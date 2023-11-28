Дани Алвес выплатит компенсацию обвиняющей его девушке.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022 года. Прокурор потребовал 9 лет тюрьмы для и компенсацию для потерпевшей в размере 150 000 евро.

Футболист и его адвокат решили выплатить девушке требуемую сумму компенсации. Они рассчитывают, что это станет смягчающим обстоятельством – если бразилец будет признан виновным, то тюремный срок составит менее двух лет.

Алвесу в третий раз отказали во временном освобождении. Прокуратура считает, что риск побега вырос из-за близости конца процесса

Жертва Алвеса страдает от ПТСР после изнасилования, говорится в отчете прокуратуры. Девушке 11 месяцев оказывают психологическую помощь

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