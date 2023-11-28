«Дзюба и Митай не играют по медицинским показаниям и готовятся к «Зениту». Галактионов о матче с «Балтикой»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России травмы Михаил Галактионов Матч ТВ Марио Митай Футбол

Михаил Галактионов объяснил, почему нападающий Артем Дзюба пропускает игру Кубка.

«Дзюба и Митай не играют по медицинским показаниям. Они остались в Москве и готовятся к игре с «Зенитом», – сказал тренер «Локо» Галактионов.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути РПЛ «Балтика» – «Локомотив» (0:1, первый тайм). 

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7 комментариев

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Hong Kil
Ахахах, лучшее место для подготовки к матчу с Зенитом это больничная койка! Ну еще телефон с камеркой для Дзюбки.
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Igbin
Ну и правильно. Дзюбе надо сконцентрироваться на хет-трике в предстоящем матче.
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-2
0
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alexsem69
Ответ Hong Kil
Ахахах, лучшее место для подготовки к матчу с Зенитом это больничная койка! Ну еще телефон с камеркой для Дзюбки.
Избирательный Дзюба)
0
0
0
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