет операцию на лобковой кости: «Я терпел 8 месяцев и не заботился о себе»
Ришарлисону предстоит операция на лобковой кости.
Нападающий «Тоттенхэма» в последний раз выходил на поле 27 октября.
«Последние месяцы были для меня непростыми. У меня были проблемы со здоровьем. Я уже поговорил с врачами и скоро перенесу операцию на лобковой кости.
Я терпел, бился за мою сборную и мой клуб в течение 8 месяцев и не заботился о себе. Думаю, пришло время отдохнуть, на секунду остановиться», – сказал 26-летний форвард.
В текущем сезоне Ришарлисон отдал 3 голевых паса за 10 матчей в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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