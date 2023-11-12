Перес о судействе в Испании: «Доверие к турнирам подорвано. Никто не понимает, кто рисует линии при повторах и почему не показывают картину целиком при офсайдах. Рождаются лишь новые сомнения»

Флорентино Перес считает, что работа судей негативно влияет на престиж Ла Лиги.

«Для благополучия испанского футбола очень важно, чтобы такие вопросы, как качество судейства и использование видеоповторов, были решены.

Никто не понимает, кто рисует линии при повторах, никто не понимает, почему мы не видим картину целиком при офсайдах. Это порождает лишь новые сомнения.

Я верю в то, что испанское правительство предпримет шаги, которые улучшат работу судейских органов в нашей стране. Это срочный вопрос, он никогда еще не был таким срочным. Доверие к нашим соревнованиям подорвано», – заявил президент « ».

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