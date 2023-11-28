«Локомотив» обратился в ЭСК по четырем эпизодам матча с «Крыльями», включая пенальти

«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по итогу матча с «Крыльями Советов».

Команды встретились в 16-м туре Мир , игра закончилась ничьей со счетом 3:3.

Московский клуб попросил ЭСК РФС рассмотреть эпизод с возможным нарушением правил перед голом на 32-й минуте, неназначенный пенальти на 45+1-й минуте игры, неудаление полузащитника Фернандо Костанзы на 49-й минуте встречи и назначенный пенальти в компенсированное ко второму тайму время. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

Главным арбитром матча « » – « » был .

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