«Локомотив» обратился в ЭСК по четырем эпизодам матча с «Крыльями», включая пенальти

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия судьи Василий Казарцев Фернандо Костанза Спорт-Экспресс ЭСК РФС Футбол

«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по итогу матча с «Крыльями Советов».

Команды встретились в 16-м туре Мир РПЛ, игра закончилась ничьей со счетом 3:3. 

Московский клуб попросил ЭСК РФС рассмотреть эпизод с возможным нарушением правил перед голом Фернандо Костанзы на 32-й минуте, неназначенный пенальти на 45+1-й минуте игры, неудаление полузащитника Фернандо Костанзы на 49-й минуте встречи и назначенный пенальти в компенсированное ко второму тайму время. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

Главным арбитром матча «Крылья Советов» – «Локомотив» был Василий Казарцев

«Если это ######## [блинство] нравится кому-то… Нам нет». Галактионов и весь «Локо» в ярости

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40 комментариев

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Aleksey Yashin
ЭСК: Мы это ######## (блинство) рассматривать не будем
+68
-3
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nikitosdaipoltos
Извинились бы за позорное поведение капитана и тренера.
+55
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Groznyi2024
По Баринову не обратился?
+52
-7
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Lol Ko
Ответ 1ce
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Смотреть на мяч и играть его рукой, а потом возмущаться? Позорненько как-то...
+33
-1
+32
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Дмитрий9779
По Глушенкову не обратились?
+30
-6
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nikmen2009
Кто то говорил, что Галактионов раньше был перспективным тренером...
Весь на нытьё вышел. Команда с сильным подбором игроков не играет, а мучается, нашёлся лёгкий путь, заговор и происки
+26
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Mohnatiy
По результатам обращения Баринову с Галактионовым ещё по матчу дисквы сверху накинут))
+12
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Александр Андреев
Качество трансляции не дает четкого понимания был ли фол на Карпукасе. Глушенков сам упал, ещё и прыгал свински ноги поднимал за что мог вторую желтую увидеть. Пенальти в добавленное время. Ну видимо Морозову ещё и пробежаться с мячом под мышкой надо было, а не просто подержать, чтобы Локо признал, что пенальти был. А вот по фолу Констанзы...... Чем фол Констанзы отличается от фола Глушенкова? Локо для Констанзы требует красную, а Глушенков даже желтую не получил, которая для него второй бы стала при счёте 1:1.Так у кого поводов больше в ЭСК обратиться?
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nikmen2009
Ответ Mohnatiy
По результатам обращения Баринову с Галактионовым ещё по матчу дисквы сверху накинут))
Да 100 пудов. Баринов точно заработал. Ноющий мальчик
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viktorpavlov70
Чисто из спортивного интереса, будет 4-0 в пользу судей или какую-нибудь из претензий удовлетворят? Просто я не вижу каких-либо существенных предпосылок для признания ошибок арбитра.
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не левый питерец
Представляю чтобы тут творилось, если в аналогичной ситуации, Спартак посмел протест подать)
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DancePunk
Ответ 1ce
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Это юмор. Или туго с пониманием?
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Otto Kretschmer
Вот будет наука Казарцеву как московских тащить, вторая жёлтая Глушенкову просто напрашивалась, претензии по пенальти вообще смехотворны, захват рукой нападающего вместе с мячом, Галактионов раньше казался адекватным.
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Виталик Украинский
Ответ viktorpavlov70
Чисто из спортивного интереса, будет 4-0 в пользу судей или какую-нибудь из претензий удовлетворят? Просто я не вижу каких-либо существенных предпосылок для признания ошибок арбитра.
Обычная тактика физруков и их менеджмента: когда фолят свои игроки, закатывается истерика - "судья ЖК на 10 минуте убил игру". Зато все фолы соперника фиксируются и катят телегу в ЭСК.
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Я за Крылья!
Даже ЭСК не спасёт от позора.
Надо играть до финального свистка арбитра, а не указывать, когда его давать.
Вести 3:1 к 94-й минуте и сыграть вничью.... Мда, это надо суметь!
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Виталик Украинский
Ответ 1ce
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"пенальти в концовке это смех" - потому что в ворота Локо. Был бы в ворота соперника - 100500 пенальти. Не?
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Lol Ko
Ответ не левый питерец
Представляю чтобы тут творилось, если в аналогичной ситуации, Спартак посмел протест подать)
А Спартак протесты не подаёт? Всё то же самое было бы.
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Хулио из Гондураса
Про пенальти скажут - рука была? Была. Разговор окончен.
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SetupNick
Новый мем: "Блинство Галактионов"
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1ce
Ответ Хулио из Гондураса
Про пенальти скажут - рука была? Была. Разговор окончен.
не любая рука это пенальти...
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1ce
Ответ Виталик Украинский
"пенальти в концовке это смех" - потому что в ворота Локо. Был бы в ворота соперника - 100500 пенальти. Не?
нет я говорю про конкретно это пенальти
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1ce
Ответ 1ce
ты знаешь хоть одну команду которая будет обращаться против своих игроков?
хаха какие то дурачки минусуют. Ну ведь это факт как можно конкретно с этим не согласиться :D
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1ce
Ответ DancePunk
Это юмор. Или туго с пониманием?
ты знаешь хоть одну команду которая будет обращаться против своих игроков?
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zhuk88
Как там с Глушенковым?)
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E.V.P.
Вместо того что бы искать причины плохой игры, а также принять меры по недостойному поведению капитана и тренера, решили неудачи свалить на судью, который провел хоть и неидеальный матч (ошибался в обе стороны), но по ключевым решениям отсудил нормально. Такое поведение не красит клуб.
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SMART789
По регламенту если следовать закону это дисква Баринову и физруку, пенальти чистый там игра рукой смотря на мяч

Но лобби в КДК у них сильное и скорее всего во всем обвинят Крылья, а своих отмажут
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Леха Нету
позор
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Forte Live
Как там по этике?)
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ALMANAC
Если это блинство нравится кому-то, то нам нет🔥🔥
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