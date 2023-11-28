Алвес решил выплатить обвиняющей его девушке 150 тысяч евро. Так он хочет получить тюремный срок менее двух лет
Дани Алвес выплатит компенсацию обвиняющей его девушке.
Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022 года. Прокурор потребовал 9 лет тюрьмы для Алвеса и компенсацию для потерпевшей в размере 150 000 евро.
Футболист и его адвокат решили выплатить девушке требуемую сумму компенсации. Они рассчитывают, что это станет смягчающим обстоятельством – если бразилец будет признан виновным, то тюремный срок составит менее двух лет.
Алвесу в третий раз отказали во временном освобождении. Прокуратура считает, что риск побега вырос из-за близости конца процесса
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1. Я там был, но ничего не было.
2. Я там был, она там была, она предложила, я отказался.
3. Я там был, она там была, у нас было, она сама захотела.
4. Я там был, она там была, у нас было, я думал, что она захотела.
5. Я там был, она там была... а, черт с тобой, вот 150к, может, не посадят надолго.
6. Весна опять пришла, и лучики тепла даааверчиво глядят в мое окно...
А 2 года тюрьмы...
Алвес,оно того стоило?
Если только мы с Вами ))
Что-то сомневаюсь, что получит всего 2 года. Да и хрен с ним. За насилие должен сидеть.
150к евро = 14.657.367руб = 146 вечеров с элитными прошмандовками.
Надо было с Промеса брать пример)
Чуваку грозит 9 лет.
Есть вариант сократить до 2х лет, выплатив бабки.
Не, лучше девять лет сидеть, но зато не признать себя виновным.
Судя по показаниям, это такая же история как с Менди, где экскортница зацепилась за шанс жизни.
Разве бы с него все равно не взыскали эту сумму в случае признания его виновным?
Это Алвес с адвокатами так решил. Никто им такой гарантии или сделки не предлагал.
Не сообщайте Алвесу,а то его кондраша хватит ещё до оглашения приговора.
Всё зависит от обстоятельств,но эскортница это не просто девушка в баре или ночном клубе.
Ну разве что в контракте на вечер отмечено,что кроме бесед о монадологии Канта и игре на лютне в 15 веке всё остальное табу.
9 лет + 150к = требование прокуратуры. Суд может в рамках этих требований какое угодно решение принять.
- Готово, мужик, у тебя все было!
Плюс не просто так в статье написано про сокращение срока до двух лет. Или ты юрист из Бразилии?
Раньше он ей денег не предлагал ?
Не верится .
Другое дело , что теперь получит официально , напишет книгу с литературным агентом , поставят фильм ,, Нет повести печальнее на свете .. дальше помните )
Только вот жертвой оказалась бразильская тушка Дани.