Судья Бенгоэчеа: «Реал» оказывает огромное влияние – это большой клуб, любые разногласия будут доведены до максимума. Это часть игры»

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи видеоповторы Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Футбол

Рикардо де Бургос Бенгоэчеа высказался о критике судейства со стороны «Реала».

– Это большой клуб, и вы знаете, что любые разногласия в случае их возникновения будут доведены до максимума. Огласка будет не такой, как у команды из небольшого городка. Это часть игры, и единственное, что можно сделать – это мыслить трезво, быть беспристрастным и одинаково относиться к игрокам любой команды.

Матчи «Реала», которые я судил, были против трудных соперников и на очень сложных полях. Конечно, есть ошибочные решения, которые навредили им, но во многих других играх я также принимал решения, которые могли навредить другим командам.

«Реал» оказывает очень и очень большое влияние, словно рупор. Больше обсуждать нечего. Если меня снова назначат [на их матч], я постараюсь быть беспристрастным и честным, насколько это возможно.

– Вы понимаете, что команды могут чувствовать себя ущемленными?

– Если кто-то думает, что я выступаю против определенной команды, они ошибаются – как они [«Реал»], так и любой, кто может подумать, что судья намеренно вредит. Это не так. Мы профессионалы.

Сейчас есть тысячи камер, и если я совершу ключевую ошибку, меня уведомят. Я с чистой совестью выполняю свою работу в меру своих возможностей и признаю, что я совершал ошибки, как и любой спортсмен, – сказал арбитр Ла Лиги.

Рикардо де Бургос Бенгоэчеа: «Судьи могут допускать ошибки – как и игроки, которые не забивают с пенальти. Нужно относиться к ним нормально»

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Xabi Alonso78
Это говорит человек, который ставил в ворота Реала левейшую пенку, после нырка уругвайского дельфина и удалил Роналду за якобы нырок. В одном матче.

Негрейровские судейки лучше б молчали, а то скоро Рычаг могут отправить в Сегунду за взятки судейскому корпусу
+54
-19
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tpy6kaMerlina
Немножко криво поставлен вопрос. Не то, чтобы сам Реал оказывал давление на судей. А скорее огромная фанатская база, огромный масштаб клуба и рекламных агенств вокруг команды создают этот "рупор". Понятно, если какая-нибудь Мальорка будет кричать что её засуживают, то это будет интересно условным 500-та людям (шучу, конечно больше, но всё же), и если Реал - это будет интересно десяткам миллионов человек.
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adam Almurzaev
Ответ denisques
Что-то про Барсу ни один судья еще плохо не высказался, а вот про Реал что ни новость так откровение. Эх снова банкроты всех купили да?
Потому что платила судьям Барселона, а не Реал. Вот и нападают судьи на Реал. Особенно этот, который назначил самый липовый пеналь в истории против Реала за Барсу, за нырок уругвайца.
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Биллибоб
Этот молчал бы уж, все помнят легендарное выступление Бенгоэчеа в матче Суперкубка в 2017 года на Камп Ноу, когда он поставил левейшую пенку за актерскую игру Нырявеса, и удалил Криша за то, что его толкнул в спину Умтити
+15
-9
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Greg Jackson
Ответ rigobersong
Все что нужно знать о реале, это то что они гордятся этим голом и считают, что победа была честная:)) https://www.youtube.com/watch?v=YG4QHQoo_7s И даже якобы "адекватный" Хенто говорил, что все по честному:)
https://youtu.be/t6OdlTVjY-w?feature=shared опана
https://youtu.be/Ru8WJyhAyxU?feature=shared
https://youtu.be/SBgUAKFiu5Y?feature=shared
https://youtu.be/TLXja1Odw1c?feature=shared
могу еще сотню кинуть
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Greg Jackson
Не знаю специально ли или нет, но Бонгаэчеа зачастую гадит Реалу и это видят и знают все.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alireal
Человек из структуры барсы.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
denisques
Что-то про Барсу ни один судья еще плохо не высказался, а вот про Реал что ни новость так откровение.
Эх снова банкроты всех купили да?
+11
-10
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
фк кабинет
Пришло время признаться Бенгоэчеа,что он был в доле с Негрейрой.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
denisques
Ответ Adam Almurzaev
Потому что платила судьям Барселона, а не Реал. Вот и нападают судьи на Реал. Особенно этот, который назначил самый липовый пеналь в истории против Реала за Барсу, за нырок уругвайца.
Логика железная конечно насчет судей. А какому клубу больше всех пенальти подарили в прошлом сезоне?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий