«Дзюба и Митай не играют по медицинским показаниям и готовятся к «Зениту». Галактионов о матче с «Балтикой»

Михаил Галактионов объяснил, почему нападающий Артем Дзюба пропускает игру Кубка.

« и не играют по медицинским показаниям. Они остались в Москве и готовятся к игре с «Зенитом», – сказал тренер « » .

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути РПЛ «Балтика» – «Локомотив» (0:1, первый тайм).

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