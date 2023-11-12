Перес о судействе в Испании: «Доверие к турнирам подорвано. Никто не понимает, кто рисует линии при повторах и почему не показывают картину целиком при офсайдах. Рождаются лишь новые сомнения»

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Флорентино Перес видеоповторы Футбол

Флорентино Перес считает, что работа судей негативно влияет на престиж Ла Лиги.

«Для благополучия испанского футбола очень важно, чтобы такие вопросы, как качество судейства и использование видеоповторов, были решены.

Никто не понимает, кто рисует линии при повторах, никто не понимает, почему мы не видим картину целиком при офсайдах. Это порождает лишь новые сомнения.

Я верю в то, что испанское правительство предпримет шаги, которые улучшат работу судейских органов в нашей стране. Это срочный вопрос, он никогда еще не был таким срочным. Доверие к нашим соревнованиям подорвано», – заявил президент «Реала».

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16 комментариев

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Михо
Ответ GJ yanowayler
Комментарий удален пользователем
Судьи в Испании наверное худшие из топ 5 лиг, даже российские лучше. Там даже не поймешь кому они подсуживают, просто проф непригодны
+12
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+12
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Hans Castorp
Ладно бы только линии рисовали криво , иногда спорный момент просто не показывают в трансляции
+6
0
+6
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BurBon
Ответ Nikuz Z
Злые языки сейчас скажут, что ВАР лишил Переса возможности заряжать судейских! Думаю что причина намного проще: низкий уровень судейства и частые судейские косяки! И не только в ЛаЛиге, а везде! Сегодня в АПЛ Артета очень хвалил ВАР, а неделю назад просто поливал его грязью! И вопрос даже не в том, заслуженно или нет, а в том, что из тура в тур мнение о ВАР постоянно меняется, а такого быть не должно! Кто-нибудь обратил внимание на что много уже где после забитого гола все смотрят на судью, и только потом радуются или огорчаются голу! Так ко всему прочему часто бывает что главный и сам не знает, чисто забит гол или нет. И какое-то время ведёт переговоры через гарнитуру!
У Барсы украли 2 победы в этом сезоне, вар такой же заряженный.
+7
-2
+5
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#SharkTeam
Ответ Nikuz Z
Злые языки сейчас скажут, что ВАР лишил Переса возможности заряжать судейских! Думаю что причина намного проще: низкий уровень судейства и частые судейские косяки! И не только в ЛаЛиге, а везде! Сегодня в АПЛ Артета очень хвалил ВАР, а неделю назад просто поливал его грязью! И вопрос даже не в том, заслуженно или нет, а в том, что из тура в тур мнение о ВАР постоянно меняется, а такого быть не должно! Кто-нибудь обратил внимание на что много уже где после забитого гола все смотрят на судью, и только потом радуются или огорчаются голу! Так ко всему прочему часто бывает что главный и сам не знает, чисто забит гол или нет. И какое-то время ведёт переговоры через гарнитуру!
Думаю с введением ВАР у болел снизился порог терпимости ошибок. Ошибок стало намного меньше, но теперь на любую ерунду агрятся, а не как раньше.
Линию чутьчуть не так провел) раньше че лайнсмен показал с тем и жить
+4
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Jimkerry
Ответ Гномович!
VAR от VARселоны
VOR от Реала
+3
-1
+2
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Ruscello
В данном вопросе Перес очень даже прав. Этим можно очень эффективно манипулировать.
+1
0
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Андрей Букин
Ответ BurBon
У Барсы украли 2 победы в этом сезоне, вар такой же заряженный.
украли 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+2
-1
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GJ yanowayler
Комментарий удален пользователем
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Real_v_dushe
Так их, Фло, мочи их по полной!
+5
-5
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Nikuz Z
Злые языки сейчас скажут, что ВАР лишил Переса возможности заряжать судейских! Думаю что причина намного проще: низкий уровень судейства и частые судейские косяки! И не только в ЛаЛиге, а везде! Сегодня в АПЛ Артета очень хвалил ВАР, а неделю назад просто поливал его грязью! И вопрос даже не в том, заслуженно или нет, а в том, что из тура в тур мнение о ВАР постоянно меняется, а такого быть не должно! Кто-нибудь обратил внимание на что много уже где после забитого гола все смотрят на судью, и только потом радуются или огорчаются голу! Так ко всему прочему часто бывает что главный и сам не знает, чисто забит гол или нет. И какое-то время ведёт переговоры через гарнитуру!
+2
-2
0
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