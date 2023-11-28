Рикардо де Бургос Бенгоэчеа: «Судьи могут допускать ошибки – как и игроки, которые не забивают с пенальти. Нужно относиться к ним нормально»

Теги Ла Лига судьи Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Футбол

Рикардо де Бургос Бенгоэчеа высказался о судейских ошибках.

– Считаете ли вы, что роль судейских ошибок преувеличена?

– Было бы позитивно, если бы все нормализовали фигуру судьи, а мы устраняли ошибки. Так же, как и игроки, которые в определенный момент могут не забить с пенальти или потерять мяч, что приведет к голу, судьи могут допускать ошибки.

– Вы думаете об ошибках во время игры?

– Очевидно, что мы люди и знаем, что совершаем ошибки, но нужно относиться к ним нормально. Мы понимаем, что ошибка может повлиять на конечный результат на табло.

Когда ты возвращаешься домой после ошибки, которая повлияла на результат, это причиняет боль, потому что она оказала важное влияние на эту игру, на этот результат. Мы стремимся совершенствоваться, чтобы этого не происходило, – сказал испанский арбитр.

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5 комментариев

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Artem Piatkov
Да, помним как ты удалил Роналду за фол Умтити в штрафной

Тащил тогда Барсу в том Суперкубке как мог (левая пенка на Кусаресе, 2 ЖК вышедшему на замену Роналду за празднование и падение в штрафной)
+20
-12
+8
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Джони Му
Ответ Artem Piatkov
Да, помним как ты удалил Роналду за фол Умтити в штрафной Тащил тогда Барсу в том Суперкубке как мог (левая пенка на Кусаресе, 2 ЖК вышедшему на замену Роналду за празднование и падение в штрафной)
До сих пор перед глазами это КК, и начало сезона смазал сука из-за этого
+12
-5
+7
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Tun
Как же бесит, когда эти ребята приравнивают себя к участникам матча. Судьи - обслуга матча, определенная функция, как охранники, парковщики. в идеале их заменить роботами. Представляете, агроном такой оправдывается - возле тех ворот газон плохой, но футболисты ошибаются - и я ошибся))
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