Вице-президент «Барсы» опровергла нарушение прав рабочих на реконструкции «Камп Ноу»: «Скандальный заголовок, 2000 работников не спят на улице, даже у трудовой инспекции нет доказательств»

Теги Барселона Ла Лига происшествия Камп Ноу деньги Футбол

Вице-президент «Барсы» опровергла нарушение прав рабочих на «Камп Ноу».

Ранее каталонская газета El Periódico опубликовала расследование, касающееся условий труда на реконструкции «Камп Ноу». Рабочие рассказали, что работают по 10 часов в день, включая субботу, и чувствуют себя «как рабы», а некоторые ночуют на улицах. При этом сообщается, что зарплата строителей существенно ниже рыночной, а иногда не соответствует установленному законом минимуму.

– Есть ли трудовая эксплуатация при строительстве «Камп Ноу»?

– Нет. Категорически нет.

– Как «Барса» может это доказать?

– Легко, потому что этого нет. «Барселона» соблюдает... Я имею в виду, что строительные компании строго соблюдают правила. Никакой трудовой эксплуатации у нас нет. Кроме того, это кажется мне поверхностным – любопытно, что, если прочитать статью целиком, в конце будет много похвал работе «Барсы» и Limak – в любом случае, заголовок довольно скандальный и не соответствует действительности.

– Знала ли «Барса» о нарушениях, о которых говорили рабочие?

– Нет. Очевидно, если бы это имело место, мы бы приняли меры. Возможно, они и пожаловались в El Periodico, но в клуб жалоб не поступало. Ни у одной трудовой инспекции нет претензий. Во всех внутренних процессах тоже нет никаких сигналов тревоги, которые указывали бы нам на какие-либо нарушения.

– Проводите ли вы какой-либо мониторинг поведения компаний, работающих по субподряду с Limak?

– Да. Очевидно, это делает Limak, который отвечает за выполнение работ. И у «Барсы» есть все внутренние процессы, чтобы не допустить тревожных сигналов. В настоящее время их нет.

Я расскажу вам больше. Инспекция труда трижды устраивала внеплановые проверки – это намного больше, чем на любом другом предприятии с похожими характеристиками за последние пять месяцев. Эти проверки выявили необходимость устранения некоторых незначительных проблем. Думаю, они были совершенно незначительными и были исправлены без каких-либо сложностей. Вот и все. Даже у трудовой инспекции нет никаких доказательств каких-либо нарушений.

– Почему работники должны сообщать в СМИ, подтверждая зарплатной ведомостью, что они не получают зарплату, установленную соглашением? Есть даже зарплаты ниже установленного минимума.

– Мне неизвестно об этом. Журналисты получают информацию, раскручивают ее и расследуют. Принимаются все меры, чтобы выяснить, соответствует ли это действительности. Я не буду вдаваться в подробности. Но позвольте мне поговорить о зарплатах... [В расследовании] фигурирует пять платежных ведомостей, когда за все время выполнения работ их накопилось более 2000.

Кроме того, в платежной ведомости может быть ошибка. Мы проверяем это. Но все контракты проходят через систему социального страхования. Ни один из заключенных контрактов не оплачивается ниже, чем было согласовано. Думаю, что также существует путаница в отношении того, что такое строительные работы или другие виды услуг, где применяются иные правила. В строительных контрактах, по соглашению, работа выполняется шесть дней в неделю, максимум по 12 часов [в день]. Это так и есть. Информация – или дезинформация, – содержащаяся в материале, довольно удивительна.

– Справедливо ли получать 1000 евро в месяц за 56 часов в неделю?

– Все соответствует соглашению. Но я настаиваю, что те платежные ведомости, которые были вам предоставлены, не являются контрактами. Возможно, в этих платежных ведомостях есть ошибки.

– Что вы скажете о работнике, вынужденном спать в кустах возле «Камп Ноу», чтобы не опоздать из-за угрозы увольнения?

– Это очень неприятно для всех нас. Но речь идет о том, что через это прошли более 2000 работников. Из того, что я прочитала – поскольку мы его не знаем, – следует, что он приехал из Манресы. Если поезд прибывает с опозданием на полчаса, все равно есть более ранний автобус. Не знаю. У нас нет 2000 работников, которые спят на улицах, а это значит, что все работает, – сказала Елена Форт.

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33 комментария

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Любезный Коссутий
следующая новость: Барселона платила чиновнику трудовой инспекции, за консультации по подбору персонала
+30
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+23
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superbro
Лапорта: это все строительный мадридизм
+17
-3
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Трент Резнор
2000 работников не спят на улице, мы разместили их в подвалах
+15
-5
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Алексей Ненахов
Где Барса там преступления
+9
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GuruFutbola
Ответ Idalgo
так же, как и вы НЕ обязаны учить русский язык, а можете оставаться безграмотным
Если обращаешься к человеку на Вы, надо писать с заглавной буквой, так что твой совет для тебя актуален)
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Alex1104
Ответ MESSIya
Это проблемы Limak, инспекции и журналистов, причём тут Барселона?
Здесь всё зависит от испанского законодательства. Я не знаю, как у них регулируются взаимоотношения.
Есть ещё момент: репутация.
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Alex1104
"Две тысячи не спят на улице" и
"у трудовой инспекции нет доказательств" - две большие разницы.
+3
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Eugene10
Да Барселона же занимается набором персонала и строительством, а не компания получившая тендер)
Лишь бы накинуть)
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BurBon
Зачем вообще что то опровергать, причем тут Барса ? Этот поток грязи на клуб льется уже не один год, все прекрасно понимают, с какой целью это делается.
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Jan Paskel
Ответ MESSIya
Мне все равно, доказательств нет. Да и Барсу это не касается. Странно отвалить строительной компании кучу денег, за условно ремонт в квартире, а потом думать, а где ж её работники спят и как добираются до адреса. Дичь же.
ну конечно, тем, кто продаёт левые цацки ввиде драгоценностей со стадиона, какая им там разница, как живут строители их нового "дома"
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MESSIya
Ответ Jan Paskel
а те кто такое пишут, не являются ли сами создателями вброса про то, что это вброс?
Мне все равно, доказательств нет. Да и Барсу это не касается. Странно отвалить строительной компании кучу денег, за условно ремонт в квартире, а потом думать, а где ж её работники спят и как добираются до адреса. Дичь же.
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Jan Paskel
Ответ MESSIya
В Испании пишут, что это вброс, от компаний, которые не смогли войти в проект https://twitter.com/mas_que_pelotas/status/1727045123555655885?t=FCe8wB8yr1wRN_MYmLCX2A&s=19
а те кто такое пишут, не являются ли сами создателями вброса про то, что это вброс?
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Karel
Ответ Eugene10
Да Барселона же занимается набором персонала и строительством, а не компания получившая тендер) Лишь бы накинуть)
А кто признал эту компанию победителем тендера..
Если государство или муниципалитет - это одно, они и отвечать должны - а если футбольный клуб - то это другое.

По идее, футбольный клуб несет ответственноть за тех, кому поручил строительство. Контроль-то должен быть.
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GuruFutbola
Ответ vfhmsqqp7v
Это вопросы к глючному приложению спорца, а не ко мне.
В ауле слабый интернет? Соболезную, ибо в мегаполисе таких траблов нет)
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vfhmsqqp7v
Ответ MESSIya
Ещё раза три пришли коммент
Это вопросы к глючному приложению спорца, а не ко мне.
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GuruFutbola
Ответ Idalgo
с заглавной буквы, а не буквой. вам туда же, учить язык
Значит все вместе втроем и идем учить)
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Idalgo
Ответ GuruFutbola
Если обращаешься к человеку на Вы, надо писать с заглавной буквой, так что твой совет для тебя актуален)
это правило устарело. так больше не пишут. просто почитайте инструкции любые
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Idalgo
Ответ GuruFutbola
Если обращаешься к человеку на Вы, надо писать с заглавной буквой, так что твой совет для тебя актуален)
с заглавной буквы, а не буквой. вам туда же, учить язык
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vfhmsqqp7v
Ответ GuruFutbola
Если обращаешься к человеку на Вы, надо писать с заглавной буквой, так что твой совет для тебя актуален)
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Yury Sin
Ответ bjpz8u53uu
Ни на что не намекаю, но за клевету есть статья
Это спортсру, странное ты место выбрал для таких намеков, малец )
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bjpz8u53uu
Ответ Алексей Ненахов
Где Барса там преступления
Ни на что не намекаю, но за клевету есть статья
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Гномович!
Барса чуть больше чем середняк
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Николай Корягин
Но ужасная, тоталитарная страна, где не ценят человеческую жизнь - это Катар. Не перепутайте.
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SergSV
Очень хотелось бы увидеть статью, в которой рассказывается - как журналисты выдумывают и публикуют не достоверную информацию 🤔
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Jan Paskel
то есть по контексту её слов, журналисты El Periodico сели как-то вечером в баре, и "накатали" статью?
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