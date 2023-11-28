Агент о том, почему Дзюбы нет в заявке на игру с «Балтикой»: «Обращайтесь в «Локомотив». Не могу это комментировать»
Агент Артема Дзюбы высказался о невключении игрока в заявку «Локо» на матч Кубка.
Первая игра 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути РПЛ между «Локомотивом» и «Балтикой» в Калининграде пройдет сегодня. 35-летний Дзюба не попал в заявку.
– Почему Дзюбы нет в заявке?
– Не могу это комментировать. Обращайтесь в клуб, – заявил представитель игрока Леонид Гольдман.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
А как важный вопрос, сразу слился