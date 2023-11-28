«Локомотив» обратился в ЭСК по четырем эпизодам матча с «Крыльями», включая пенальти
«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по итогу матча с «Крыльями Советов».
Команды встретились в 16-м туре Мир РПЛ, игра закончилась ничьей со счетом 3:3.
Московский клуб попросил ЭСК РФС рассмотреть эпизод с возможным нарушением правил перед голом Фернандо Костанзы на 32-й минуте, неназначенный пенальти на 45+1-й минуте игры, неудаление полузащитника Фернандо Костанзы на 49-й минуте встречи и назначенный пенальти в компенсированное ко второму тайму время. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.
Главным арбитром матча «Крылья Советов» – «Локомотив» был Василий Казарцев.
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Весь на нытьё вышел. Команда с сильным подбором игроков не играет, а мучается, нашёлся лёгкий путь, заговор и происки
Надо играть до финального свистка арбитра, а не указывать, когда его давать.
Вести 3:1 к 94-й минуте и сыграть вничью.... Мда, это надо суметь!
Но лобби в КДК у них сильное и скорее всего во всем обвинят Крылья, а своих отмажут