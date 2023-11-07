Ришарлисон перенесет операцию на лобковой кости: «Я терпел 8 месяцев и не заботился о себе»

Теги Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия травмы Тоттенхэм Ришарлисон Здоровье Футбол

Ришарлисону предстоит операция на лобковой кости.

Нападающий «Тоттенхэма» в последний раз выходил на поле 27 октября.

«Последние месяцы были для меня непростыми. У меня были проблемы со здоровьем. Я уже поговорил с врачами и скоро перенесу операцию на лобковой кости.

Я терпел, бился за мою сборную и мой клуб в течение 8 месяцев и не заботился о себе. Думаю, пришло время отдохнуть, на секунду остановиться», – сказал 26-летний форвард.

В текущем сезоне Ришарлисон отдал 3 голевых паса за 10 матчей в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Чудовищный промах Ришарлисона. Не попал в пустые ворота из вратарской 😳

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7 комментариев

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Паша Деревянко
Празднование в прошлом сезоне 3-его гола в стиле голубя на Энфилде было бесценным) Особенно одухотворено было лицо Ришарлисона, когда Жота забил победный в следующей атаке)
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Дмитрий Максимов
У ТТХ с их маленькой скамейкой кажется закончилось время на вершине таблицы. 3 основных цз в следующем туре не смогут сыграть в волками, с Мэдисоном тоже пока не понятно че, еще теперь голубиный король 👑 уедет лечиться.

Леви, дай денек на трансферы
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Eduard Rastryopin
Звучит как новость с пародийного сайта ИА Панорама. )
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Моуриниста
Ответ Дмитрий Максимов
У ТТХ с их маленькой скамейкой кажется закончилось время на вершине таблицы. 3 основных цз в следующем туре не смогут сыграть в волками, с Мэдисоном тоже пока не понятно че, еще теперь голубиный король 👑 уедет лечиться. Леви, дай денек на трансферы
У них и так игроков на 2 состава и готовятся к матчам они больше остальных.
+2
-2
0
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