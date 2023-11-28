Агент о том, почему Дзюбы нет в заявке на игру с «Балтикой»: «Обращайтесь в «Локомотив». Не могу это комментировать»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Леонид Гольдман Футбол

Агент Артема Дзюбы высказался о невключении игрока в заявку «Локо» на матч Кубка.

Первая игра 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути РПЛ между «Локомотивом» и «Балтикой» в Калининграде пройдет сегодня. 35-летний Дзюба не попал в заявку.

– Почему Дзюбы нет в заявке?

– Не могу это комментировать. Обращайтесь в клуб, – заявил представитель игрока Леонид Гольдман.

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10 комментариев

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Shumi-jr
Т.е как всякую хню комментировать он всегда готов!
А как важный вопрос, сразу слился
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+25
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Novak
Очевидно же, что Дзюбу оставили к Зениту готовиться. Он и в предыдущих матчах Кубка мало играл.
+10
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xQcoW
Пора заканчивать карьеру этому старику.
+1
0
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Leon Petov
Спросите у тренеришки
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Клирик
Я такой себе агент, у меня их много, я не в курсе))
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Птюч, Ёж.
а на фига его на Кубок заявлять?
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Зверёк
Ответ Shumi-jr
Т.е как всякую хню комментировать он всегда готов! А как важный вопрос, сразу слился
Все верно ответил,что ему комментировать?Все вопросы к ТШ или к клубу,скажет что-то не так будут проблемы
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Рома_90
Ответ Novak
Очевидно же, что Дзюбу оставили к Зениту готовиться. Он и в предыдущих матчах Кубка мало играл.
перед телевизором на программе Матч яТВ с телефоном
+1
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