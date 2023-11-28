«Дзюба и Митай не играют по медицинским показаниям и готовятся к «Зениту». Галактионов о матче с «Балтикой»
Михаил Галактионов объяснил, почему нападающий Артем Дзюба пропускает игру Кубка.
«Дзюба и Митай не играют по медицинским показаниям. Они остались в Москве и готовятся к игре с «Зенитом», – сказал тренер «Локо» Галактионов.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути РПЛ «Балтика» – «Локомотив» (0:1, первый тайм).
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