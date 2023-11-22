Вице-президент «Барсы» опровергла нарушение прав рабочих на реконструкции «Камп Ноу»: «Скандальный заголовок, 2000 работников не спят на улице, даже у трудовой инспекции нет доказательств»

Вице-президент «Барсы» опровергла нарушение прав рабочих на «Камп Ноу».

Ранее каталонская газета El Periódico опубликовала расследование, касающееся условий труда на реконструкции «Камп Ноу». Рабочие рассказали, что работают по 10 часов в день, включая субботу, и чувствуют себя «как рабы», а некоторые ночуют на улицах. При этом сообщается, что зарплата строителей существенно ниже рыночной, а иногда не соответствует установленному законом минимуму.

– Есть ли трудовая эксплуатация при строительстве «Камп Ноу»?

– Нет. Категорически нет.

– Как «Барса» может это доказать?

– Легко, потому что этого нет. « » соблюдает... Я имею в виду, что строительные компании строго соблюдают правила. Никакой трудовой эксплуатации у нас нет. Кроме того, это кажется мне поверхностным – любопытно, что, если прочитать статью целиком, в конце будет много похвал работе «Барсы» и Limak – в любом случае, заголовок довольно скандальный и не соответствует действительности.

– Знала ли «Барса» о нарушениях, о которых говорили рабочие?

– Нет. Очевидно, если бы это имело место, мы бы приняли меры. Возможно, они и пожаловались в El Periodico, но в клуб жалоб не поступало. Ни у одной трудовой инспекции нет претензий. Во всех внутренних процессах тоже нет никаких сигналов тревоги, которые указывали бы нам на какие-либо нарушения.

– Проводите ли вы какой-либо мониторинг поведения компаний, работающих по субподряду с Limak?

– Да. Очевидно, это делает Limak, который отвечает за выполнение работ. И у «Барсы» есть все внутренние процессы, чтобы не допустить тревожных сигналов. В настоящее время их нет.

Я расскажу вам больше. Инспекция труда трижды устраивала внеплановые проверки – это намного больше, чем на любом другом предприятии с похожими характеристиками за последние пять месяцев. Эти проверки выявили необходимость устранения некоторых незначительных проблем. Думаю, они были совершенно незначительными и были исправлены без каких-либо сложностей. Вот и все. Даже у трудовой инспекции нет никаких доказательств каких-либо нарушений.

– Почему работники должны сообщать в СМИ, подтверждая зарплатной ведомостью, что они не получают зарплату, установленную соглашением? Есть даже зарплаты ниже установленного минимума.

– Мне неизвестно об этом. Журналисты получают информацию, раскручивают ее и расследуют. Принимаются все меры, чтобы выяснить, соответствует ли это действительности. Я не буду вдаваться в подробности. Но позвольте мне поговорить о зарплатах... [В расследовании] фигурирует пять платежных ведомостей, когда за все время выполнения работ их накопилось более 2000.

Кроме того, в платежной ведомости может быть ошибка. Мы проверяем это. Но все контракты проходят через систему социального страхования. Ни один из заключенных контрактов не оплачивается ниже, чем было согласовано. Думаю, что также существует путаница в отношении того, что такое строительные работы или другие виды услуг, где применяются иные правила. В строительных контрактах, по соглашению, работа выполняется шесть дней в неделю, максимум по 12 часов [в день]. Это так и есть. Информация – или дезинформация, – содержащаяся в материале, довольно удивительна.

– Справедливо ли получать 1000 евро в месяц за 56 часов в неделю?

– Все соответствует соглашению. Но я настаиваю, что те платежные ведомости, которые были вам предоставлены, не являются контрактами. Возможно, в этих платежных ведомостях есть ошибки.

– Что вы скажете о работнике, вынужденном спать в кустах возле « », чтобы не опоздать из-за угрозы увольнения?

– Это очень неприятно для всех нас. Но речь идет о том, что через это прошли более 2000 работников. Из того, что я прочитала – поскольку мы его не знаем, – следует, что он приехал из Манресы. Если поезд прибывает с опозданием на полчаса, все равно есть более ранний автобус. Не знаю. У нас нет 2000 работников, которые спят на улицах, а это значит, что все работает, – сказала Елена Форт.

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