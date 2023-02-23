Бентанкур вернется не раньше ноября. Хавбек «Тоттенхэма» перенес операцию на колене

Полузащитник Родриго Бентанкур имеет шансы сыграть за «Тоттенхэм» лишь в конце 2023 года.

Как сообщает Sky Sports, 25-летний футболист перенес операцию на левом колене, возвращение на поле ожидается не раньше ноября.

В матче 23-го тура АПЛ против «Лестера» (1:4) уругваец получил разрыв крестообразной связки и был заменен на 65-й минуте.

В текущем сезоне Бентанкур забил 5 голов за 18 матчей в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.