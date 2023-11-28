Алвес решил выплатить обвиняющей его девушке 150 тысяч евро. Так он хочет получить тюремный срок менее двух лет

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига деньги Футбол

Дани Алвес выплатит компенсацию обвиняющей его девушке.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022 года. Прокурор потребовал 9 лет тюрьмы для Алвеса и компенсацию для потерпевшей в размере 150 000 евро.

Футболист и его адвокат решили выплатить девушке требуемую сумму компенсации. Они рассчитывают, что это станет смягчающим обстоятельством – если бразилец будет признан виновным, то тюремный срок составит менее двух лет. 

Алвесу в третий раз отказали во временном освобождении. Прокуратура считает, что риск побега вырос из-за близости конца процесса

Жертва Алвеса страдает от ПТСР после изнасилования, говорится в отчете прокуратуры. Девушке 11 месяцев оказывают психологическую помощь

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

54 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Silent2006
Стадии принятия:
1. Я там был, но ничего не было.
2. Я там был, она там была, она предложила, я отказался.
3. Я там был, она там была, у нас было, она сама захотела.
4. Я там был, она там была, у нас было, я думал, что она захотела.
5. Я там был, она там была... а, черт с тобой, вот 150к, может, не посадят надолго.
6. Весна опять пришла, и лучики тепла даааверчиво глядят в мое окно...
+90
-2
+88
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bayern2004
Сколько можно было купить человеко-часов общения с девицами с низкой социальной ответственностью нa 150к eвро?
А 2 года тюрьмы...
Алвес,оно того стоило?
+40
-6
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Рабко
Ответ riverman1980
Комментарий удален модератором
Требуйте чек - гарантию ваших прав.
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OldRedWhite
Ответ Bayern2004
Сколько можно было купить человеко-часов общения с девицами с низкой социальной ответственностью нa 150к eвро? А 2 года тюрьмы... Алвес,оно того стоило?
Кто же думает о таком в той ситуации ?
Если только мы с Вами ))
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЛыСъ
Тем самым еще до суда расписывается в виновности.
Что-то сомневаюсь, что получит всего 2 года. Да и хрен с ним. За насилие должен сидеть.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Serpen
Ответ Bayern2004
Сколько можно было купить человеко-часов общения с девицами с низкой социальной ответственностью нa 150к eвро? А 2 года тюрьмы... Алвес,оно того стоило?
Уровень элитных эскортниц Москвы - это 30-50к в час или 15-20к в час, если на длительный срок вроде сопровождения на вечеринку, а потом секс. В общем 100тыс за вечер без спешки.

150к евро = 14.657.367руб = 146 вечеров с элитными прошмандовками.

Надо было с Промеса брать пример)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ola BP
Ответ ЛыСъ
Тем самым еще до суда расписывается в виновности. Что-то сомневаюсь, что получит всего 2 года. Да и хрен с ним. За насилие должен сидеть.
Лол
Чуваку грозит 9 лет.
Есть вариант сократить до 2х лет, выплатив бабки.
Не, лучше девять лет сидеть, но зато не признать себя виновным.

Судя по показаниям, это такая же история как с Менди, где экскортница зацепилась за шанс жизни.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KiNG_K
Ответ Дурачок
Комментарий удален пользователем
и на сдачу несколько суторминых
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fenek
Что значит: решил выплатить?
Разве бы с него все равно не взыскали эту сумму в случае признания его виновным?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
Самый дорогой поход в туалет.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Полуэктов Пётр
Ответ Ola BP
Лол Чуваку грозит 9 лет. Есть вариант сократить до 2х лет, выплатив бабки. Не, лучше девять лет сидеть, но зато не признать себя виновным. Судя по показаниям, это такая же история как с Менди, где экскортница зацепилась за шанс жизни.
"Есть вариант сократить до 2х лет, выплатив бабки."
Это Алвес с адвокатами так решил. Никто им такой гарантии или сделки не предлагал.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bayern2004
Ответ Alex Serpen
Уровень элитных эскортниц Москвы - это 30-50к в час или 15-20к в час, если на длительный срок вроде сопровождения на вечеринку, а потом секс. В общем 100тыс за вечер без спешки. 150к евро = 14.657.367руб = 146 вечеров с элитными прошмандовками. Надо было с Промеса брать пример)
Спасибо что просветили.
Не сообщайте Алвесу,а то его кондраша хватит ещё до оглашения приговора.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Serpen
Ответ riverman1980
Комментарий удален модератором
Поэтому есть агентства, которые дорожат своей репутацией в узких кругах и не допустят заявлений об изнасиловании или фото/видео для шантажа.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Silent2006
Как так, ничего же не было?)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Boni R
Не понимаю ,взрослые люди но такие глупости порой совершают
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bayern2004
Ответ OldRedWhite
Кто же думает о таком в той ситуации ? Если только мы с Вами ))
Безусловно, жизнь штука непростая и всякое случается,но Алвес просто дурак.С деньгами,но дурак.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Krylya
После получения 150к евро она должна предложить ему прощальный кекс
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bayern2004
Ответ riverman1980
Комментарий удален модератором
Вы правы.
Всё зависит от обстоятельств,но эскортница это не просто девушка в баре или ночном клубе.
Ну разве что в контракте на вечер отмечено,что кроме бесед о монадологии Канта и игре на лютне в 15 веке всё остальное табу.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Диванный критик
Ответ Silent2006
Стадии принятия: 1. Я там был, но ничего не было. 2. Я там был, она там была, она предложила, я отказался. 3. Я там был, она там была, у нас было, она сама захотела. 4. Я там был, она там была, у нас было, я думал, что она захотела. 5. Я там был, она там была... а, черт с тобой, вот 150к, может, не посадят надолго. 6. Весна опять пришла, и лучики тепла даааверчиво глядят в мое окно...
Так Dani Alves переводится с португальского как Жиган Лимон
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Макс Анисимов
Ответ Bayern2004
Сколько можно было купить человеко-часов общения с девицами с низкой социальной ответственностью нa 150к eвро? А 2 года тюрьмы... Алвес,оно того стоило?
Так и с купленными человеком-часами вполне может произойти аналогичная история
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xxx-xxx
Ответ Андерлехт Брюггевич
Комментарий удален пользователем
Бред, чем богаче человек, тем он более расчетлив, если только ему на голову не упала богатство, но такие как раз рассуждают что 150,000 евро это копейки и быстренько становятся банкротами)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
grek087
Ответ Bayern2004
Сколько можно было купить человеко-часов общения с девицами с низкой социальной ответственностью нa 150к eвро? А 2 года тюрьмы... Алвес,оно того стоило?
Проститутки притупляют инстинкт охотника.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Krimax
Ответ Bayern2004
Безусловно, жизнь штука непростая и всякое случается,но Алвес просто дурак.С деньгами,но дурак.
обычный, избалованный вниманием, человек
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Полуэктов Пётр
Ответ Fenek
Что значит: решил выплатить? Разве бы с него все равно не взыскали эту сумму в случае признания его виновным?
Это решал бы (и будет решать) суд.
9 лет + 150к = требование прокуратуры. Суд может в рамках этих требований какое угодно решение принять.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валентин и ыч
- Хочу, чтобы у меня все было!
- Готово, мужик, у тебя все было!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Яковлев
Ответ Антон Фалафель
Самый дорогой поход в туалет.
Самый удачный поход в туалет. В ее карьере.))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arthas M
Ответ riverman1980
Комментарий удален модератором
Думаете высокооплачиваемые адвокаты Алвеса этот факт не установят? Не найдут свидетелей,бывших клиентов.Факт оплаты вполне могли подтвердить,тогда многие сомнения толковалисб бы в пользу Алвеса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андерлехт Брюггевич
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
edem_sandlar
Ответ Boni R
Не понимаю ,взрослые люди но такие глупости порой совершают
Разве возраст = показатель ума? Тем более, пардон, у футболиста, который всю жизнь пинал мячик.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ola BP
Ответ Полуэктов Пётр
"Есть вариант сократить до 2х лет, выплатив бабки." Это Алвес с адвокатами так решил. Никто им такой гарантии или сделки не предлагал.
Ну так не с пустого же места решили выплатить деньги.
Плюс не просто так в статье написано про сокращение срока до двух лет. Или ты юрист из Бразилии?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
B-a-r-c-e-l-o-n-a
Ответ ЛыСъ
Тем самым еще до суда расписывается в виновности. Что-то сомневаюсь, что получит всего 2 года. Да и хрен с ним. За насилие должен сидеть.
Роналду тоже поначалу платил Майорге(или как там её), это ни о чем не говорит.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дурачок
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OldRedWhite
И что же ?
Раньше он ей денег не предлагал ?
Не верится .
Другое дело , что теперь получит официально , напишет книгу с литературным агентом , поставят фильм ,, Нет повести печальнее на свете .. дальше помните )
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
privet100
Самый дорогой кекс в его жизни.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Степанов
Ответ Bayern2004
Сколько можно было купить человеко-часов общения с девицами с низкой социальной ответственностью нa 150к eвро? А 2 года тюрьмы... Алвес,оно того стоило?
Спрошу у него
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dedpihto59
Когда стоит, голова не работает ‼️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bayern2004
Ответ grek087
Проститутки притупляют инстинкт охотника.
Быть может и так.
Только вот жертвой оказалась бразильская тушка Дани.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рашпель793
А дальше что будет? Чистосердечное признание, чтоб не унхать на десятку и отсидеть 5 лет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Киселев
Очень интересно. А если Алвес заплатит 300 000 , то 2 года сидеть будет потерпевшая?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ArnoNeputevy
Что ты, Дани: она не возьмёт. Она бескорыстная.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
Видно не сладко ему в тюряге. Засуетился.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чернокожий
проще человеку с такими деньгами проститутку снять ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Виноградов
приятно видеть, что не только у нашей прекрасной страны, но и Дани всё идёт по плану. ;-)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Петров
Сериал продолжается. Там походу адвокаты с обеих сторон хорошо наварятся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
riverman1980
Ответ Bayern2004
Сколько можно было купить человеко-часов общения с девицами с низкой социальной ответственностью нa 150к eвро? А 2 года тюрьмы... Алвес,оно того стоило?
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rodjer22
дал бы 300.0 тысяч и вышел по амнистии и по удо. В СИЗО день за два, считай уже отсидел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Яковлев
Ответ Verhovn
Можно и лям чтобы не сидеть, раз уж прилип... можно и всё отдать ради карьеры.
вы думаете эти автоподставщицы не выдоят его? 150 это только начало. Я что то вреде горячей закуски. еще будет основное блюдо и десерт. Мой прогноз ляма полтора с него сдоят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anionlook
Ответ Дурачок
Комментарий удален пользователем
ну или 1 Москвич3
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pavelaznaurov
Дорого ему общение обошлось……еще и отсидеть придется….может кому нибудь и поможет его опыт,,,,,,,
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий