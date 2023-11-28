Агент о том, почему Дзюбы нет в заявке на игру с «Балтикой»: «Обращайтесь в «Локомотив». Не могу это комментировать»

Агент Артема Дзюбы высказался о невключении игрока в заявку «Локо» на матч Кубка.

Первая игра 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути РПЛ между « » и «Балтикой» в Калининграде пройдет сегодня. 35-летний не попал в заявку.

– Почему Дзюбы нет в заявке?

– Не могу это комментировать. Обращайтесь в клуб, – заявил представитель игрока .

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!