Судья Бенгоэчеа: «Реал» оказывает огромное влияние – это большой клуб, любые разногласия будут доведены до максимума. Это часть игры»

Рикардо де Бургос Бенгоэчеа высказался о критике судейства со стороны «Реала».

– Это большой клуб, и вы знаете, что любые разногласия в случае их возникновения будут доведены до максимума. Огласка будет не такой, как у команды из небольшого городка. Это часть игры, и единственное, что можно сделать – это мыслить трезво, быть беспристрастным и одинаково относиться к игрокам любой команды.

Матчи « », которые я судил, были против трудных соперников и на очень сложных полях. Конечно, есть ошибочные решения, которые навредили им, но во многих других играх я также принимал решения, которые могли навредить другим командам.

«Реал» оказывает очень и очень большое влияние, словно рупор. Больше обсуждать нечего. Если меня снова назначат [на их матч], я постараюсь быть беспристрастным и честным, насколько это возможно.

– Вы понимаете, что команды могут чувствовать себя ущемленными?

– Если кто-то думает, что я выступаю против определенной команды, они ошибаются – как они [«Реал»], так и любой, кто может подумать, что судья намеренно вредит. Это не так. Мы профессионалы.

Сейчас есть тысячи камер, и если я совершу ключевую ошибку, меня уведомят. Я с чистой совестью выполняю свою работу в меру своих возможностей и признаю, что я совершал ошибки, как и любой спортсмен, – сказал арбитр .

Рикардо де Бургос Бенгоэчеа: «Судьи могут допускать ошибки – как и игроки, которые не забивают с пенальти. Нужно относиться к ним нормально»

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